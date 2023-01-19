陳沛良：對財政預算案的期望

庫房儲備不如以往 需留意

過去3年受疫情影響，香港經濟面對較大下行壓力，港府採取逆周期措施以抗擊疫情和紓解民困，但同時亦造成政府帳目出現大規模「入不敷支」情况。據統計，庫房儲備已由2020年初高達1.2萬億元，縮減至去年10月底6814億元，財政儲備僅維持在不多於16個月政府開支的水平，明顯低於2010年代的超過20個月。這預示本港公共財政實力已不如以往充裕，需要留意。

展望2023年，隨着與內地及國際的聯繫往返逐步復常，本港經濟有望重拾活力、穩中求進；惟同時在地緣政治愈發緊張、外圍經濟不明朗的情况下，於後疫情時期，香港經濟仍會是逆水行舟，機遇與挑戰並存。

基於此，筆者認為當局在今年財政預算案的制訂和實施過程中，應積極考慮採取前瞻性與策略性的理財方針，如何適當開源節流，確保公共財政的可持續；如何合理投放資源，緩減市民和企業壓力，提振香港經濟，才是當局未來工作的關注點和着力點。故我在向當局提交的倡議書中提及，應取諸社會以維持財政穩健，同時用諸社會以增強財政長遠承擔，在理財哲學方面可有所突破。

推稅務優惠 促進保險養老

鑑於本港青壯年勞動力流失加劇、老齡人口不減反增的情况，為紓緩未來社會整體養老負擔，我認為政府可推出稅務優惠，促進保險養老，在稅務優惠體系中納入更多退休／儲蓄型保險產品，以激勵市民為未來退休儲蓄做準備。例如，分拆現時合資格延期年金與可扣稅自願供款的稅務優惠，使納稅人可享受每種退休產品6萬元的稅收減免；同時亦可考慮允許納稅人為其暫無工作的配偶支付QDAP（合資格延期年金保單），並享受相同水平的稅務優惠。

另外，政府也可研究提高每份自願醫保扣稅額上限，至每名受保人1萬到1.2萬元，以推動更多市民購買自願醫保，加強對自身和受養人的醫療保障，從而減輕公營醫療系統的長遠財政壓力。

面對逐步、有序、全面恢復正常通關，但跨境客運業仍需投入大量資金維修長期露天閒置的跨境交通工具，方可正常營運，所以政府有必要考慮推出面向特困行業的「復業基金」，向跨境客運業提供一筆過資金，協助業界盡快恢復營運和接待能力。

續派消費券 增經濟動能

通關會促進香港2023年經濟發展，但短期內市民未必明顯受惠，且今年本港多項公共服務相繼加價，令市民生活成本不斷上漲。我認為政府可考慮在上半年繼續派發一定金額的電子消費券，且繼續包含專才、優才在內的「有條件成為香港永久居民」人士，以達至刺激本地消費。這樣既有利增強本港經濟發展動能、留住人才，亦可讓市民在經濟過渡階段中有一點「甜味」。

此外，因稅基狹窄引致政府收入不穩定，一直備受社會各界關注。政府過去雖已多次重申致力解決這個問題，也曾嘗試探討開徵新稅項，惟近年財政預算案或許因考慮到疫情令經濟前景不明朗，故未提及任何重新檢視這項議題的計劃。香港稅收側重於物業交易、個人入息及公司利潤，商品及服務稅所佔比重則較少。由於本港較倚賴稅基狹窄的入息稅項，意味着經濟下行或會打擊政府稅收。

審視稅基 研稅改藍圖

面對當前財政儲備僅剩下6000多億元的情况，尤其是「明日大嶼」及北部都會區兩個造價高昂的願景同時推行，政府更要謹慎注意未來出現結構赤字的長遠風險。因此，筆者促請當局可從本年度開始審視稅基狹窄問題，並在充分諮詢下考慮研究制訂稅改藍圖，保障公共財政的可持續性。

展望2023年，儘管香港經濟預期整體向好，但外圍環境仍複雜多變。因此政府有必要在2023/24年度財政預算案從大方向調整理財哲學，檢視現行稅基制度，合理開源，切實了解社會痛點，適當「派糖」，並避免庫房「入不敷支」的情况再次出現，從而推動香港經濟持續發展，保持公共財政的長遠承擔能力。

作者是立法會議員

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[陳沛良]