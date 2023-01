袁海文：區議會的未來 對香港孰吉孰凶？

然而,需傳媒查問,政府才確認因應地方行政檢討,行政長官於去年11月按《選管會條例》,把提交選區劃界報告的限期延長7個月至今年6月30日,但這個決定從沒有主動公布。究竟地方行政檢討、區議會未來的組成、選舉方法以至職能,會是如何?這正是很多政界人士關心的事。

削公眾對區會影響力

市民參與感有減無增

筆者觀察到不論政治立場,各界普遍預計,除原有當然議席安排,區議會議席不會是全部由市民提名或直接選出來,而將會加入委任或從其他政府委任的地區諮詢組織再間接選舉。從發展民主的角度看,這絕對不是好現象。

如果政府是想以各種方式和手段對區議會「去政治化」,會否反而把市民推得更遠?對了解和回應市民的需求,是否更有效?市民於區議會直接選舉的投票率,會否跌至不足30%?當政府繼續削減公眾對區議會的直接影響力,後者的參與感只會有減無增。

其實,市民對區議會的關注和重視,亦已經悄悄較過往大幅減少,這現象也很正常。完成宣誓後的區議會,「職能」也已經無從有效發揮。而當局不但未有補選出缺的議席,區議會更被削去僅有的社區參與計劃撥款,及地區小型工程計劃撥款權;就連不少議員提出的議題,至今天仍會繼續被政府認為內容並非地區層面,不符區議會職能,因此不提供支援,拉隊離場。

或許有讀者會想:是否這些議題內容太政治化?其實所有政府的作為或不作為,都是政治;當屬於很多市民關心的事情,就是更「政治」。筆者以自身經驗為例,不單與抗疫有關的問題如疫苗通行證,會被認為不符區議會職能,就連醫務衛生局長盧寵茂都曾批評過的部分私家醫院出現「揀病人」問題,筆者多次撰寫文件,希望了解深水埗區內的私家醫院和區內居民醫療服務的情况及其影響,但都一一被政府以拉隊離場對待。筆者主動向政府查問,是哪條問題或內容違反了區議會職能,或是哪些政府部門或局方認為違反了職能,政府都沒有明確回答。

高院判辭:區會非只能被動提供意見

南區區議會時任主席、民主黨羅健熙,曾就區議會秘書於2020年中拒向其批准的「要求南區警區提供處理精神上無行為能力人士個案資料」議題給予支援,而提出司法覆核。高等法院法官周家明於2021年10月19日頒下判辭,第38(2)點指區議會「提供意見」的職能,並不只限於政府選擇或決定諮詢的事務,區議會並非一個只能「被動」地提供意見的機構(a District Council is not a mere "passive" body which can only exercise its advisory functions when called upon to do so by the Government),而是可以根據《區議會條例》第61(a)條,積極主動地履行職責。

該判辭第38(5)、(6)、(7)點指出,「地區事務」不會因為它屬區域性的問題,或牽涉全港18區,或在立法會討論,便不屬「地區事務」;即便是全港性的政策,區議會亦有權討論該政策在地區的實際執行情况(HCAL 1827/2020 [2021] HKCFI 3030)。

然而,由於法官認為該項議程部分符合區議會條例第61條職能,部分則不符合;加上認為不論是主席或秘書,都未嘗試訂定清楚該項議程的討論範圍。法官又提到相關事情「不太可能再次發生」(the situation in the present case will unlikely recur in the future),故無頒下任何命令。

筆者當時看這「沒有決定」的決定,已覺得只會讓政府繼續如此行事對待區議會,因沒有法庭作出合適制衡。及後即使筆者小心參考判辭才撰寫有關文件,並於自己擔任委員會主席的委員會主動嘗試訂定清楚討論範圍,結果當然都是沒有任何分別。筆者很想問問周家明法官:你一年多後的今天,再回看當時認為事情「不太可能再次發生」這想法,會否認為自己是太天真?

地方行政檢討 拭目以待

至於筆者有否想過提出司法覆核?當然有想過,但意義看來不大。即使有很高勝算,自己卻需先付出高昂的訴訟費,同時又要等待一年以上時間,當有判決時,任期也將完結。惟更重要的問題是,如果政府對區議會的態度不改變,其實仍可象徵地書面回覆而不派員討論及回答問題,這真的有意義嗎?

最有能力影響和改變議政環境的,其實都是政府。所以,筆者亦很希望能夠盡快看到政府公布地方行政檢討的「正式」結果,包括政府對區議會的職能和角色定位,會是更積極?原地踏步?還是進一步倒退?會否把地區行政以至區議會全方位「去政治化」?這會令哪些人較過往更熱中參與區議會選舉和事務?大家一起拭目以待。

作者是民主黨深水埗區議員

