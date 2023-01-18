羅崑：凝聚民心 背靠祖國 聯通國際——解讀中聯辦主任鄭雁雄的3點看法

對香港來說，國家安全與政治穩定固然重要，但除此之外，還應重點關注尚待解決的深層次矛盾，否則香港距離真正的穩定仍有距離。一直以來，隨着國家持續深化改革、擴大開放的發展態勢，香港得到的發展機遇從來都是有增無減，國家「十四五」規劃與《粵港澳大灣區發展規劃綱要》等發展戰略，確實為香港帶來廣闊無限的機遇。港人要主動參與其中，方可成為「發展大棋局」下的得益者。中央為解決香港社會的深層次矛盾，當中的發展戰略是為港人打破阻礙經濟發展的「利益固化」，同時為青年人創造更多向上流動的空間與選項。可以說，鄭主任的看法對準解決社會發展問題的焦點，融入國家發展大局一直是香港社會持續發展的最大「動能」。

深化雙語文化 不可或缺

其次，香港作為祖國「聯通國際」的重要角色，必須努力為祖國提高國際話語權、展現文化自信與文化軟實力。去年7月，特首李家超於立法會出席行政長官答問會，提出聚焦七大範疇，當中以「對外宣傳香港、說好香港故事」成為大眾討論焦點。

事實上，香港要與世界各地廣泛開展交流與合作，總離不開發揮香港獨有的中西文化融合優勢，「說好香港故事」就是作為聯通國際的關鍵所在，這也是確保「一國兩制」行穩致遠。要是忽略香港的獨特生活文化，否定一國兩制當中的「一國」是「命運」、「兩制」是「生活」的特殊背景，香港是未能更鮮明地對外展現國家的文化軟實力與核心價值觀。

因此，持續深化發展香港的雙語文化優勢，是不可或缺的重要舉措。必須指出的是，我們不能抹煞英語是一種「全球語言」的事實。在全球化的大格局下，要實現中華民族的偉大復興，令祖國有足夠影響世界的軟實力，除了要加強以雙語對中華優秀傳統文化及中國歷史的認識與闡述外，香港社會更要培育更多具有雙語能力優勢的年輕人，令香港逐步提升國際競爭力，做好「背靠祖國、聯通國際」的關鍵角色，同時呼應鄭主任指出港人要積極參與國際交流合作、提升核心競爭力的看法。

最後，《港區國安法》的立法目的，是中央維護主權利益、恢復香港繁榮穩定、解決香港的管治危機；但管治危機乃源於港人對自身、對國家的身分認同問題。因此，在現時香港要進一步開創由治及興的新局面，鄭主任的第三點看法指出，港人要在團結奮鬥中「凝聚強大合力」，就是要港人同心鞏固對自身地方的歸屬感，及身分認同上的民族感。

倘忽略香港獨特優勢 失卻原有競爭力

事實上，愛國者在這方面的工作至為關鍵，而且不能偏頗。正如上述兩點看法所說，中央為香港融入國家發展大局、為解決深層次社會矛盾提供了「制度保障」，讓港人切實解決經濟民生的問題，過上優質的生活；但若忽略香港具有一國兩制底下的獨特生活文化與背景優勢，是會失卻香港原有的競爭力，相信並非中央所樂見。鄭主任強調要做一個「懂香港、愛香港、為香港好的人，在香港多講『北京話』，在北京多講『香港話』」，其實是與傳達「說好香港故事」、香港要做好聯通國際角色的工作，有異曲同工的地方。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

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[羅崑]