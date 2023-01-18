管浩鳴：發展多元產業 燃點競爭希望

國家「十四五」規劃確立香港為8個重點領域的發展中心，包括國際金融中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐、亞太區國際法律及爭議解決服務中心，及區域知識產權貿易中心。

對港發展願景 官民「牛頭唔搭馬嘴」

近年施政報告均圍繞「八大中心」的發展作為政策領航，包括多項扶持金融、創科、文化藝術發展的措施。可惜政策缺乏「續航性」，而且實際受惠的年輕人亦非普遍，說實在是普羅大眾缺乏感受到十四五規劃帶來的好處，以致政府與年輕人對香港的發展願景根本是「牛頭唔搭馬嘴」。

無可否認，創科的確是未來全球走向，各行各業需發展智慧生產線，推出高質量、高端產品與服務，故社會氛圍上肯定重點推動「創科」為首要的產業與發展。但令人憂慮的是，在缺乏實體產業的多元環境下的香港，大部分側重於投資、金融和地產市場，使產業發展兩極分化，失去平衡，催化了本地「工業4.0」的項目轉移到其他國家或地區。

早前民青局長麥美娟公布《青年發展藍圖》，當中的「希望篇」為年輕人確立行動綱領，除了多管齊下推動青年對「八大中心」定位及相關發展機會有更深入的認識外，更會支持多元事業發展。當局對有意從事其他行業如工程、測量、都市規劃、建造、環保、醫療衛生及其他新興產業等，提供相應入行和發展機會，以培育不同界別的青年人才，讓他們燃點希望，助力追夢。

筆者認為，現時當局推動創科的資源十分全面及具體，惟更期望對於上述其他行業的培訓與支援要全方位落到實處，好讓年輕人及早在中學階段接觸不同行業，透過豐富的活動交流與實習，認清方向以至訂立目標，盡早裝備自己，邁向未來職場。

冀政府「搶人才」兼收並蓄

經歷了社會事件及3年疫情折騰，勞動人口比兩年前減少14萬，故行政長官李家超早前揚言在海內外「搶人才」，並在施政報告提出成立「人才服務窗口」，專責制訂並統籌招攬內地、海外人才的策略和工作，以及向來港人才提供一站式支援。勞福局長孫玉菡在本月初的記者會表示，「人才服務窗口」網站推出僅一個星期，單是「高端人才通行證」方面便收到2600份申請，迄今已批出1400份，反映當局羅致人才的決心和迫切性。

筆者希望當局在「搶人才」時並非只集中創科、金融方面，還要對文藝創作、體育人才等各行各業兼收並蓄，將香港的獨有優勢與產業結合，並得以五光十色地發展下去。

施政報告以「為市民謀幸福，為香港謀發展」為題，着力為社會增強發展動能。筆者認為除了發展科技服務業外，更需以宏觀及長遠目光，發展多樣性的相關產業，建立妥善的產業生態鏈，透過改革與建設產業多元化發展，藉以發揮香港在粵港澳大灣區的獨特之處。展望將來，筆者殷切期待政府與各持份者同心協力，凝聚高端智慧，共同訂立全面的人力資源策略和相應產業政策，以拓展經濟、改善民生和保持香港長遠競爭力。

作者是立法會議員

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[管浩鳴]