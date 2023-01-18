田方澤：「強弱懸殊」 不止是教育界現象

教師不能「幫你教吓佢」

區區過往任職於主要錄取基層學生的學校，偶爾聽家長訴苦：「我搞佢唔掂啦，老師你幫我教吓佢。」我總是納悶。老師教他們當然是職責所在，但家長仍然重要。

大學時讀研究方法，一個入門例子是：「購買百科全書的家庭，子女成績會更好。為什麼？」答案並不是因為子女會讀百科全書，而是會購買百科全書的家庭，本來父母就有更高的社經地位、較好的知識和經濟能力，能對子女有更多支援。每年我與學生討論，為什麼你的英語不及一些中產子女？簡化的答案是：當你小時候在看《多啦A夢》，別人在看《迪士尼英語世界》，而且是正版。

在不同領域的研究中，都同意人的成長難以擺脫原生家庭影響。家庭的文化水平和財政能力，直接影響子女的學習，容易看見的是：有沒有錢購買額外學習資源？能否為子女提供更廣闊的眼界和經驗？面對升學選擇，父母能否引導子女了解不同行業和世界的發展？有沒有能力到海外升學和交流？若在公開試失敗，有沒有其他升學機會？

不容易看見的是：家長如何與子女溝通？表達愛和關懷的方法？有多少親子時間？如何提高子女對個人發展的期望，相信自己能讀書上流，而不是「認命」？不諱言，在個人的經驗中，較多行為問題的學生，往往其家庭都面對一些困難——有些是生活勞碌，沒有精神陪伴子女；有些是父母不懂表達關懷；有些是父母本身也目不識丁，或見識不多。而這些因素，往往都跟社經地位、階級背景有關係。

一定有朋友又認為我說得太絕對，比如中產父母不一定懂得表達自己，基層子女也可以很生性努力讀書。我都不反對，但未能在這裏一一探討。簡單一點，讓我們想像：律師和醫生的子女，他們看見的世界，與地盤工人的子女一樣嗎？

學校收生已見階級分化

兩位教授文章提及教育界的「強弱懸殊」局面；但教育界的強弱懸殊，只是社會強弱懸殊的反映。

該文章提及直資學校，近年常引人詬病。直資學校的理念，是為學校提供收生彈性和更大自由度發展辦學理念，結果變成傳統名校的貴族化。除了學生面試，更會面試家長能力、子女溝通；家長是校友，或子女是同一宗教的教友，亦有加分。最終又變成學校錄取中產以至高收入家庭子女佔多的局面。階級分化在學校收生已經出現。

談青年上流

更要探討家庭友善措施

話又說回來，為何我的學生家長要「老師幫我教吓佢」？答案也很簡單——生活艱難、工時長，每天拖着疲累身軀回家，哪有心情好心好氣與子女溝通？家長學歷低，到子女小學高年級時已無法幫他們溫書，更遑論子女升讀中學、到反叛期時，問題只會更多。

討論青年上流，其實更需要探討標準工時、彈性工時、家庭假期等家庭友善措施，才能促進子女照顧和家庭溝通。學校的生涯規劃、家長教育，甚至未雨綢繆與學生反思兩性和家庭關係，仍然重要。至於關於直資學校、教育選擇機會、考試制度是否公平、政府如何持續及廣泛地提供機會給學生等，仍然需要全面反思。

作者是前教育工作者

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[田方澤]