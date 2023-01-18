許漢榮：從粵劇人才培訓 思考藝術教育痛點

參與研討會的發言者不少都正在主持不同粵劇培訓工作，尤其是青少年演員培訓，他們都不約而同指出，不少具潛質的年輕演員，當需面對公開考試時，都無可避免要選擇停止粵劇訓練，專心準備考試；完成考試後不少選擇了升讀大學課程，粵劇遂逐漸成為業餘興趣，甚或從此放棄。他們都對香港從此少了一批具潛質的粵劇新一代從業員，表示惋惜。

中學課程缺文化藝術培育

事實上這不單是粵劇界面對的問題，而是整體藝術教育在香港定位的問題。現任行政長官一再強調，要藉着國家《十四五規劃綱要》把香港建設成「中外文化藝術交流中心」，以令香港成為亞洲的文化及創意產業之都。要達成這個目標，除了在節目及硬件着手，如何着力培育人才都應同等重要。

現時與文化藝術相關的人才培育，主要集中在大專程度的課程；中學程度的課程，是相當缺乏的。中學「藝術教育學習領域」下，只設音樂和視覺藝術兩科；惟在普及教育的前提下，整個藝術教育學習領域只佔中學整體課時的8%至10%，而課程規劃的主導原則都是以藝術教育為引，目標是向學生提供學習、認識藝術的機會，並沒有為具藝術天分及潛質的學生，提供與普通課程一樣的專門教育選擇。

港教育考試制度 與世界趨勢背道而馳

所有在香港接受中學教育的學生，無論才能、專長如何，幾乎所有人都須應考中學文憑（DSE）考試，以作為完成中學學習的憑證，而且是唯一憑證。這樣的政策，明顯與講求多元、個人化學習的世界教育趨勢背道而馳。對於具藝術天賦的學生而言，勉強他們應付以紙筆考試為主的制度，對他們亦不公平。

香港兆基創意書院為了讓對文化、設計、藝術有興趣及能力的同學，可以在中學階段已有機會接受專門的藝術教育，設計了不同校本學科，學生在高中的3年學習可接觸不同藝術學習，並有更多創作機會。現時書院除了提供以人文、藝術為主的高中選修科外，亦按教育局倡議，開辦經評審的創意藝術文憑課程。現時該課程屬於資歷架構第三級，約相當於中學文憑程度。

然而即使書院提供相關課程，並獲本地資歷認可，能提供給同學在普通課程以外的學習選項，但於現行制度下，無論在收生以至學生畢業後的升學等，都有相當大的掣肘。雖然在書院老師努力下，課程已獲不少本地副學位（包括高級文憑及副學士）課程院校認可，同學可以合資格報讀相關院校課程，惟教育局仍然堅持書院不能讓所有同學選擇創意藝術文憑，必須要有同學應考文憑試，無論他們是否真的合適。

教局應棄「DSE唯一結業資歷」思維

文憑試課程作為課程選擇之一，同學有權按照自己意願報考，書院也必會安排課程及教學。但藝術學習與一般科目的學習不同，同學需要在學習過程中花大量時間創作及實踐，一般的紙筆考試形式絕非恰當評核方法。既然書院的創意藝術文憑課程已獲資歷評審，教育局實應思考更寬鬆的政策，以鼓勵學校提供更多元化的中學課程。

政策上，教育局應該摒棄文憑試是中學課程唯一結業資歷的思維，給學校更多空間思考多元化的課程，為年輕人提供不同學習選項。政府在2020年接納「推廣職業專才教育專責小組」提出的建議，其中就有倡議中學開辦「獲資歷架構認可的校本職業訓練課程」，讓學校能夠提供更切合學生需要的課程，而擁有不同才能的學生亦可以選擇接受專門培訓，長遠為香港提供多元人才。

從粵劇人才培訓的「痛點」出發，社會更需要整體思考，藝術教育應該怎樣發展才可以為社會培育多元人才，以配合國家、配合香港作為「中外文化藝術交流中心」等策略定位。藝術教育性質與應試教育的矛盾，也必須從根本的課程設計及中學教育政策作通盤考慮，並擺脫應試教育的框架，才可以讓具潛質的年輕人有更好發揮。

作者是香港兆基創意書院校長、教育大學社會科學系教育博士候選人

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[許漢榮]