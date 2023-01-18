劉銳紹：兩地人聲響不住 輕舟已過萬重山？──通關、復常非冲喜 真正挑戰仍長遠

（1）通關復常不宜有冲喜心態

──首先值得肯定的是，恢復通關、經濟和社會盡快復常，是民心所向，也是大勢所趨。這本來可以更早作出靈活的決策；惟基於種種原因，官方以其「精準計算」，至今才能實現。不過無論如何，從市民的反應可見，打破困局，走出陰影，是眼前的主流民意。在這一點上，我贊成向前看。

──不過必須避免冲喜的心態，只求製造氣氛，大事宣傳一片好景、順景（官方和親建制傳媒目前的宣傳手法，正是這一傾向），因而間接減低了民眾對疫情的重視和警惕程度。事實上，內地的疫情只是用另一種方式繼續而已，情况仍然嚴峻。內地專家也提醒大家：春節過後可能出現另一波疫情，希望各方在春節期間不要放鬆警惕，否則一波剛平，一波又起，甚至衝力更猛。

值得慶幸的現象是，急於北上的港人沒有排山倒海地湧現。這從鐵路售票和乘客多寡，以及通關後初期的市面情况可見一斑。人流將於最接近春節的時候才不斷增加，反映也有不少港人對霎時間放開防疫措施的疑慮。這倒是靜觀其變、理智和務實的選擇，亦是官民雙方都願意看到的有序轉變。

──從通關、復常帶來的喜悅背後，外界關注港方的自主決策程度和能力會否進一步收縮？據新華社公開報道，中央政治局早在去年11月已作出重大決定（指放開防疫措施）。

不過外界翻查當天新聞稿，並無「重大決定」信息，仍強調「清零」的重要，質疑上述說法只是為了回應外界提出「貿然放開」的指摘。那麼，港府是在什麼時候知悉有關決策？是打招呼方式？還是正式的知會？詳情和細節如何？均可說明情况。

此外，港府日前修改界定為新冠陽性的病毒Ct值，與內地看齊；又如乘高鐵過關時即時擷取實時人臉圖像，事前沒有及時提到。有人認為無傷大雅，惟亦有不同看法，引起猜疑已是慣性的無可避免。所以，反過來值得注意的是一種長期存在的思維，就是有關方面認為不管怎樣做，都會引起猜測和質疑，那就做了再說；客觀效果卻是間接造成另一種不透明和民心的障礙。

（2）困難仍大 勿以為「一天光晒」

──這是香港和內地同時面對的挑戰。隨着中外關係的起伏，今天要經濟、社會和對外關係復常，難度已比3年前大得多。一來因為外國已紛紛搶喝「頭啖湯」，例如新加坡已搶奪金融先機，越南等東南亞國家也搶奪了內地外資企業轉移的機遇。二來因為西方國家的連串限制措施，已形成超限戰的格局。眼前，必須看中國跟西方國家的關係互動，能否在關鍵時刻調整？（附帶一句，近期確有此迹象，但非本文話題，在此不贅。）

──即使港府和內地同時重開大門，努力向外搶人才、搶企業，但有些既定事實卻不是一時三刻可以扭轉。例如已撤離的外資到了新地方，無論租約和聘用員工，一般都有一至兩年的綑綁，難以短期內轉移回來。至於吸納新企業，又是談何容易？商界還發現一個內地放開防疫政策之前意想不到的情况，就是一下子放開後，感染率自然飈升，導致原想復工的企業都找不到工人，因而出現一個接駁的缺口；加上春節後的疫情仍是未知之數，均增加復常的困難。

──經驗證明，中國自有方法克服困難，只是代價多少而已。况且，經濟和社會復常相對容易，民心復常卻要考驗長期工夫。官方一直認為，民生也是政治；只要搞好民生，民心自然歸順。這在某程度上沒有錯，惟放諸眼前環境，卻嫌不足。即使當局放開了防疫限制，但民心未暢，內地人民近日紛紛悼念「吹哨人」李文亮醫生，就是一例。內地不少網民說，至今仍是「只可怨天，不可尤人，更不可尤官（尤者，歸咎、怨恨也）」。這就像脹滿的輪胎一樣，還不斷谷氣而不稍為疏氣，最終只會爆破。

（3）外國看復常 也跟政治掛鈎

──對中國改變原有的清零政策，外國也在不同程度上表示歡迎；但基於過去的事例，難免仍有不少顧慮。例如真正疫情的數字和死亡率，始終是外界關注的。中國衛健委最近公布，自去年12月8日起的大約一個月裏，新增住院新冠病毒感染相關死亡個案接近6萬宗，其中只有5000多宗由新冠病毒導致呼吸功能衰竭死亡，其餘5萬多宗是「基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例」。外界注意到，上述只是住院的登記數字，至於其他數據則未見詳情。如按照北京大學國家發展研究院數據，中國感染人數（強調痊癒後有抗體）達9億，那麼死亡率與外國平均數比較，確是「神級的低」。

此外，外國對中國旅客採取特殊檢疫措施，中國認為有歧視性，於是反制。這在外國有不同解讀：理解的視為你來我往的家常便飯；不理解的則認為是報復行為，妨礙了中外關係的修復。

──外國同時關注中國復常後的經濟和社會實况，概括而言就是「疫後後遺症」。例如中國強調有足夠經濟復蘇能力，但外國則懷疑今天在中國的投資環境是否跟3年前一樣？更關心能否與10年前的改革開放環境相比？對於香港，外國不單關心經濟復常後對外資的待遇和機遇，更關心政治環境變化。這是一個信心問題，惟這從來又是最難解決的問題。

最新例子是，全國人大常委會就外國律師在港參與國安案件的問題進行第六次釋法，即使已經避重就輕，但外國同樣感到衝擊。另一案例是立法會各委員會會議紀要改為不具名記錄，對議員問責和公眾監督的程度進一步削弱。凡此種種，像溫水煮蛙，都是外界關注的。

總之，通關和復常是「兩地人聲響不住」的訴求，但能否輕舟已過萬重山？則是任重道遠了。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]