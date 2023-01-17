歐陽五：美國勿重蹈「麥卡錫主義」覆轍

反華反共、冷戰思維、強烈意識形態傾向……這名新任議長言行所透露的政治思想，讓人聯想到美國曾經臭名昭著的「麥卡錫主義」。

倘美續秉持冷戰思維

代價將比70年前更大

麥卡錫主義（McCarthyism）是上世紀50年代初，美國興起的迫害左翼人士的政治鎮壓運動。許多進步人士都深受迫害，包括愛因斯坦、卓別林、錢學森等。麥卡錫主義的直接結果是美國長達5年的政治混亂，挑起人們對共產主義的仇視，並最終導致二戰後美國政府冷戰政策的 制定。麥卡錫主義在美國政界及社會是一直被唾罵的詞語，是美國人眼中的「白色恐怖」。

麥卡錫主義最顯著的問題，在於過分強烈的意識形態訴求，致使美國當局甚至社會難以對現實形成正確認知，出現「看誰都像間諜」的局面。如今的美國，似乎也深陷這樣的「認知泥淖」，認為中國的每一個行為都「咄咄逼人」，每一項技術都像「一把指向美國心臟的槍」。這種情緒和思維，導致美國近年來對華出口管制、投資限制、金融制裁、簽證限制等措施的升級。這種思維若不停止，還將導致美國更大的戰略誤判。

70年前的麥卡錫主義，無疑是前車之鑑。如今美國若不及時深刻反思，繼續秉持冷戰思維，推行反華政策，付出的代價將比70年前更為顯著。

反華將消耗對中競爭能力

首先，如今中美利益高度關聯，反華也意味着一定程度上的自損。

多年的經濟交流，使中美經濟出現深度一體化和顯著的互補性。中國成為美國的最大進口商品供應國和最大的國際學生來源國；美國則是中國第一大出口目標國和最重要的外國金融伙伴。兩國技術聯繫尤為緊密——中國是美國芯片行業三分之一的收入來源國，是蘋果和特斯拉等科技公司的重要產業中心……此外，中美科學家聯合撰寫的論文比其他任何國家都多。

因此，對華經濟制裁和技術限制，對美國自身來說也並非理性行為。美國相應地也將面對供應鏈重建、經濟體系調整等問題。如今美國聯合盟友，企圖建立由美國主導的「排華產業鏈」，這實現起來並非易事，且一定會付出巨大成本。

因此，相比70年前的麥卡錫主義在美國製造政治混亂、改變社會氣氛，如今美國若重蹈麥卡錫主義覆轍，則真的會「割肉」。

其次，轉移國內矛盾，掩蓋真實問題。如今美國政治極化、社會分裂加劇，「反華」卻某種程度上成了社會形成共識的「黏合劑」，這顯然屬於「內病外治」。而這樣掩蓋下的政治嚴重內耗、經濟過度擴張、制度改革乏力等問題得不到解決，必然會成為美國社會的「灰犀牛」。最終也會消耗美國與中國開展「長期競爭」的能力。

同時，美國的冷戰作風亦招致國際社會普遍反感。過去幾年，美國針對中國發動了多輪制裁，惟並沒有打斷中國的經濟發展，也沒有達到在國際上孤立中國的目的。如美國竭力拉攏東南亞，但東南亞國家紛紛加強與中國的經濟交流，並表示願與中方加強合作，不願在中美之間選邊站。顯然，大多數國家並不喜歡在中美之間「選邊站」。

環球經濟復蘇 需中美協力

過分強調意識形態，必然會造成世界的分裂，而如今的世界更需要團結。新冠疫情3年，至今仍未結束，各國還需在藥物、疫苗研發、支援發展中國家防疫等方面繼續合作。全球經濟復蘇，也需要中美兩大經濟體協力發揮作用。中美關係應以史為鑑、防患未然，才能面對未來，迎接更多挑戰。

作者是時事評論員

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[歐陽五]