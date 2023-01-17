狄志遠：23條成也國際社會 停也國際社會？

這道理聽來很合理，但仔細研究盧文端的文章，又覺得有些矛盾的地方。基本法23條立法一直是與「國家安全」有關係，而「國家安全」問題一直是源於西方世界對中國的圍堵甚至威脅。盧文端文章也提及，「當今世界面臨百年未有之大變局，美國對中國實施全方位的打壓遏制」，既是這樣，基本法23條的立法只會愈加迫切，為何反而要讓香港「有更多的時間和空間，根據複雜國際形勢的變化，周全部署做好相關的立法工作」呢？

中央仍要香港這隻「生金蛋的鵝」

基本法23條的立法，既因為「國際社會」而來，卻又因「國際社會」而暫停？在面對「美國實施包括金融在內的圍堵戰略時」，中央給予香港的策略，不是加快基本法23條立法，而是「背靠祖國、聯通世界、打破圍堵」；而基本法23條立法，不單要確保國家安全，更同時是要「在複雜多變的國際環境中，適應香港擴大開放的需要」。簡單來說，中央還要香港這隻「生金蛋的鵝」。

「生金蛋的鵝」雖然說得有點難聽，但卻說出為何中國對香港要有「一國兩制」——因為開放的香港，既是香港的利益，也是中國的利益，其實也是世界的利益。國際社會認同香港是中國的一部分，卻不認同香港的運作變得跟內地城市一樣，不然，國際社會對香港就再沒有信心及興趣。

冀務實政策不會被「左風」吹倒

盧文端的文章其實表示了中央政府對香港的務實政策，國際社會亦應該會歡迎這務實政策。惟國際社會期望，這是中國政府較長期的政策。在短時間內，估計國際社會還是觀察中央政府這種務實政策是否會落實下去，而不會被強大的「左風」吹倒。我亦是如此期待。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]