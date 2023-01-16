鄭立：比起青年宿舍「社服令」 大家會寧可交租

根據統計處資料，去年第三季香港就業人士的每月入息中位數，大概是2萬元。而200小時的社會服務，以每周40小時工時計算，相等於5個星期的工作量，我們可以粗算成一個半月的薪水，那就是3萬元左右。

請記得，任何私人工作都可以增加年輕人在市場上的專業、經驗與議價能力，而這個「社會服務令」卻是對年輕人的事業成長很難甚至是沒有幫助，所以它的價值其實更低。故此從勞動價值看，這個「社會服務令」作為一個難助事業發展、亦不會加薪的工作，大概每月等值2500元。

青年宿舍的租金是市價六成左右，即是租戶節省的租金就是四成。如果這四成租金的條件包括200小時社會服務，即每個月要節省2500元左右的租金，才會有價值。

計算一下，就是最低程度，要住到「市價6000多元，六折後3000多元租金」的青年宿舍，才剛好打平。但根據報道，政府對每個房間的每月資助額是5500元左右，跟這個數字的差距只有很小。

用200小時增值自己 比「社服令」更好

如果青年一個月去多做200小時的工作，就能夠在私人市場租到更好單位的話，而且比較自由，也會有助其本業發展時，青年宿舍明顯不吸引，因為「社會服務令」只會抽走青年人去發展本業的時間。明顯地，大部分青年更需要及應該用200個小時去發展自己事業，甚至社交或健身去增值自己，都比這更好。

除非政府取消「社會服務令」這條件，否則這些宿舍很可能最後因為成本效益低落而乏人問津，不僅不能解決青年居住問題，反而導致空置與資源浪費。

作者是專欄作家

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[鄭立]