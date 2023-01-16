盧文端：夏寶龍國安講話中3對關係的解讀

夏寶龍這篇「全面準確貫徹實施香港國安法」的最新講話，是對人大常委會有關港區國安法釋法的權威解讀，及中央對港國安政策的重要宣示，值得高度重視、認真品味。本人只是就夏寶龍講話中的3對關係作些分析——

其一，國安法與高度自治：國安雖屬中央事權，但中央按照「一國兩制」的方針處理香港國家安全問題，體現了對香港特區的高度信任和充分尊重；

其二，國安法與擴大開放：香港築牢國家安全屏障，開放的大門只會愈開愈大、包容性只會愈來愈強，相信《基本法》第23條立法不會急就章，而會審時度勢、周詳考慮，在維護國安的大前提下，妥善處理在複雜國際環境中保持香港獨特地位和優勢的問題；

其三，國安法與團結大多數：國安法只是針對危害國家安全的極少數人，打造更廣泛的一國兩制統一戰線仍然是香港的重要工作。

中央對港高度信任充分尊重

過去人大釋法，經常都會引發影響香港高度自治的爭議。這次國安法釋法，不僅這方面的議論很少，而且得到香港社會各界普遍歡迎和支持。原因很簡單，釋法的內容充分體現了中央充分信任特區、支持特區、尊重特區。

夏寶龍在講話中，深刻闡述了港區國安法執行機制最大的特點是「雙執行機制」。國家安全是中央事權，這是世界各國的慣常做法。然而，中央考慮到一國兩制的特殊性和香港的實際情况，通過港區國安法授權香港特區承擔維護國家安全的主要責任，中央負責處理特區層面難以解決的問題，承擔最後「兜底」責任。

夏寶龍還具體談到人大釋法的情况：港區國安法的立法原意，就是將處理有關維護國家安全具體問題的權力和責任賦予香港特區，人大釋法更清楚地闡明了這個原意。

事實上，人大釋法並沒有對相關案件作任何決定，而是通過解釋港區國安法有關條款，闡明有關條款的含義，為解決港區國安法實施中遇到的實際問題，清晰規範了特區層面解決問題的方式和路徑，將具體問題交給特區維護國家安全委員會判斷和決定。正如夏寶龍所說：事實一再證明，中央始終按照一國兩制的方針，解決特區治理中遇到的種種問題，在處理國家安全問題上也不例外。

23條立法 不宜急於求成

港區國安法制定和頒布實施的時候，外界擔心會影響香港的投資環境和對外開放。夏寶龍不僅用事實說明，港區國安法實施後，全球投資者「真金白銀」的持續流入，正是國際社會用實實在在的行動，對香港未來投下信任票，而且還特別強調，隨着港區國安法的深入實施，香港開放的大門只會愈開愈大、包容性只會愈來愈強。夏寶龍這番話，體現了習近平主席去年在香港的七一重要講話精神。

中聯辦新任主任鄭雁雄當天以中央駐港國安公署署長身分演講時，更加具體論述了這個問題。他說，必須充分明確保持香港的獨特地位和優勢既是香港利益，更是國家利益。

他專門引用習主席的七一重要講話：中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。他特別指出，普通法制度與西方法律體系基本一致，有利於香港融入國際市場體系、法律體系，必須堅定予以保持。

他總結說，香港維護國家安全既是香港必須守住的最高利益，又是香港保持獨特地位和優勢的重要保障；必須十分注重維護好香港的法治環境，推動香港在民族復興偉業中作出重大貢獻，這是港區國安法準確實施的亮點。由此可以看到，中央極為珍視香港得天獨厚的顯著優勢，非常重視香港在國家更高水平的對外開放作用。

在這裏，我想藉機會講講基本法第23條立法與對外開放的問題。當今世界面臨百年未有之大變局，美國對中國實施全方位的打壓遏制。香港是中國最開放、最重要的國際金融中心，香港的金融不僅是自身經濟命脈，更是國家最重要的國際金融平台，是國家聯通國際金融市場的主要通道和紐帶。在美國實施包括金融在內的圍堵戰略時，香港「背靠祖國、聯通世界、打破圍堵」的角色和優勢，就顯得更加重要。

習主席去年在七一重要講話中強調指出，中央處理香港事務，從來都從戰略和全局高度加以考量，從來都以國家和香港的根本利益、長遠利益為出發點和落腳點。筆者相信，在港區國安法實施之後，國家安全得到有力保障，23條立法沒有必要急於求成，香港有更多的時間和空間，根據複雜國際形勢的變化，周全部署做好相關的立法工作。相信特區政府和中央都會重視這個問題，使香港的23條立法在確保國家安全的前提下，更好地在複雜多變的國際環境中，適應香港擴大開放的需要。

團結一切可以團結的人

中共二十大報告提出「發展壯大愛國愛港愛澳力量，增強港澳同胞的愛國精神，形成更廣泛的國內外支持『一國兩制』的統一戰線」。對於中央的這個要求，夏寶龍有具體闡述：香港任何中外居民，不管從事什麼職業、信奉什麼理念，持有什麼樣的價值觀，只要擁護一國兩制方針，只要熱愛香港這個家園，只要遵守法律，都是建設香港的積極力量，「都是我們可以團結合作的朋友」。中央政府全力支持香港特區同世界各國各地區，開展更廣泛、更緊密的交流合作，着力打造更廣泛的國內外支持一國兩制的統一戰線，香港的獨特優勢和魅力必將更勝往昔。

看來，實施國安法之後，團結一切可以團結的人，為確保一國兩制行穩致遠，是擺在香港社會各界面前的重要課題。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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