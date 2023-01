閻小駿：人大釋法、兩制空間與歷史主動

掌握歷史主動 需正確認知歷史趨勢

機遇,是指對於達成目標較為有利的客觀外部環境,是想辦事、辦成事的寶貴時間窗口。「機不可失,時不再來」,歷史機遇稍縱即逝。認識並把握好機遇,方能在歷史的快速演進中佔據先機,始終處於主動地位。

困難,則是指辦事情、推動工作過程中,遇到那些一時不易處理的複雜局面、暫時挫折或主客觀障礙。在工作向縱深發展過程中,新情况、新問題必然出現,不以人的主觀意志為轉移。在具體工作中,從前沒有處理過的狀况、預料之外的因素突然出現,都會為決策及執行增加難度。要掌握歷史主動,就必須具有面對這些困難因素的正確態度,勇於面對困難並解決困難。唯有如此,方能夠化壓力為動力,到達新的境界。

風險,是指某種損失發生的可能性,或事件發展的不確定性,其中既有長期存在的「灰犀牛」,也有意外偶發的「黑天鵝」。如果疏於防範,兩者都可能釀成大挫折,對工作造成損失。對於風險,需要提前識別、積極應對。美國加州大學柏克萊分校教授Alexei Yurchak耗時多年寫成的名著Everything Was Forever, Until It Was No More,講述的正是前蘇聯政府因為忽視社會平靜秩序之下湧動的暗流,最後造成不可收拾局面的深刻故事。「備豫不虞,為國常道」,具備高度的風險意識,居安思危,是掌握歷史主動,實現良政善治、長治久安的關鍵前提。

掌握歷史主動,依賴的是對歷史趨勢的正確認知,須知其然,更知其所以然,方能化自發為自覺,發揮主觀能動作用。掌握歷史主動還需要善於總結歷史經驗,以史鑑今,以史資政;同時敢於擔當歷史責任,努力做到知行合一。對客觀規律的準確把握,為事業提供方向;對經驗教訓的客觀總結,為治理提供鏡鑑;對歷史責任的勇於擔當,為政治提供動力。實現香港社會長期繁榮穩定、確保「一國兩制」行穩致遠,同樣離不開發揚歷史主動精神,離不開積極主動地抓住機遇、直面困難、應對風險。

2022年12月30日,第十三屆全國人大常委會第38次會議表決通過《港區國安法》第14和第47條的解釋。這次人大釋法,是國家最高權力機關的常設機關,首次根據港區國安法第65條規定依法行使法律解釋權。這次釋法亦屬於我國《立法法》第45條所規定的,在「法律制定後出現新的情况,需要明確適用法律依據的」情形下,由全國人大常委會依法行使法律解釋權的情况。全國人大釋法是香港特別行政區政治生活中的一件大事,很多知識界朋友詢問筆者,如何看待是次人大釋法?

人大釋法予港空間 自主解決涉國安問題

港區國安法是一部含義清晰、措施周密、體系完善的法律。本次人大釋法,主要在兩個問題上重申了現有法律條文的立法原意:

一是進一步明確了香港特別行政區維護國家安全委員會承擔香港特區維護國家安全的法定職責,以及其依法作出的決定,具有可執行的法律效力;

二是進一步明確了行政長官證明書,在認定涉及港區國安法第47條事項時的相關工作機制,並明確是否允許不具有香港特區全面執業資格的海外律師,擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或訴訟代理人的問題,屬於該工作機制下應當認定的問題。

釋法前,香港社會有部分朋友擔心,人大釋法會不會衝擊香港的司法獨立?會不會縮小「兩制」空間?筆者認為,值得重視的是,全國人大常委會在本次對港區國安法的解釋中,並未直接否定香港司法機構就相關案件所做的判決,而是提供解決問題的方案和路徑;具體如何解決問題,留待香港特區依法決定。這給予香港在「一國兩制」框架之下充分的政治及法律空間,來自主解決涉及國家安全風險的重大政治和法律問題。

港獲政治空間 意味須承擔政治責任

全國人大常委會的此次釋法,釋放了中央對於長期堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針的明確信號,表現了中央對行政長官及特區政府管治團隊的高度信任和支持,亦彰顯了中央對法治精神的尊重,及對維護香港普通法傳統的責任感。人大釋法在明確中央對國家安全事權具有完整權力和根本責任的條件下,注重充分保障「兩制」空間。這些良苦用心,不應被社會忽視。

但也應看到,權與責相伴相生,政治空間的獲得,意味着政治責任的承擔。通過提供由香港在「一國兩制」框架下自行解決相關問題的極大空間,本次人大釋法也展示了中央對於香港特區積極履行維護國家安全責任、牢牢掌握歷史主動的高度期待。2023年1月13日,中央港澳工作領導小組常務副組長、全國政協副主席夏寶龍,在出席「保證香港國安法準確實施」專題研討會並致辭時強調:「在『一國兩制』之下,全面準確實施香港國安法中央主導和特區主責相輔相成、缺一不可。」這個表述,清晰闡明了相關觀點。

夏寶龍講話 闡釋維護國安3特點

這次重要政策講話,闡釋了2019年中共十九屆四中全會以來,建立健全的、在香港維護國家安全的法律制度和執行機制所具有的3個特點:

一是中央主導。國家安全是中央事權。中央政府對所屬的地方行政區域的國家安全事務負有根本責任,也享有和行使一切必要的權力。這是香港長治久安的前提與保障。

二是特區主責。香港特別行政區行政長官和政府是在香港維護國家安全的「第一責任人」,「特區理所當然應當承擔起實施香港國安法的主體責任」;「對國安法實施過程中出現的一些新情况、新問題,香港特區國安委應當與中央駐港國安公署一道及時認真研究解決,共同把香港國安法實施好,確保香港安全無虞」。

三是專群結合。在香港維護國家安全既要發揮專門機構的作用,也要依靠廣大市民的共同參與。

一國兩制制度體系是我國的重要制度創新。在一國兩制條件下維護國家安全,在人類歷史上是沒有前例的工作,於實踐中必然會面臨各種新情况、新問題及較為複雜的局面。筆者感到,這些新情况、新問題,需要特區社會凝聚共識、積極作為,充分用好、用足「兩制」空間,具體問題具體分析,在中央規定的原則框架下妥善予以解決。相信只要香港社會各界對歷史大勢有清醒了解、對國家體制有高度自信,就一定可以在複雜形勢下抓住處理問題的有利時間窗口,以「志不求易、事不避難」的工作狀態應對挑戰,認真甄別及防範各類既有及新生風險因素,「犯其至難而圖其至遠」,以高度歷史主動精神確保一國兩制實踐始終沿着正確方向前進。

作者是全國港澳研究會理事

