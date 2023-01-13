黃啟暘：論楊明案——疲倦駕駛刑責 不必然比醉駕輕

駕駛是否屬危險 乃客觀事實問題

根據判辭資料，儘管楊明在裁判官席前承認事發時其精神狀態混亂（HKSAR v Lam Ming Lok [2021] HKMagC 13），但就意外發生的原因，其實他從來「沒有任何招認或證供」；事實上，他後來上訴判刑的其中一個主要理由，正是爭議「酒精與本意外的關係」（「香港特別行政區訴林明樂」[2022] HKCFI 3410，第33段）。翻查事發翌日的新聞報道，楊明在上述同一娛樂節目中只稱「近期比較忙及晚睡」，凌晨駕駛時「搶一搶軚及分神」才致撞壆。

在今次案件中，裁判官裁定唯一合理及無可抗拒的推論，必然是上訴人駕駛時「受酒精影響」。然而即使楊明的公開說法為真，疲倦駕駛須負的刑責，亦不必然比醉酒駕駛為輕。根據香港法例第374章《道路交通條例》，除了第39條禁止「在酒類影響下駕駛汽車」外，其實第37、38條亦分別禁止「危險駕駛」及「不小心駕駛」。駕駛是否屬危險或不小心，是一個客觀事實問題，譬如《道路交通條例》第37（4）條規定：

「如——（a）某人駕駛汽車的方式，遠遜於一個合格而謹慎的駕駛人會被期望達到的水平；及（b）對一個合格而謹慎的駕駛人而言，該人以該方式駕駛汽車會屬危險，會是顯然易見的，該人須視為屬……危險駕駛。」

第37（7）條則就此再加解釋：

「斷定在某個案中，對合格而謹慎的駕駛人有何預期，或斷定在某個案中，對合格而謹慎的駕駛人而言什麼是顯然易見，須顧及該個案的整體情况，包括……（c）能夠預期被告知悉的有關情况（包括被告的身體狀况）以及經證明被告已知悉的任何情况（包括被告的身體狀况）。」

由此可見，犯人是否刻意犯罪，或是否受疲倦、分心等個人因素影響，與其駕駛方式客觀來說是否危險，法律上並無直接關係（參見「香港特別行政區訴陳有」，未經彙編，HCMA 1108/2007，2008年1月29日，第8至9段，時任高等法院原訟法庭法官麥明康語）。同樣地，即使事發過程只有數秒，亦「沒有理由，為何一刻的駕駛行為，於考慮整體環境後，不可被視為危險駕駛」（「香港特別行政區訴易嘉文」[2018] HKCFI 2077，第47段，引用「陳有案」）。

有睡意卻不停車 可構成危駕

英國王座法庭分庭在Hill v Baxter [1958] 1 QB 277一案中清楚闡明，司機在駕駛途中不自覺睡着，不可能是危險駕駛控罪的辯護理由；駕駛者如感到睡意，必須停止駕駛。時任高等法院首席法官馬道立亦曾於一宗有關危險駕駛的刑期覆核案件（「律政司司長訴Tsang Ho Pong」[2009] 6 HKC 389）中，作類似觀察。馬官指出，如果一個人疲累至最後失去意識數秒，「斷片」之前幾乎必然有更長的一段時間持續昏昏欲睡而無法集中精神，在上述情况下仍不停車，甚至是定罪後的加刑因素。

簡單來說，「極度疲累得……需要閉上眼睛休息」，是「不適宜駕駛的情况」（「香港特別行政區訴施清爽」[2019] HKCFI 996，第16段，高等法院原訟法庭暫委法官沈小民語）。因此，時任高等法院原訟法庭暫委法官杜麗冰於「香港特別行政區訴趙偉航」（未經彙編，HCMA 1136/2005，2006年6月9日）一案裁定，（至少一般來說）司機不能辯稱「瞌了眼瞓」屬「非刻意」、「不自覺情况」，所以自己「不是危險駕駛法律所針對的人士」，「上訴人在駕駛中，出現瞌眼瞓，但卻不停車，令車輛行駛了一段頗長距離，是屬危險駕駛。這裁定是合乎道路交通條例第36條的法律定義及Hill v Baxter 一案的法律原則」。

審慎選擇警隊代言人

或有助挽回市民信心

香港政府正值「搶人才」之際，警隊招募人手卻持續出現困難。正如區域法院法官游德康最近在一宗公安案件（「香港特別行政區訴李倩瑩」[2023] HKDC 37）中指出，「部分市民對警員懷有敵視和不信任心態」，甚或「擔心或相信在場警員會不分青紅皂白拘捕在場人士」，是司法認知範圍內（即基本上不證自明）的事實。對香港警方來說，如要挽回市民對他們的信心，以後慎選真正負責任、守法的代言人，或許會是個好開始。

作者是獨立法律研究員

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[黃啟暘]