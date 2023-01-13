江玉歡：什麼是真正的「復常」

在這些數據背後，是日漸蕭條的旅遊業、零售業及其他相關行業等。倒閉的藥妝店、不斷清倉的商場，以及停止已久的旅遊巴士，從業者均對「開關」這一天期待太久。「開關」的第一受益者，即是3年來不得不依賴政府資助才得以生存的旅遊業。

香港「復常」第一步已經邁出，香港與世界及內地的雙鏈條已重新連接，香港各界摩拳擦掌、蓄勢待發，新聞媒體和社交網絡一片欣欣向榮，這是令人欣喜的新年開端。然而，當走到香港街頭，卻無法忽視另一番景象：安老院門口不時停泊的救護車、依舊「連軸轉」的公立醫院、疫下經受教育不公的基層兒童等等。這些在疫情之下暴露、日益明顯的社會問題，也在牽扯着香港這個社會的神經——到底什麼才是真正的「復常」？

政府應正視弱勢群體生活困難

毫無疑問，對香港特區政府而言，推動香港社會全面「復常」，並實現新的更長足的發展，是一個複雜的系統性問題。政府需要深刻反思與檢討3年來公共行政領域的不足，從中總結經驗、汲取教訓，並思考將來更好的出路。

以基層長者、兒童和殘障人士等弱勢群體生存狀况為代表，疫情之下，安老院舍問題頻出，硬件設施及人手極度缺乏等問題，導致原本便在脆弱邊沿的安老院舍成為爆疫中心，留在家中生活的長者因為基層醫療設施不足而在疫情之下求醫無門；基層兒童由於面授課中斷而無法擁有良好的學習環境，甚至缺乏設備或者網絡以居家學習，導致當今新型的教育不公現象；照顧者在疫下的壓力倍增；以及殘障人士於疫情下在職場被辭退的概率逐漸上升，等等。政府應當主動看到並反思這類群體，在最基本的生活層面所遇到的困難，後續「復常」政策要對這一群體有明確的幫扶措施。

暴露不同機構頑疾

需修正筋骨的改革

疫情3年暴露的社會問題，不僅停留於市民生活層面，機構之間存在已久的頑疾亦充分爆發。該層面的「復常」，更多需要修正筋骨的改革才能真正達成。

首先是公私醫療機構一直難以充分合作的問題，這一問題造成疫下公立醫院病牀爆滿、病人露天苦等，而私立醫院卻依舊「歲月靜好」、事不關己高高掛起的「冷血名場面」。實際上，並非僅僅是私立醫院冷眼旁觀，而是當局多年來並未研究推出一套真正行之有效的公私營醫療機構持續合作方案。這應是今後香港醫療改革需要深入研究的一個方向，紓解公立醫療嚴重不足、私家醫療資源卻相幫無門的矛盾。

另外，在疫情之下，起到「毛細血管」作用的地方行政系統存在的意義被反覆強調；然而香港較為遲鈍的地方行政改革，令基層行政力量薄弱，導致百年大疫之下，香港18區的孱弱行政能力難以集結力量，無法充分保障區內市民的安危冷暖。

以上提到的現象，僅是疫情之下香港發生「社會性沉降」的冰山一角，也是世界多個國家面對突如其來的疫情時所共同面對的問題。今天再次回顧，是因為疫情已經發生3年，我們面對這一議題已經不再陌生。縱然2020年初疫情令政府及整個公共行政體系備受打擊，2023年的政府及整個社會更應具備信心和有效方式應對這一問題，通過科學高效的實際行動，改善整個社會的運轉方式，解決不同社會群體因為疫情而遭受的生活難題。因此，這種全社會性質的「復常」，並非一句口號、一條政策，社會就能自動修復或改善，而是需要政府制訂針對性的政策。

應推宏觀政策 讓市民見希望

總而言之，我認為真正的社會「復常」不僅僅停留於「安心出行」的取消、口岸的重新開通、防疫政策的放寬。香港特區政府更應推出指引香港社會各個方面持續發展的宏觀政策方向，讓不同層面的香港市民，從各個方面感受到生活的希望、看到香港的希望。「復常」是基礎、是第一步。香港應在實現「復常」的基礎之上，追求更長遠的發展。夯實基礎，相信未來一定可期。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江玉歡]