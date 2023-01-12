陳帆川：從大劉和哈里王子「自爆」 看傳媒角色

劉鑾雄和哈里王子都是流量推手，但凡有關他們的八卦新聞，都是收視保證。因此前者逛街會被途人偷拍，後者出行會遭狗仔隊跟蹤。從這個角度看，名人是娛樂版的受害者。

哈里王子過去曾多次批評傳媒，並在2016年一個BBC訪問中說過：「每個人都有權保護自己的隱私，很多公眾都明白這一點，可惜在某些地方，總出現無窮無盡的需要，去找出幕後每一個細節。」這些來自受害人的心聲，大大影響了公眾對於傳媒的觀感。

最近他卻一反常態，積極透過傳媒盡訴心中情，為紀錄片和新書造勢。其本周發行的自傳，更露骨地自揭失身的細節、「通靈」亡母戴安娜、在阿富汗服役殺人，以及跟王室的恩怨情仇，引起巨大迴響，也令不少人瞠目結舌。

專門分析英國新聞業的雜誌《新聞公報》（Press Gazette）總編Dominic Ponsford撰文指，既然哈里將最私密的過去鉅細無遺地公開，日後也難再有理由批評傳媒侵犯私隱。他引述一份小報的前負責人說法：「你不能寫完自己失身，便馬上抱怨缺乏隱私。無論他去哪裏，狗仔隊將無處不在，而英國的圖片編輯也會開始購買並安全地刊登他的照片，因為知道他將不能再以私隱作擋箭牌了。」

任由名人利用的傳媒 必不是好傳媒

失去王室資助的哈里及其妻子梅根，透過出賣私隱賺了超過1億美元。有趣的是他兩年前曾在訪問裏炮轟英國傳媒：「悲哀地將利潤與宗旨、新聞與娛樂混為一談。他們不是報新聞，而是造新聞。他們成功地將基於事實的新聞，轉化成基於評論的八卦，給國家帶來毁滅性的後果。」

由此可見，私隱與不私隱、毁滅性還是公益性，完全由名人定義。有人會認為，自願與非自願揭露，還是有天壤之別，既然他自揭瘡疤，傳媒報道便沒有道德問題。然而，如果傳媒讓名人呼之則來揮之則去，便儼如權貴的傳聲筒。雖然這裏講的是娛樂版，沒有重大公眾利益可言，但似乎也有違新聞宗旨。

水能載舟，亦能覆舟。傳媒可讓名人一夜之間身敗名裂，名人也有能力利用傳媒達成自己目的。而只任由名人利用的傳媒，一定不是好傳媒。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]