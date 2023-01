陳智傑：當科學知識成為輿論戰場

在這場爭議中,各國機關都指自己「科學為本」。內地當局呼籲各國不應對華實施未有充分科學根據的入境檢疫措施,但海外當局亦指自己未能掌握內地新冠疫情病毒的最新變種情况,故此要「外防輸入」。在如今科學知識一日千里、專家眾說紛紜、疫情快速變化下,「科學為本」的論調確會產生迥然不同的說法。是故,當科學知識面對全球風險和輿論民情之時,有時不單無法平息疑慮,反而會成為輿論戰的一部分。

疫情纏繞多年 留下文化烙印

經過3年的疫情,全球正學習如何跟病毒「共存」。不過,新冠疫情糾纏多年,難免會在全球社會留下不同的文化烙印和集體回憶。以香港為例,1997年的禽流感疫情,令「殺雞」成為快速和「科學」地處理動物疫情的重要參考方法。無獨有偶,2022年初香港新冠疫情嚴峻之際,也撲殺了逾2000隻倉鼠,力圖阻止疫情傳播。2003年SARS肆虐,奪去近300名病人及醫護人員的生命,亦令戴口罩、用1:99漂白水消毒、圍封「疫廈」、遷徙居民到「隔離營」等措施,自此成為香港社會的抗疫模式。

同樣,新冠疫情也讓「封關」、檢疫入境旅客、強制隔離和封控、「指定處所」疫苗接種要求等行政措施,成為民眾日常生活所見所聞的事情。有時,大疫之後的文化烙印和集體回憶,會令一些嚴厲的行政手段在民眾心目中變得「有科學根據」。

相較專家解釋 陰謀論往往更具傳播力

另一值得留意的是揮之不去的陰謀論。儘管如今科學昌明,新聞工作者也會尋找科學文獻以查核事實,但種種圍繞疫情的陰謀論,總會在各國輿論中「鬼影幢幢」。新冠疫情3年以來,有關新冠病毒是「源自生化武器」的陰謀論,總會不時「發作」。一來,如今社交網絡資訊傳播極快,澄清總是追不上陰謀論的傳播速度;二來,社交網絡有利人們「圍爐取暖」,互相加強自己的「世界觀」,拒絕立場不同的「事實」;三來,陰謀論縱然如何誇張,總會切中某些人心中的想法,引入入勝;再者,科學文獻往往艱澀難明,若有人於「資訊懶人包」做點演繹或「剪貼」,常人未必能夠立即察覺。

在全球風險的爭論中,陰謀論往往較科學專家的解釋更具傳播力量;况且,陰謀論的論述亦不時夾雜不少真真假假的科學資訊——這些可籠統地稱為「偽科學」(pseudo-science)。

科學可以是看待事物的態度

科學除了是知識之外,亦可以是一種看待資訊和事物的態度。有新聞學研究就顯示,內地民眾是否信任科學、是否覺得科學是獨立的知識、是否覺得科學已經「政治化」,會在不同情况下,影響受訪者是否相信新冠疫情是源自中國、源自外國,還是源自西方生物武器的說法(註)。

回想起來,香港坊間對於醫學專家的意見,似乎在這3年間亦起了一些微妙變化——由起初言聽計從、自覺按醫學專家建議嚴守防疫措施,到後來出現「抗疫疲勞」,覺得「受夠了」。值得留意的是,部分醫學專家於近幾個月來的抗疫意見,也多了有關經濟民生的評論,似乎呼應了社會不同界別和市民的情緒。

科學知識有自己的理論和求證系統;不過當科學知識涉及全球風險評估和影響社會的民生政策時,各個社會的文化烙印和集體回憶、民眾對科學知識及科學家的看法,以至種種似懂非懂的陰謀論,難免會介入社會輿論,左右民情。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

