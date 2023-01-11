甘文鋒：香港也要重視理論務虛工作

文革後撥亂反正運動的4個階段

這篇文章能夠引起當時全國重視及引起廣泛討論，當然並非單一事件。時值文革剛結束，當時社會還未找到方向。1977年2月7日，《人民日報》、《解放軍報》及《紅旗》雜誌刊出〈學好文件抓住綱〉社論，並提出「兩個凡是」：「凡是毛主席作出的決策，我們都堅決維護，凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循。」很明確，〈實踐〉一文正是針對「兩個凡是」的反駁，希望能撥亂反正。

中央黨校教授沈寶祥認為，整個撥亂反正運動經歷4個不同階段。第一是醞釀及準備階段，〈學好〉一文出版後，1977年4月10日鄧小平向中共中央寫信，提出「用準確的、完整的毛澤東思想來指導我們全黨全軍和全國人民」，已是為整個討論作準備。其實毛澤東也是很重視實踐的，其著作《實踐論》就是討論馬克思主義的知識論，談認知和實踐的關係，其中提到「馬克思主義者認為，只有人們的社會實踐，才是人們對於外界認識的真理性的標準」，可見毛澤東也是認同實踐作為認識真理的標準。

第二是全面開展階段，應該就是〈實踐〉一文刊出後開始，即1978年5月10日至12月22日中共十一屆三中全會通過公報。這7個多月期間，多個省、市、自治區主要負責人發表文章或談話，認同〈實踐〉一文，反對「凡是派」。最終三中全會公報推倒「兩個凡是」方針，實事求是的思想路線重新得到確立和恢復。

第三階段則是三中全會到理論工作務虛會結束。在三中全會，時任中共中央主席華國鋒宣布會舉行理論工作務虛會，專門討論真理標準一事。會議由胡耀邦主持，分兩階段由1979年1月18日始，至4月3日結束。這次會議可說是中共內部一次思想建設的重要會議，而從實際成果來說，鄧小平在會上發表〈堅持四項基本原則〉，更成為往後中共執政基本路線，可見這次爭論對中國發展是如何影響深遠。

最後的補課階段，其實就是將這個思想普及化。由理論工作務虛會議到1981年6月十一屆六中全會通過《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》為止，撥亂反正的運動才告一段落。所謂補課，是指在地區及單位，要持續、深入地學習及檢討真理標準的問題，並推廣至全國。由第一階段1977年4月鄧小平去信中央開始，至第四階段1981年6月為止，整個撥亂反正運動歷時約4年。

港區國安法穩定社會

惟思想工作仍有不足

金冲及教授曾指出，文革後中國面臨兩個難題，一是人們思想相當混亂，看不清該從哪裏下手才能擺脫困境；二是眼光不能只停留在眼前問題，要從長遠戰略眼光出發，打開思路以為新局面奠定基礎。因此撥亂反正運動就成為當時非常重要的一次思想運動，既確定了「四項基本原則」，也認同了實踐作為檢視真理的唯一標準，同時統一了全國上下以經濟發展為國家未來發展主要方向。

港人在黑暴後其實也曾面臨思想混亂，看不清前路。《港區國安法》能帶來社會穩定，然而思想及理論方面的工作，很明顯仍有不足，需我們繼續努力不懈。

部分人未了解「愛國者治港」重要性

值得特別再提的是理論工作務虛會及之後的補課，將實踐作為檢視真理這個思想及工作方法重新再提出，這對香港今天情况也有啟示。當我們重新提出「愛國者治港」，並重申這是一國兩制基本要求，有關思想的重要性卻似乎仍未被某些專業界別及部分市民所了解。當然今天香港面臨經濟、房屋、土地等重大挑戰，我們要務實推進政策，然而若我們在思想上的務虛工作不到位，只會令務實工作事倍功半。因此對治港者的理論及思想務虛工作，仍要重視及加緊去做。

第二點是補課工作。即使「愛國者治港」在制度上已慢慢落實，但對某些專業界別及部分市民而言，似乎仍只是政治口號。如何令大眾充分理解此概念，並引導他們進一步關心國家政策，應該要透過教育及媒體等長期推行相關補課。回顧當年的撥亂反正運動時，我們除了要理解當時的困難外，更要看出思想運動的成功，理論務虛及補課等後續工作也是非常重要，亦可為今天香港的政治工作部署帶來一定的啟示。

作者是香港青年時事評論員協會會董

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[甘文鋒]