梁國樑：美國戰略重心在歐洲 中美無根本利害衝突

歐洲是美國核心利益所在

經兩次世界大戰，美國基本上控制了歐洲經濟命脈。對此很多人有懷疑，明明很多龍頭公司都是歐洲公司？道理很簡單：A控制B公司50%，B控制C公司50%，只要美國控制了A，便能以極小佔比控制C，表面上C仍是一間歐洲的巨無霸公司。那麼美國是如何做到呢？這便與大名鼎鼎的馬歇爾計劃（Marshall Plan）有關。

馬歇爾計劃究竟用了多少錢？很多讀者喜歡查維基百科，說「不過是百多億美元」，稍聰明些會算上匯率變動和通脹，然而還是不多呀。姑勿論維基百科是否事實的圭臬，以當時世界來說確是天文數字。參考同時代的貨幣和物質做對比，例如韓戰前夕，朝鮮用9噸黃金、40噸白銀和1.5萬噸礦石，換取蘇聯價值1.39億盧布、可裝備3個步兵師的武備。無論這1.39億盧布如何換算成今日幣值，又或將這批金銀礦石以今天價格計算，都不可能與今日3個師的武備價格等值，3個合成營的裝備都買不起。再舉例，中國欠蘇聯的債項連本帶息是14億盧布，大部分用於韓戰，以今天眼光，這筆帳也不至於節衣縮食還10多年吧？所以不能用今天思維去理解馬歇爾計劃的實質價值和巨大能量。

隨着馬歇爾計劃進入歐洲的美國私人資本，更是滲入歐洲各行各業。當時的歐洲，很多重要工礦企業都放棄了，反正已成廢墟，美國資本以很小代價便成為這些日後巨企的主人。讀者只要想想中國國企改革如何成就今天眾多超級富豪便明白。工資發不出、產品賣不去、企業沒訂單，人家有辦法解決呀，人家也有勇氣承擔呀，這兩樣你能做到而又承包了這樣的企業，你成為今天的富豪便是當之無愧。故此戰後歐洲各國誰不對美國感恩戴德？若今天說歐洲傻，那是飽漢不知餓漢飢，是餓死首陽山、既不能解決現實又無所謂風骨可言的傻子。

如今的歐洲，其企業發展方向、產品銷售對象，沒有美國點頭，一切都無法實行，因最終控股權在美國手上，或者說幕後話事人是美國。而今天的美國，歐洲成為其穩定、安全和巨大的利潤來源地。另方面，通過歐洲企業，美國控制了全球產業鏈和創新科技產權。只要理解了上述一切，便會明白美國為何制裁起別國來那麼得心應手，而歐洲國家又死心塌地跟從。所以說歐洲是美國核心利益所在；反過來說，沒有歐洲，美國啥都不是，沒有歐洲的美國也將國之不國。如此重要的歐洲，豈能不是美國戰略重心所在呢。

有控制就有反控制，這兩者是對立統一關係（unity of opposites）。理解了這個哲學詞語，便能理解今日美歐關係。所以，嚴格控制歐洲是美國不敢忘懷的事，但歐洲目前沒實質能力挑戰美國的掌控，孫悟空跳不出如來佛手心。美國最擔心的是外來強權介入歐洲事務，改變美歐關係本質。美國時時警惕俄歐和中歐關係發展。美國種種針對中國的行為，與其說是戰略性的進攻，倒不如說是威嚇性的火力警告。

美俄陷入結構矛盾

俄羅斯一直想融入歐洲，羨慕歐洲的繁榮和科技進步，是不可否認的事實。俄國塊頭大、其歷史上的擴張性，這些都令歐洲害怕，這也是事實。俄國利用自己豐富的油氣和其他資源來控制歐洲，這是誰都知道的事實。惟這些都不是俄歐之間產生對抗關係的根本原因，畢竟俄方是以廉宜價格向歐洲提供寶貴資源，公平交易，「周瑜打黃蓋」，你情我願。根本原因在於美俄的結構矛盾，俄國動了美國的奶酪。

中國遠離歐洲，中歐關係基本上就是一種貿易關係。但俄國不同，俄就在歐洲身旁，作為傳統上的歐洲國家，俄國不但希望與歐洲發展經貿關係，而且希望參與歐洲事務，成為歐洲社會重要一員。俄對歐洲提供油氣，也有將自身利益與歐洲利益綑綁、以實現融入歐洲宿願的用意。

為此，蘇聯解體後，俄方一直小心處理與歐洲關係。以德法為代表的歐洲大家庭，也一直小心處理對俄關係。雙方都希望通過時間消除心結，走上合作共贏道路。俄歐雙方都相信，除非打核戰，否則誰都無法吃掉誰。俄歐關係發展下去，歐盟徹底獨立於美國，有可能成為事實，俄國也將得到對歐洲的支配地位，實現自己的大國雄心。這是美國絕不能容忍的。

我們不妨回想，北約東擴，先是原東德，再就是前蘇聯衛星國，俄方都不作一聲；接着是波羅的海3個前蘇聯加盟共和國，俄羅斯也不作一聲。這是為何？直至俄烏戰爭爆發，普京間接講出原因，俄國曾數次表達有意加入北約，但感覺一直在受騙，美歐的「內循環」容不下俄國！美國不允許歐洲有第二個話事人！美國已故戰略大師布熱津斯基的「大西方」（即美歐橫跨俄羅斯至日本）原來是一場龐氏騙局，美國一直想蠶食甚至消滅他。這讓同信一個天主、同走一條資本主義道路的俄羅斯人費解。幻想的反面是懸崖，普京發覺俄國竟無安全邊界，戰爭便開始了。這就是歷史經緯。

俄烏戰爭對歐俄都無任何好處，怪只怪當初雙方都輕視或無處理好處於中間地帶的新生國家，例如烏克蘭，以致美國有機可乘。俄烏戰爭目前已牽扯太多因素，涉及的國際體系和國際社會方方面面眾多，幾乎是一場世界大戰。俄美關係已水火不融、有你無我（指各種國際會議場合）。止兵息戈，火候未到；政治交易，尚未成熟。中國要做好長期打算。

日本有意做「亞洲烏克蘭」

日本近年致力擴軍備戰，若說當年發展宙斯盾軍艦尚非用來對付中國，近年醉心發展的五代機、戰略運輸機、航母、長程導彈和高超音速導彈等進攻武器，不是針對中國又是什麼？作為戰敗國，日本公然說中國的領土「台灣有事就是日本有事」，試設想德國說蘇格蘭有事就是德國有事、德國政客竄訪蘇格蘭暗中鼓動獨立，英國有何反應？

烏克蘭作為新生獨立國家，維護自己民族和國家安全，企圖藉北約來實現這個目標，尚可理解。日本作為一個有2000多年歷史的國家，自漢至今與中國也有2000多年睦鄰關係，憑什麼揑造中國威脅論。歷史上的盛漢強唐都沒覬覦日本一星半點，倒是倭寇染指朝鮮半島，被唐朝海軍打敗，焚戰船400多艘，成就聞名後世的白江口戰役。

日本主動充當反華先鋒，攪混南海，勾結台獨，妄圖分裂中國，圖的是什麼？日本政客念茲在茲是修改憲法、派兵出國、廢棄「無核三原則」、製造核武，這就是日本所圖的野心。日本恨不得爆發亞洲版俄烏戰爭以渾水摸魚，赤膊上陣也在所不辭。這便是日本有意做「亞洲烏克蘭」的含意。

一直以來有這樣一個中外皆知的傳說：當年蘇聯曾欲策動核襲中國，稱為外科手術式打擊，毛澤東召集會議商量對策，聽取眾人意見後，毛說你們都講得有理，但不能解決問題，戰爭打起來，就將中國所有核彈都扔到日本，免得受二次傷害；心領神會的周恩來便把此事傳揚出去，結果蘇聯打消了念頭並一再向美國保證，而中日關係也換來了20年黃金時代。

至於美國，再傻都不會相信日本製造核彈只是用來對付中國吧。

中國體系不會與美衝突

中國已經明確「內循環為主，外循環為輔」，這非怕了美國，而是中國的文化傳統。中國的大省，以人口計也比歐洲大國更大，小的也大於歐洲中等國家。中國也會保留部分外向型經濟體，例如港澳，或者加上未來的台灣。中國永遠不會關閉開放的大門，歡迎外資進入。中國「一帶一路」倡議並非建立一條反美戰線，而是建立一條更完美的貿易通道和幫助沿途國家發展經濟。

中國戰略重心在中國而非其他任何地方，外交策略是「北聯南和、東頂西拓」，為的是保護自身安全。台灣是中國一部分，這是美國和世界絕大多數國家所承認，美國某些人玩火只會引火燒身。

俄國仍有結束美國霸權的地緣優勢。北極航線便利了世界貿易往來，由上海到倫敦，比走蘇伊士運河縮短數千公里。俄國核動力破冰船隊日益壯大，能以18節航速破開3米厚冰。18節已是一般貨船的航行速度，正在建造的7.1萬噸級核動力破冰船將可解決北極航道任何難題。美國的海洋霸權失去用武之地，世界貿易的信用證及保險將投向這條航線的保護國俄羅斯的金融體系，美元霸權也會隨之喪失。以貨物量計，最大貿易國中國的取向將決定美俄誰興誰衰。與中國合作還是對抗，值得美國深思。

作者是香港戰略學會主席

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[梁國樑]