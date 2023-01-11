劉銳紹：莫嫌碧玉有微瑕 大鵬展翅恨天低——如何吸納人才和避免浪費人才

目睹香港眼前狀况，不禁令我想起陳寶珠《江山錦繡月團圓》的歌詞：「莫嫌碧玉有微瑕，致令終身埋恨怨。」面對人才和可用之人，即使有某些看不順眼的問題，理應着眼於大處，瑕不掩瑜；但官方往往卻不由自主地以瑕掩瑜，誠為終生遺憾。此外，又記起明代才人解縉的即興對聯。有一次，他被「邀請」往一個歧視性的晚宴，主人不讓他走正門，要他從小門進入。解縉不從，主人就嘲笑他「小子無才嫌地狹」，解縉馬上回敬一句：「大鵬展翅恨天低！」主人聞言，連忙大開中門相迎。主人的「小門令」猶如今天很多形式主義的手續（必要的除外），阻礙了人才的發展空間，殊堪可惜！

（1）人才的定義應清晰界定

──首先，我也肯定官方近期提出的吸納人才、在國際搶人才的意願和計劃；至於具體內容，也有可取之處，因為國際搶人才的條件不差，尤其是匱乏的人才。所以，這一點並無異議；即使是內地或海歸派人才，只要是真材實料，官方也可以引進。

不過，人才的定義要清晰界定，不是合乎官方管治需要或只為官方服務的方是人才。人才的定義適宜從寬界定，如此不單可以吸納真正的人才來港，更重要的是先行挽留現有的在港人才。

──官方目前較重視科技、金融和經濟人才（我不否定有這些需要），惟不宜因此而忽略社會科學方面的人才，包括教育、社工、社會研究、政治和管理人才。這類人才不單為香港創出成績，過去也對內地改革開放有不少貢獻。奇怪的是，現時好像時移世易，內地彷彿不再需要這類人才，而外國卻不斷吸引香港這類人才。何為因？何為果？值得深思。

──愈來愈多迹象顯示，官方首先重視人才是否「政治正確」。符合官方標準的，當然是心水人才；即使不符官方標準，但符合官方需要的，也算是可用之列。這一點不是中國特色，而是全世界的官場共識。所以，關鍵是市民會否因此而給予好評？故曰：政治不單是管治，更不是統治，而是要善治！

（2）今天「搶人才」的一些盲點

──港府在國際「搶人才」和發揮本地人才的計劃中，有其對症下藥的措施，值得肯定，這些計劃還包括青年政策在內；不過也有一些失焦的地方。例如官方不斷宣傳和鼓勵到粵港澳大灣區發展，是人才得以發揮的途徑。誠然，對有此意願和條件的人，大灣區不失是一展身手之地；惟這些路徑完全不適用於官方認為「最頭痛的一群」，包括「躺平一族」。年輕人其實不想躺平，但基於種種不言而喻的原因，他們不想躺平也得躺平，更遑論要他們到大灣區去？港府官員最近表示，他們努力為年輕人謀出路。但問題是年輕人不知道港府在幹什麼？其實，這個問題就是問題所在。為什麼年輕人不知？不想知？或知而不理？皆因對不上焦。

又如官方推動的在港選拔載荷專家計劃。我從不否定這類活動有其積極意義，但對絕大部分港人尤其是失焦青年來說，這是籠絡民心的形象工程，多於解決他們眼前困境的措施。於是，坊間更出現「這計劃是為新港人度身訂做」的猜測。說到底，也是失焦之故。

──每當談到人才，我都想起1980年代內地研究香港回歸時，曾有一個十分鼓舞和具凝聚力的政策，就是回歸後的治港班子，以及共同落實一國兩制的架構，是「以愛國者為核心的各條戰線大聯盟」。換言之，即使沒有被視為「愛國者」的人，只要他們有真材實料、願貢獻一國兩制，也是可用的人才。到了今天，強調「愛國者治港」不變，這沒有問題；但「各條戰線大聯盟」卻不知所終，或是各飛西東。忘卻這些而一股勁地想今天的人才計劃，不是有點難耐的幽默嗎？

──躺平或「不聽話」的青年，自然不被視為人才；但近年一個悄然出現的趨勢，卻是這種「人才觀」慢慢擴大，很多不符官方標準、理念和需要的成人，都不能算是人才或可用之才。昔日提及的「人才（包括政治人才）來源多元化」，已是舊調不彈；取而代之的是另類人才歧視。我不一律否定「管治團隊要同聲同氣」的概念，但這不等於要廣泛排斥其他人才。

最近有一些令人傷心的個案：一位算是官方強調的金融人才，在成功得到某機構取錄之後，又因忽然被發覺「有問題」，而在簽約前最後一刻取消錄用。這位不被視為人才的金融界人才（亦是前區議員；為免其不便，姑隱其名），3次遭遇同樣經歷，最近只有離港而去，聞之能不哀哉？

（3）從歷史上看人才的糟蹋

──中共在建政前，執政國民黨對共產黨人（包括傾向共產主義的年輕人）不斷打壓。中共也經歷過人才被壓抑的日子。

──港英政府治港期間，對左派人才同樣卡壓。1967年左派暴動（左派稱「反英抗暴」）之後，打壓如舊；只是到了要爭取香港民心的時候，才稍為放鬆。換言之，今天當時得令、吐氣揚眉的左派（不管是否人才），當年也經歷過被壓抑的日子。

──在此無法仔細評論，但己所不欲勿施於人的普遍道理，應該得到重視，否則只是角色調換、怪圈輪迴而已。更重要是，壓人才者方是最大輸家，因為失去的是民心。

因此，在不否定必要的穩定措施的同時，官方「莫嫌碧玉有微瑕，致令終身埋恨怨！」包括年輕人在內的人才，不妨把「大鵬展翅恨天低」，變成「大鵬展翅，何恨天低？」奮力躍長空，天開使勁衝！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]