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陳景祥

筆陣

筆陣：通關之後 ／文：陳景祥

【明報文章】大陸與香港在周日恢復免檢疫通關，正式結束兩地隔絕近3年的日子。過去3年香港不斷跟內地商討通關安排，但都不得要領；及後香港提出「逆隔離」，然而最終仍是不了了之。

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