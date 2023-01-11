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2023年1月11日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：通關之後 ／文：陳景祥
聞風筆動：關愛隊兩試點收逾20申請 略多於小區數目有競爭 ／文：李先知
劉銳紹：莫嫌碧玉有微瑕 大鵬展翅恨天低——如何吸納人才和避免浪費人才
梁國樑：美國戰略重心在歐洲 中美無根本利害衝突
尹瑞麟：從白宮文件看美國疫情防禦及退場策略
甘文鋒：香港也要重視理論務虛工作
筆陣：通關之後 ／文：陳景祥
【明報文章】大陸與香港在周日恢復免檢疫通關，正式結束兩地隔絕近3年的日子。過去3年香港不斷跟內地商討通關安排，但都不得要領；及後香港提出「逆隔離」，然而最終仍是不了了之。
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筆陣：通關之後 ／文：陳景祥
聞風筆動：關愛隊兩試點收逾20申請 略多於小區數目有競爭 ／文：李先知
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