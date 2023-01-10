歐陽五：「唱衰中國」 存在三重「低估」

抹黑中國防疫 不利疫後復蘇

筆者以為，部分西方勢力抹黑中國防疫、製造對立，完全不利於當今世界的疫後復蘇、不利於人類攜手化解各種撲面而來的真實危機。因此，客觀理解中國防疫，實屬必要。概言之，為反而反的西方聲音對中國有3個「低估」——

第一，低估了中國體制的聚合組織力。3年來，中國的動態清零政策保護了大量弱勢群體，而西方卻付出了慘重的生命代價。儘管少數地區存在防疫層層加碼等執行問題，但瑕不掩瑜。就結果而言，動態清零政策確乎踐行了其保護生命的初心，而中國獨特的基層組織體系在其中發揮了關鍵作用。

中國的防疫轉向，亦是待病毒毒力降低後擇時而為。在待時的過程中，中國的公共衛生醫療體系做了諸多準備。僅以ICU（重症監護）數量變化為例，3年來，中國ICU牀位數從2019年末的57,160張，增加到去年12月的13.81萬張，堪為少見之增速。

必須承認，作為人口大國，中國很難做到萬全準備。疫情巨浪初來之際，退燒藥、抗原測試短缺是實情，但是這些問題很快經由國家聚合的強大工業生產力而解決。此外，公立醫療是中國醫療體系的主體，近期在應急關頭迅速轉化院內資源，向「應收盡收」的目標努力，無數醫護人員更在此間展現了敬業奉獻的公共精神。

第二，低估中國民眾的韌性與耐力。動態清零政策有其民意基礎，亦唯有民眾之配合，才能堅持至病毒毒力降低之時。當然，圍繞防疫政策，中國網民一直存在意見紛爭與激辯；但撇開一些「站隊」式分歧，多數人仍有基礎共識，即在保障生命健康與經濟社會發展之間找尋平衡。

防疫調整後，中國民眾在互助對抗病毒方面表現出巨大韌性。僅舉兩例：一是轉向之初，網絡藥物公益互助平台很快推出，缺藥和有藥物儲備的民眾互幫互助，筆者亦曾在平台上分送過家中多餘藥物；二是一張在互聯網廣為流傳、感動無數人的圖片——外賣騎手在北京古老的紅磚牆下捐血，為緊張的血庫貢獻一己之力。對於百年內飽經歷史滄桑的中國民眾而言，生活總是向前看的。

第三，低估中國經濟的復蘇能力。「陽康」過後，大量民眾返崗上班，地鐵和馬路的早上高峰時期重新恢復，中國的「煙火氣」的確在快速回溫。與之相應，近期中國多個經濟指標展現了強勁復蘇力。生活服務業消費熱度指數持續恢復，特別是旅遊業消費熱度指數上升45.7點；工業生產、外貿等數據指標亦在向好發展。2023年，中國的修復式增長勢將為世界經濟注入動能。

扭曲中國國情 干擾自身戰略研判

當前世界面臨諸多風險挑戰，俄烏戰爭僵持，經濟復蘇乏力，政治爭拗不斷。必須看到，中國始終願為世界和平發展添磚加瓦，爭取更多的團結。「唱衰中國」只會加劇世界裂痕，挫傷真正的建設性。而對中國真正國情的「低估」甚至故意扭曲，也會為西方一些國家自身戰略研判造成干擾。希望某些持之以恒「唱衰中國」的西方勢力，能盡快重回理性軌道。

作者是時事評論員

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[歐陽五]