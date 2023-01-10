薛達、龍振邦、袁國勇：大鼠戊肝港首現 遏止鼠媒助控疫

鼠媒播毒 古已有之

鼠為囓齒類動物，其門牙持續生長，因此必須不斷咬東西以磨短門牙。老鼠盜食竊糧、咬囓破壞，加上繁衍迅速，對市民日常生活構成滋擾。只要有食物來源及合適匿藏點，即可尋到鼠蹤，例如垃圾收集站、街市、後巷及食肆附近等地；或見於民居及大型屋苑、花槽或花牀等，而地盤工程也可能觸及其匿藏點而引致老鼠四散。老鼠身上可藏跳蚤及蟎蟲等體外寄生蟲（ectoparasite），並能直接或間接傳播各種病原體，感染人類。

本港早於1894年，在太平山街附近曾爆發鼠疫。當時有大量人口流動，居住環境擠迫、衛生惡劣、鼠患嚴重，故爆發大規模鼠疫。太平山街居民多為華人，他們對西醫抱懷疑，加上言語不通，故不願合作隔離，延遲就醫，甚至親人死了也不通報，趁夜棄屍街頭，使防疫工作非常困難。那時華人醫生不多，胡爾楷醫生為少數獲港府聘請的西醫書院畢業生之一，於國家醫院行醫並協助翻譯工作；其後他不幸感染鼠疫，於1898年逝世。法國科學家耶爾辛（Alexandre Yersin）於這段期間，在香港發現了引起鼠疫的鼠疫桿菌（Yersinia pestis），加深科學界對此病之認識，有助控疫。這場鼠疫大流行肆虐本港近30年方終，對香港往後醫療發展、公共衛生及房屋建設之政策影響深遠。

除了鼠疫桿菌外，鼠媒還能直接或間接傳播其他傳染病，例如鈎端螺旋體病（Leptospirosis）、漢坦病毒（Hantavirus）、鼠斑疹傷寒（murine typhus）及鼠咬熱（rat-bite fever）等。

事實上，老鼠襲擊人類的事件時有發生，港大醫學院微生物學系於2007年曾發表鼠咬後出現鼠咬熱案例之報告（圖1及2）。去年亦有一宗鼠咬熱案例（註），一名居於鯉魚門村屋之老翁，因出現多關節痛及發炎症狀而入院。該患者入院前曾被老鼠咬傷，其後於關節液中種到引起鼠咬熱之念珠狀鏈桿菌（Streptobacillus moniliformis）。除了上述已知之疾病，老鼠有可能攜帶未被發現、具人畜共患潛力的病原體，其中一個例子是2017年在香港發現的大鼠戊型肝炎病毒。

人類感染 全球首例

大鼠戊型肝炎病毒於2010年首次在德國的溝鼠（Rattus norvegicus）糞便中發現。此病毒雖然屬於人類戊型肝炎病毒之遠親，但兩者實為截然不同的病毒。基因排序分析，兩病毒只有約60%相似，因此病毒學分類已將兩者分為不同的屬（genus）。人類戊型肝炎主要通過食用未煮熟的豬肉傳播給人類，但大鼠戊型肝炎病毒之傳播途徑尚未確定。大鼠戊型肝炎病毒分佈於全世界的鼠群當中，老鼠染病後，症狀非常輕微，數天即癒。病毒隨鼠糞排出，於鼠群內傳播，如此即能維持鼠群的高感染率。早期研究發現，大鼠戊型肝炎病毒在實驗室環境中，無法感染豬或猴子，學界因此一直誤以為此病毒不能感染人類；直至本港發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎之個案。

於2017年，一名免疫力受損之病人在瑪麗醫院確診感染大鼠戊型肝炎。該患者接受了肝臟移植手術並服用抗排斥藥物，免疫系統因此削弱。患者移植後出現持續肝炎，醫護團隊向其施行一系列檢測，惟查因未果；但發現患者抗戊型肝炎之抗體為陽性，因此為他進行常規人類戊型肝炎病毒PCR檢測，但全部均為陰性。

有見及此，本研究團隊以基因排序技術進行戊型肝炎變種之分析，最終發現他原來感染大鼠戊型肝炎。患者當時之肝炎症狀已持續多月，後來處方了名為利巴韋林的抗病毒藥物，幸好他對治療之反應良好。肝炎雖治癒了，但感染途徑之謎團仍未解開。

流行病學調查發現，病人住處位於黃大仙區附近，該區鼠患問題嚴重（圖3、4、5）。雖然此案例證明了大鼠戊型肝炎病毒能感染人類，但當時尚未清楚此病毒感染人類是常態還是偶發個案。為深入研究這問題，港大微生物學系聯同衛生署公共衛生化驗所，設立了大鼠戊型肝炎監測機制和核酸測試。由2017至2022年間，本港共發現18宗人類感染大鼠戊型肝炎之個案，證實此病於本港流行，而大鼠戊型肝炎亦成為香港最常見的本地鼠媒傳播之傳染病。

由於許多大鼠戊型肝炎感染者為無症狀感染，社區中可能存在很多未被發現的隱形病例。本港研究提高了國際對大鼠戊型肝炎之認識，其後西班牙和加拿大亦發現人類感染大鼠戊型肝炎之病例。鼠患非香港獨有，而大鼠戊型肝炎很可能是一種全球流行的鼠媒傳染病。

綜合多年研究及分析病人案例，現時對大鼠戊型肝炎之了解如下：

（1）大鼠戊型肝炎患者多為長者，而他們大多數均有慢性疾病。

（2）曾接受器官移植者，因需服用免疫抑製藥物以避免器官排斥，故屬高危群組。

（3）大鼠戊型肝炎之個案遍佈全港，較多患者居於九龍東及九龍中區，主要見於黃大仙和九龍城區。患者通常不記得曾接觸過任何動物，包括老鼠以外的囓齒類動物。私人屋苑和公共屋邨之居民均受影響。為研究傳播途徑及感染源頭，團隊需要樣本做核酸測試。感謝食環署多年來提供老鼠樣本供團隊研究之用，在庫存2010至2016年間收集之老鼠肛拭子樣本，發現約5%帶有大鼠戊型肝炎病毒。而於2019年一個老鼠樣本，經基因排序分析，發現與人類檢測到的病毒株非常相似。雖然現時尚未清楚了解病毒是如何從老鼠傳播人類，但基因排序證明人類感染明顯與老鼠所帶之病毒株有聯繫，因此相信老鼠為病毒之源頭。

（4）大鼠戊型肝炎主要影響肝臟，感染一般會引起急性肝炎。患者可能有惡心、疲倦或食慾不振等症狀；但亦有不少無症狀感染者，僅在覆診期間，透過常規抽血檢查偶然發現。

（5）一般免疫力無損之患者，通常於數周內自然痊癒，不會持續對肝臟造成損害。但免疫力受損之患者，其免疫系統不足以清除病毒，故可能演變成慢性戊型肝炎。如果不治療，此類感染會在數年內發展為永久性肝纖維化或肝硬化。這類患者需要用抗病毒藥物治療以清除病毒。

滅鼠控疫 人人有責

雖然從老鼠傳人之途徑未明，但病毒很可能是透過進食感染，故必須遵守基本食物安全措施，如應徹底煮熟食物方可進食、分開生熟食物、進食前保持手部衛生等。由於老鼠為大鼠戊型肝炎之源頭，因此滅鼠為本港防控大鼠戊型肝炎之最重要措施。市民應盡量避免故意接觸老鼠或其排泄物。清理鼠屍及老鼠排泄物時，應戴手套及保持手部衛生，包裹好才棄置。如發現鼠蹤，應盡快向當局報告。

自發現首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後，研究團隊與食環署合作，有系統地收集老鼠樣本監測病毒，同時提出了防疫滅鼠之意見。政府方面聽取學術界意見，自2018年後，當局捕捉老鼠之數量顯著增加（圖6）。最近本港更引入T形鼠餌盒、酒精捕鼠器和捕鼠膠板等捕鼠設備。政府相關政策局開展跨部門合作，如「各界攜手，全港滅鼠行動」，對遏止本港鼠患問題至關重要，因滅鼠並非單一部門責任，亦非只是政府責任。在解決鼠患問題時，房屋署、康文署、各工務部門（如土木工程拓展署、建築署、路政署）、渠務署、屋宇署等，均需彼此協調、通力合作。私人屋苑及管理公司、街市小販、餐飲服務業，以至全港市民均有責任。

另外，通過「綜合鼠患指數」監測鼠患，亦將提高本港追蹤各區鼠患之能力及評估滅鼠措施成效。鼠患指數雖有助反映鼠患廣泛程度，但非單純用作量化鼠群多寡之工具，亦非只反映公共衛生方面之問題。鼠患指數另一個深層意義，可以視作一個城市基礎設施（infrastructure）及市民質素之綜合評估。

逐鼠捕鼠非滅鼠，單靠捕捉，並不能完全杜絕鼠患，必須滅其居所、堵其去路、絕其食源，才能算得上是真正滅鼠。故滅鼠工作必須由多個政府部門積極參與、共同推行，改善環境硬件、建築設計，方能見效。街市販商應保持檔位簡約潔淨，減少雜物。建造業界必須做好工程前、中、後階段防治鼠患工作。市民亦需合作，如減少浪費食物，貯存食物時要蓋好，確保妥善處置廚餘及垃圾，消除住宅、屋苑、商舖商廈及私人空間內能供鼠群居住匿藏之處及爬行之通道等。

本港城市基礎設施、市容整潔、鼠患等問題，可以由人類感染大鼠戊型肝炎之情况反映出來，正如護老院舍之衛生水平，可由耐藥金黃葡萄球菌帶菌者之比例反映。從19世紀的鼠疫到21世紀的大鼠戊型肝炎，鼠媒相關之傳染病持續威脅本港公共衛生及影響市民健康。鼠患一日未除，疫症爆發之風險便一直存在。遏止本港鼠患，不單止有助改善生活環境，同時亦能保護本港人口中最脆弱的一群，以及預防出現大鼠戊型肝炎疫症大爆發。

註：個案詳情由基督教聯合醫院 Dr Lily Cheng 提供，特此鳴謝

參考資料：

（1）https://bit.ly/3ZpQtVN

（2）https://bit.ly/3k3lU8o

（3）https://bit.ly/3Izc9ZD

（4）https://bit.ly/3vPOQDe

（5）https://bit.ly/3vMz0t9

作者薛達是香港大學李嘉誠醫學院微生物學系臨牀助理教授，龍振邦是香港大學李嘉誠醫學院微生物學系名譽副教授，袁國勇是香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授

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[薛達、龍振邦、袁國勇]