鄭立：市場與資訊 比規管更有效

這不難令人聯想起3年前因口罩短缺而來的搶購熱潮，當時口罩的價錢被炒至6元一個，而且還短缺了幾個月時間。市民有了那次經驗，這次會感到憂慮是理所當然的事。

政府在當時也有一些干預的政策，包括而不僅限於輸入口罩；當時甚至有前議員直接提議「限制口罩利潤」之說。然而，都沒有什麼正面的幫助。這是可以理解的，政府批出預算及行政程序需時，這導致行政成本高及落實較慢。這些都是公家機構的特質。

以管制處理資源短缺 效果成疑

公家機關在社會的角色是防弊，並不適合解決資源短缺的問題。因此，以管制的方式去處理，不僅行政成本巨大，效果也非常成疑。市場更能解決資源短缺的問題。

畢竟已經有人指出，市面上缺貨的主要就是某幾種品牌藥物，比較不熱門品牌的撲熱息痛藥物還是充足。換句話說，只要消費者理解到這些藥物的藥效並無不同，就能夠滿足增加了的市場需求。

政府需要做的並不是管制，而是讓市民理解到這一點，並為這些藥物給予一定程度的權威保證。政府去發布正確的資訊，幫助市場流通，效益會比管制好得多。

作者是專欄作家

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[鄭立]