蔡秀青：體現公共政策的公共性

大眾及決策者的知情權

政策研究當然在政策過程的每一個環節都有功能。但公共政策研究所服務的不單是政府，其重中之重仍是公眾；忘卻公共政策的根本乃忘記研究的重心，結果失焦，容易引起市民不滿。調查研究的特色，正正為嘗試以不同角度、思維、專業和經驗，針對個別政策範疇，為市民了解議題的基礎、脈絡、困難及解決方案，以定性和定量方法作為工具。政策研究的服務對象並非只為特區政府治理手段，更重要是面向廣大公眾，提升市民對政策的理解和知情權。因此在做政策研究時，須時刻提醒自己是為「誰」而做。

在行政主導下，我們更要不忘及堅守不同持份者的話語權，讓研究、數據、故事及分析做市民的傳聲筒，反映不同層面的「現實」，以讓我們對社會的理解更深入、全面和完整。如果連政策研究者都對此放棄，忘記「為何」的核心並非成為政府喉舌，又如何為實踐研究結果開拓更多空間？在「政治主導」的風向下，政策研究嘗試的是以旁觀者清的角度，為議政注入引領香港前進的能量泉源、開拓新篇章可能的真正發展方向。這是政策研究者、倡議者、公共事務人士希望做到的。

缺大眾意見的研究 並不完善

筆者最不滿意的是，文中竟提及「就政策開展深入研究、提出替選方案等，並非他們（立法會議員）主要的工作」——如此是連普通市民對立法會議員的期盼亦奪去？這是對立法會作為議政、論政重要場所的功能之削弱。

《基本法》第73條列明，立法會的職能包括「聽取行政長官的施政報告並進行辯論、對政府的工作提出質詢」，及「就任何有關公共利益問題進行辯論」，當中對政策的分析和研究是重要的。是什麼時候我們把議員工作的要求和標準降低，認為「有能力代表他們的選民就政策利弊提出意見，已經足夠」，並毋須深入了解、研判及分析影響全港市民的政策，以對香港市民負責？難怪部分社會人士不再關注立法會討論，亦對部分議員的議政質素有保留。

要為香港開新篇，必須摒棄這種「已經足夠」的態度和思維。在社會氣氛低迷下，我們更需提高自身要求，持續為公眾把關，了解市民所思所困，才能不負初衷、不負政策研究的核心意義、不負多年來因政策不夠完善而受影響的市民。

筆者身邊有朋友對立法會政策研究工作一聽便抗拒，或就在香港發展政策研究以「不了」回應，正正是由於這種「政策研究不能影響政治決定」的思維模式和觀感，令新一代有心政策研究的朋友未必打算投身相關工作及為政策建言。這可算是非常可惜，亦非香港發展之福。若我們要避免這種無力感從政策研究中蔓延，便需靠還在香港從事政策研究而且不放棄的朋友。

重新體現政策研究價值

若把政策研究純粹壓縮為「除了協助決策外……亦讓政府更有能力說服公眾」，這確實是未能完整地表達，甚至矮化民間研究工作者、具多年經驗的政策倡議者及學者等的委身、堅持和心血。從深入仔細及高瞻遠矚的角度看，為社會把脈，讓政策研究成為一個器皿，盛載市民的期盼和意見。

作者是公共政策顧問、倫敦大學學院公共政策理碩士

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[蔡秀青]