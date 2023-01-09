蔡秀青：體現公共政策的公共性

【明報文章】筆者日前讀到一篇有關「還有空間做政策研究嗎？」的文章（編者按：作者林緻茵，刊2023年1月3日《明報》），本來就只想在心中表示失望及不滿作罷；但反覆思量後認為該筆者的思維正正是香港沒有空間做政策研究的原因，亦是年輕人質疑專業沒有發揮和前途的癥結所在。
大眾及決策者的知情權
政策研究當然在政策過程的每一個環節都有功能。但公共政策研究所服務的不單是政府，其重中之重仍是公眾；忘卻公共政策的根本乃忘記研究的重心，結果失焦，容易引起市民不滿。調查研究的特色，正正為嘗試以不同角度、思維、專業和經驗，針對個別政策範疇，為市民了解議題的基礎、脈絡、困難及解決方案，以定性和定量方法作為工具。政策研究的服務對象並非只為特區政府治理手段，更重要是面向廣大公眾，提升市民對政策的理解和知情權。因此在做政策研究時，須時刻提醒自己是為「誰」而做。
在行政主導下，我們更要不忘及堅守不同持份者的話語權，讓研究、數據、故事及分析做市民的傳聲筒，反映不同層面的「現實」，以讓我們對社會的理解更深入、全面和完整。如果連政策研究者都對此放棄，忘記「為何」的核心並非成為政府喉舌，又如何為實踐研究結果開拓更多空間？在「政治主導」的風向下，政策研究嘗試的是以旁觀者清的角度，為議政注入引領香港前進的能量泉源、開拓新篇章可能的真正發展方向。這是政策研究者、倡議者、公共事務人士希望做到的。
缺大眾意見的研究 並不完善
筆者最不滿意的是，文中竟提及「就政策開展深入研究、提出替選方案等，並非他們（立法會議員）主要的工作」——如此是連普通市民對立法會議員的期盼亦奪去？這是對立法會作為議政、論政重要場所的功能之削弱。
《基本法》第73條列明，立法會的職能包括「聽取行政長官的施政報告並進行辯論、對政府的工作提出質詢」，及「就任何有關公共利益問題進行辯論」，當中對政策的分析和研究是重要的。是什麼時候我們把議員工作的要求和標準降低，認為「有能力代表他們的選民就政策利弊提出意見，已經足夠」，並毋須深入了解、研判及分析影響全港市民的政策，以對香港市民負責？難怪部分社會人士不再關注立法會討論，亦對部分議員的議政質素有保留。
要為香港開新篇，必須摒棄這種「已經足夠」的態度和思維。在社會氣氛低迷下，我們更需提高自身要求，持續為公眾把關，了解市民所思所困，才能不負初衷、不負政策研究的核心意義、不負多年來因政策不夠完善而受影響的市民。
筆者身邊有朋友對立法會政策研究工作一聽便抗拒，或就在香港發展政策研究以「不了」回應，正正是由於這種「政策研究不能影響政治決定」的思維模式和觀感，令新一代有心政策研究的朋友未必打算投身相關工作及為政策建言。這可算是非常可惜，亦非香港發展之福。若我們要避免這種無力感從政策研究中蔓延，便需靠還在香港從事政策研究而且不放棄的朋友。
重新體現政策研究價值
若把政策研究純粹壓縮為「除了協助決策外……亦讓政府更有能力說服公眾」，這確實是未能完整地表達，甚至矮化民間研究工作者、具多年經驗的政策倡議者及學者等的委身、堅持和心血。從深入仔細及高瞻遠矚的角度看，為社會把脈，讓政策研究成為一個器皿，盛載市民的期盼和意見。
作者是公共政策顧問、倫敦大學學院公共政策理碩士
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