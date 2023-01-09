鄧家彪：藉國際會議窺探香港復常之路

於12月6至9日舉行的會議，成員國達成共識通過《新加坡聲明》，要求各成員國落實《峇里宣言》的承諾，包括實現工作中的基本原則和權利、消除強迫勞動和童工勞動、培育可持續企業、制訂體面就業政策、通過對話扭轉社會不平等現象、通過就業來促進構建應對危機的復元力、彌合勞動世界的性別差距、完善勞務移民政策、擴大社會保障及強化勞動力市場制度，最終實現社會正義和人人享有體面勞動的目標。

復常的「三個優先」及「三大堅持」

值得注意的是，是次ILO亞太區會議，組織總幹事以「重建社會正義，實現以人為本復蘇」為題發表工作報告，呼籲各國重視疫情對經濟、勞工及社會的影響，並提出3個優先事項，作為後疫情時代復常的必要舉措：

一、支持向正規過渡和體面勞動的制度框架，即加強覆蓋全面的勞工保障，尤其聚焦弱勢群體，如婦女就業機會和保障，及制訂政策使平台零工或其他非正規工人納入保障範圍；

二、建立社會與就業保護和韌性的堅實基礎，除了政府政策和公共資源外，企業也要對僱員的收入、健康、前途作出投入和投資，並積極採用三方協商原則共同應對各種挑戰；

三、重振生產力增長和技能開發，創造更多更好的就業機會，透過三方協作，促進僱員的長期訓練和技能提升，以應對智能化及自動化的需要和挑戰。

針對是次大會主題，我國人力資源和社會保障部俞家棟副部長在大會發言，表示十分認同大會主題，更提出「三大堅持」作為響應，分別是堅持經濟發展就業導向、堅持加強勞動者權益保障，及堅持構建人人享有的社會保障體系。

事實上，疫情暴露了也加劇了香港不少社會問題，其中筆者認為最突出的有3點：第一，不少企業採用自動化系統及工序，以減少病毒傳播風險，令基層就業機會減少；第二，因應社交距離限制措施，外送速遞等平台快速興起，不少失業、停工者被迫選擇接受「零散工」的身分謀生，而香港勞工法例落後，令他們未能享有保障；第三，香港沒有建立失業援助制度，致不少打工仔女無法抵禦重大災害，被迫「手停口停」。

創造就業 以人為本 員工受惠

筆者認為ILO總幹事及俞副部長提出的倡議和方向，正是解決香港目前窘境的良方妙藥。筆者大膽建議特區政府以「創造就業、以人為本、員工受惠」為大原則，促進香港復常和復蘇，並大膽為香港提出「3項優先」復蘇政策。

第一，鼓勵僱員學習新技能應對挑戰。針對自動化的興起，特區政府要大力推動僱員再培訓，針對市場、未來經濟及本港產業發展需求，與商界及勞工界攜手合作，制訂更多技能提升課程，協助基層工友掌握最新技能，讓他們盡快適應新的工作崗位，並為香港經濟邁向高增值化打下基礎。

第二，盡快修訂《僱傭條例》確保零散工、平台工的勞動權益。針對各類工作平台興起，僱傭關係愈趨模糊，平台工既沒有最低工資保障，亦沒有休息日保證，更遑論工傷權益。完善法例的作用，除了能夠保障平台工權益，更是確保僱主能以合規方式持續發展新興業務，是推動本港發展「數字經濟」的重要舉措。

第三，建立長遠的失業援助制度。過往，香港奉行新自由主義，各家自掃門前雪，失業往往被標籤為不努力；然而是次疫情長達數年，各行各業遭遇重挫，絕對是非戰之罪。因此我們有必要從是次教訓中汲取經驗，建立一套長遠失業援助制度，以應對日後可能再出現的突發天災。

帶領香港走「以人為本」復常路

最後，筆者期望目前立法會正審議修訂的職安健條例，能夠盡快通過以提升職安水平，亦期望政府正在檢討的最低工資水平釐定機制，能夠盡快完成，落實「一年一檢」，達至最低工資可分享經濟成果的訴求，以回應我國人社部俞家棟副部長所提出的「三大堅持」，帶領香港走上一條以人為本的復常之路。

作者是工聯會立法會議員

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[鄧家彪]