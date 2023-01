徐英偉：新一年 香港是「戰」、「安」、「樂」還是「悲」？

在海外,俄羅斯與烏克蘭的糾紛持續令民眾震驚,朝鮮接連發射導彈,不少人對「戰爭」感到恐懼和不安。不少香港朋友面對股市樓市調整、物價高漲、人才資金競爭,亦同樣感到不安。世界許多人在日常生活經歷了與物價急劇上漲及隨之而來的電力短缺的「鬥爭」。而與新冠病毒的「戰爭」,仍在進行。

逐步復常 要更積極思考重振經濟

特區政府去年底提出不同招商引才政策,加上防疫政策放寬,近日都聽聞不少企業因應香港的政策而調整發展策略,包括將分散的管理人員從其他地方調動來港;筆者身邊亦有不少原本在東南亞地區工作的朋友願意來港發展,反映環球對香港前景仍然充滿信心。隨着香港放寬防疫及入境措施,我們要更積極思考如何進一步吸引旅客來港,以搞活旅遊、零售、餐飲等行業,重振香港經濟。

持續3年的疫情改變了環球經濟模式,各地已陸續復常,惟環球經濟仍然不明朗,2023年本港以至全球經濟仍然存在不少隱憂——例如內地去年11月的出口總值按年下跌8.7%;有本地大學去年9月所做的調查顯示,本港消費者信心指數雖然較之前調查上升,但分數指數的絕對數值反映消費者信心仍然不足。美國的消費者信心指數亦與香港類似,雖然11月指數略高於預期,不過從絕對值來看,信心狀况與2008年次按危機、1970年代大通脹時的低點相若。

過去一年股市大幅調整,樓市亦下挫,加上現時利率持續上漲,最近本港的樓宇成交宗數及成交金額都回落,甚至見近年新低。不同人經常將新加坡與香港比較,外國人在新加坡置業需繳付30%的額外買家印花稅,然而投資者希望尋找穩定地區分散投資,新加坡仍能夠吸引不少東南亞資金流入當地樓市。現時本港以至其他地區,都有不少有實力的資金,正等待樓市調整並適時入市,政府推出任何賣地及其他土地房屋政策,不容忽視可能引起的連鎖反應。

或是合適時機 檢討公共理財

全球正面對人口老化、勞動力短缺令工資急速上升等問題。在鞏固現有優勢之餘,於瞬息萬變的環境下,亦需積極尋找新的經濟增長點。特區政府正就新一年度的財政預算案展開諮詢,財政司長早前已預計今年經濟會收縮3.2%,加上面對本財政年度首8個月錄得2703億元財赤,財政儲備較去年3月底減少超過28%、已跌穿7000億元的情况下,未來公共理財究竟應打「保守波」,還是以較進取方式投資未來?

政府最近提出中部水域人工島填海方案,正是投資未來的做法,既能造地應對困擾香港多年的土地房屋問題,而提出打造新的商業核心區,亦能擴闊香港經濟發展前景。

開源之餘,現時或許是合適時機,檢討應否調整各項經常開支。香港的公共福利開支在人口老化等情况下不斷上升,令人憂慮會否長期出現收支不平衡,甚至結構性的財赤。誠然,無人希望削減公共福利開支;但在照顧弱勢社群的同時,大家亦可以討論並檢視公共服務有否改革空間。

香港展現實力與韌度的時機

筆者記得當年剛畢業出道投身金融界時,有前輩教在大市向上時大家不怕高風險,即使「洗腳唔抹腳」都會賺錢,是看不出實力;但如「股神」巴菲特的名言,「潮退時就知邊個無著褲游水」(only when the tide goes out do you learn who has been swimming naked),在大跌市誰人抗跌力強,才是顯出真功夫。面對財政儲備下跌,正是香港展現優厚實力與韌度的時機。我有信心政府能夠把握時勢,創造更大的機遇與財富,帶領香港有更好的未來。

作者是前民政事務局長

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[徐英偉]