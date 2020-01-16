陳帆川：新一年 傳媒如何訂立KPI？

大部分香港媒體沿用頁面瀏覽量作為主要指標。一篇文章愈多人看，代表愈受歡迎，而頁面上的廣告亦能觸及更多人，為公司賺更多錢。不過，純粹透過網頁廣告賺錢的策略已經過時，因為賺的錢太少，入不敷出。因此頁面瀏覽量也是過時的指標，因為既不能準確反映新聞質素，也不足以反映盈利能力。當全世界都透過訂閱制賺錢，很多公司都採用新指標。

經營收費新聞電郵的媒體分析員Thomas Baekdal分享經驗，提出生命周期閱讀率（lifetime volume rate）——訂戶所看的文章佔總數百分比。對於一周只發一至兩條稿的小媒體來說，訂戶閱讀率愈接近100%愈好。如果訂戶閱讀率低，代表文章不夠好，或者一周兩篇深度文對於這群讀者來說已嫌太多。

對於主流媒體來說，閱讀率卻不一定最重要，因為網站的內容包羅萬有，不會有訂戶將海量的文章全部看完。實行訂閱制的媒體，一般會看每月新增訂戶、訂戶貢獻收入等。據專門研究新聞訂閱制的公共研究項目The Membership Puzzle Project發現，兩成媒體會進一步看個人財務貢獻轉變（individual's financial contribution over time）。

例如訂戶在續訂時，會否由基本會員升級為高級會員，或者相反？訂戶是否願意付更多錢，反映了他們的滿意度。萬一大量會員在續訂時降級，媒體便應警惕。

制訂準確KPI才是關鍵

很多記者都討厭這些KPI，認定新聞價值無法量化。例如長篇新聞往往會有較高的平均閱讀時間，放在首頁的新聞則會有較高點擊，這些都跟新聞質素無關，可能只是網站編輯主觀地將文章放在顯眼位置，或者透過信息推送推到用戶的手機裏，文章便多人看。

英國《泰晤士報》想出了一個對策：由數據團隊結合多重指標，研發出績效指數，指數從1到5，5最高分，1最低分。即使兩篇新聞的平均閱讀時間和點擊率一樣，如果其中一篇放在較顯眼位置，篇幅也較長，指數便會較低，因為它得到了人為「優待」。

總結來說，看KPI只是數碼化第一步，制訂準確的KPI才是增長關鍵。「呢篇文好多人click」，有時不代表什麼。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]