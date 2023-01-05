郎舒婷、蘇鑰機：俄烏戰爭中的兩岸三地報章新聞視角

我們收集了三地一些報章的新聞標題，分析其報道手法，時間範圍由2022年2月1日至10月31日，9份報章包括香港的《星島日報》、《明報》和《東方日報》，內地的《解放日報》、《環球時報》和《北京青年報》，及台灣的《中國時報》、《聯合報》和《自由時報》。

我們找到共1755條與俄烏戰爭相關的報章標題。三地報章的報道數量走勢類似，2月底戰爭爆發，三地報章報道量激增，在3月達到峰值，之後一直下降，維持在低位水平；9月初烏克蘭開始反攻，報道數量略有回升。

新聞標題提及哪些國家和地區？幾乎每條標題都有提到俄羅斯和烏克蘭，所以我們不計算它們。除此以外，美國在三地報章中都是被提及最多的國家。香港報章主要提及的依次是中國和歐洲。內地報章提及次多的是歐洲，第三、四位分別是西方和中國。台灣報章報道中排名依次是台灣、中國和歐洲。可見戰爭主角是俄烏，配角是美國和歐洲。三地報章相關新聞標題都較少提及人物，最多出現的依次是俄國總統普京、美國總統拜登和烏克蘭總統澤連斯基。

香港報章最關注全球市况

三地報章的新聞議題內容大致相同（見表），最關注的是「全球市况」、「國際關係」和「局勢分析」。接下來的議題是「軍事部署」、「即時戰况」和「制裁與反制」。此外，香港報章較關注「即時戰况」和「傷亡情况」；內地報章較多着眼「談判進展」、「能源危機」和「糧食危機」；台灣報章則關心「台海問題」。

在三地報章報道中最多出現的20個常用字詞，依次是：俄羅斯、烏克蘭、俄軍、戰爭、美國、衝突、中國、談判、制裁、歐洲、普京、台灣、油氣、西方、基輔、世界、危機、影響、開戰、局勢。在香港報章中，稍多出現的字詞有爆炸、入侵和經濟。內地報章較常見的字詞有西方、危機、北約和能源。台灣報章值得注意的字詞有開戰、通膨、拜登、撤軍和澤連斯基。

進一步分析三地報章常用標題字詞之間的關係，可看到俄烏戰爭報道的整體脈絡。以香港的報道為例，附圖中20個字詞的大小，顯示這些字詞出現次數；連線粗幼則代表兩個字詞共同出現的次數多寡。

附圖有4個部分，首先最基本是「俄羅斯」和「烏克蘭」的數條粗線，它們連接「入侵」、「談判」、「衝突」、「局勢」和「戰爭」等字詞，說明俄烏正陷入戰爭衝突，局勢令人關注。其次是「烏克蘭」連結「俄軍」、「基輔」和「爆炸」，具體說明兩軍交戰，關心烏克蘭首府安危。

第三部分是「戰爭」連接「世界」、「糧食」、「經濟」和「油氣」，顯示戰爭對世界有不同方面的影響。第四部分是附圖左上方，以「俄羅斯」和「普京」對抗「美國」和「歐洲」的「制裁」，「中國」和「台灣」則在旁邊，跟個別國家有些關連。

大陸強調「衝突」 台灣描述為非正義戰爭

大陸報章常用標題字詞所得圖像的結構，與香港的圖頗為相似，不同之處是它強調這是一場「衝突」多於是「戰爭」，「中國」在解決「衝突」和對「世界」的「影響」方面可以有角色。它又強調「制裁」的一方不止是「美國」和「歐洲」，更涉及「西方」和「北約」。

台灣報章標題字詞勾畫出來的圖像和香港的更接近，而其自身特點是「台灣」的顯著度較高，並且與「制裁」、「俄羅斯」和「拜登」也有些連繫。

兩岸三地報章對俄烏戰爭新聞的報道各有特色。香港報章最關注俄烏戰爭下全球市場的變動，包括股市、油價、金價、糧價、貨幣匯率等走勢，更傾向視俄國入侵烏克蘭為非正義戰爭。香港報章也有一些聲音近似內地報章的觀點，可說整體的觀點較多元，而且無提到香港本身有什麼角色，這與內地及台灣的關注角度明顯不同。

內地報章反映官方口徑，強調歐美、西方和北約對俄烏戰爭「煽風點火」，是戰爭的「始作俑者」，俄羅斯被建構為不得已而發動自衛戰。內地報章很少報道有關俄國的負面議題，雖關注俄烏戰爭造成的糧食和能源等危機的影響，但講述角度多是描述俄國不可或缺，及歐洲等地區失去俄羅斯之後面臨的困境。提及中國在衝突中的角色時，報道重點是中國支持談判及和平，不支持提供武器或施加制裁。

台灣報章報道俄烏戰爭時，將台灣置於較重要位置，並由俄烏戰爭聯想到台海問題。台灣報章強調這是一場戰爭而非衝突，傾向將它描述為俄國入侵烏克蘭的非正義戰爭。台灣較多引述歐美官員或機構的消息，指俄羅斯進攻烏克蘭後，大陸也可能進攻台灣。在此基礎上，台灣報章有報道台灣向美國購買武器、美方承諾保護台灣、台灣自身加強軍備等內容。

不同立場見不同圖像 採多方位視角很重要

雖然新聞述說的是同一件事，但各地關注點傾向以自己本位出發。香港着眼金融市况變化，大陸從外交角度強調中國解決方案，台灣則透過俄烏戰爭審視自身安全問題。歐美等西方國家最關心的是戰爭對能源價格和地緣政治影響，非洲或更重視糧食運輸問題。

新聞報道是我們了解社會和世界大事的主要渠道，媒體提供的框架可以影響受眾對事情的認知和判斷，有可能造成偏差，強調了某方面的角度而忽略其他視點。今次三地對俄烏戰爭的報道差異，正好說明站在自己的立場會看見不同圖像。因此採取多方位的比較視角很重要，尤其是一些來自遠方的消息更見如此。

作者郎舒婷是中大新聞與傳播學院學生，蘇鑰機是中大新聞與傳播學院研究教授

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[郎舒婷、蘇鑰機]