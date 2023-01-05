盧文端：從人大釋法 看特首肩負維護國安重任

其一，釋法內容的焦點是行政長官及其擔任主席的香港維護國家安全委員會（簡稱國安委），由此不僅可看到特首所擔當的維護國安重任，而且能進一步理解中央為何支持具有維護國安「鐵肩膀」的李家超擔任特首；

其二，人大釋法回應了行政長官向中央提交的有關報告，包括不具有香港全面執業資格的海外律師擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或訴訟代理人，可能引發國家安全風險的問題，根本不存在「變相駁回政府要求」的問題；

其三，今次人大釋法是特區政府與中央密切溝通交流的結果，得到中央充分肯定，何來「不太滿意」？

其四，中央的基本思路是尊重特區高度自治權，希望通過「完善特別行政區司法制度和法律體系」，由香港本身來處理涉及國安案件的審理事宜，這也是今次人大釋法的最重要意義。

釋法焦點落在特首維護國安責任

今次人大釋法有3個要點：一是進一步明確了《港區國安法》第14條規定的含義，香港特區國安委承擔香港特區維護國家安全的法定職責，特區任何行政、立法、司法等機構，及任何組織、個人，均應當尊重和執行國安委的決定；二是進一步明確了國安法第47條規定的含義，行政長官證明書對法院審理國安案件有約束力；三是明確了國安法實施中遇到的新情况新問題應當適用的法律依據，對不具有香港特區全面執業資格的海外律師，是否可擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或訴訟代理人的問題，釋法根據國安法第14和47條有關規定，為解決有關問題提供可行方式和路徑，即有關問題應當取得行政長官發出的證明書，如法院沒能這樣做，國安委應當履行法定職責，對該等情况和問題作出相關判斷及決定。

從這3點內容可看到行政長官的角色至為關鍵。道理很簡單：行政長官是香港特區的首長、「當家人」，也是國安委主席，就香港特區維護國家安全事務向中央政府負責，是香港維護國安的「第一責任人」，肩負重大責任。李家超在止暴制亂、實施國安法中經受重大考驗，有一副扛得起各種壓力的「鐵肩膀」，有維護國家安全、社會安定的堅定意志和能力。這也是中央支持李家超擔任特首的重要原因。

釋法直接回應行政長官有關報告

從釋法內容可看到，所謂人大釋法無直接回應特區政府釋法條文及立法原意的說法，根本不符合事實。人大釋法第三條清楚列出行政長官向中央提交的有關報告看法：「不具有香港特別行政區全面執業資格的海外律師擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人可能引發國家安全風險」。人大釋法對此明確回應：這是屬於港區國安法第47條所規定的需要認定的問題，應當取得行政長官發出的證明書；如果法院沒做，國安委應當履行法定職責，對該等情况和問題作出相關判斷及決定。

至於所謂中央「對政府提請釋法不太滿意」的說法，更是不知從何說起。事實是，李家超建議提請釋法，是與中央有關方面密切溝通之後的決定，得到中央「充分肯定並堅決支持」。不然，中央怎麼會在終院判決前向行政長官發出公函，要求其就維護國安事宜提交報告？又怎麼會在李家超宣布建議中央提請人大釋法後，港澳辦、中聯辦、駐港國家安全公署都及時公開表態，對李家超的決定表達堅決支持，充分肯定其作為香港特區「當家人」和「第一責任人」所作出的擔當？李家超特首這次建議中央釋法，在香港也得到強大的民意支持。

釋法最大意義：推動完善港法制

行政長官給中央報告所提出的問題，是港區國安法實施中遇到的新情况新問題。人大釋法沒有對相關案件作任何決定，而是通過解釋國安法有關條款，闡明有關條款的含義，在法律解釋上作出澄清，明確解決有關問題的方式和路徑，把事情交特區自行處理。

從釋法內容可看到，中央的基本思路還是尊重特區高度自治權，希望通過完善香港司法制度和法律體系，由香港本身來處理涉及國安案件的審理事宜，這也是今次人大釋法的最重要意義。

全國人大常委會法工委負責人就釋法接受記者訪問時，清楚表達了這樣思想，他不僅強調指出，國安法第7條明確規定「香港特別行政區應當盡早完成香港特別行政區基本法規定的維護國家安全立法，完善相關法律」，這一規定應當認真落實到位，而且還特別談到，香港特區應當適應實施港區國安法和維護國家安全的新形勢新要求，及時修改完善本地相關法律，包括《法律執業者條例》等，充分運用本地法律解決國安法實施中遇到的有關法律問題。

人大釋法所傳達的這些信息，值得香港社會高度重視。在這方面，行政長官肩負重大責任，社會各界應支持特首履行好維護國安的責任，保持香港穩定繁榮。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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