韓大元：人大釋法對香港法治發展的必要性

一、釋法是特區法制重要組成部分

全國人大常委會是全國人民代表大會的常設機關，依據憲法、《基本法》和國安法行使法律解釋權。根據憲法第67條第四款規定，全國人大常委會享有解釋法律的權力。基本法第158條規定，「本法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會」。港區國安法第65條規定：「本法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。」《立法法》第45條具體規定了解釋法律的兩種情形，即「法律的規定需要進一步明確具體含義」和「法律制定後出現新的情况，需要明確適用法律依據」。

從歷次釋法實踐來看，人大常委會嚴格遵循法治原則與程序，一般都是在法律實踐中，對法律相關條文的理解出現了重大分歧，或法律實施中出現新情况，如不明確其含義，有可能影響法律的明確性與安定性，以及影響法律適用的統一性時進行解釋，對需要解釋的法律規範或者條文是否解釋，進行謹慎的綜合評估後做出必要判斷，其出發點是解疑釋惑，維護法治的安定性、穩定性與穩預期，使立法原意和精神得到有效落實，以維護國家法制統一性。

人大常委會對港區國安法所做的法律解釋是立法解釋，是以憲法、國安法為依據，通過解釋釐清國安法第14和47條的含義，明確相關法律規範的內涵、界限與邏輯。因此，人大的釋法不同於司法機關的司法解釋，並不針對或處理具體司法案件，體現尊重司法獨立的原則。

二、釋法有助國安法正確適用

本次人大解釋只涉及國安法第14和47條。從解釋內容看，人大以解釋的方式，在法律文本之內尋求解決爭議的路徑，為有效解決重大分歧提供規範路徑與方式，以完善特區維護國家安全的法律機制程序。

人大通過對國安法第14條含義的解釋，明確了國安委「有權對是否涉及國家安全問題作出判斷和決定」。在香港沒有全面執業資格的海外律師，能否做國安案件的辯護人或訴訟代理人，關係國安法的準確實施，應由特區國安委基於國安法明確賦予的法定職責作出認定。根據第14條規定和釋法，國安委的判斷和決定不受司法覆核，「具有可執行的法律效力」。這既是對原有規定的重申，也是對相關規範的進一步明確，體現國安法的獨特法律地位。

人大通過對國安法第47條的解釋，為在法規範體系內有效地解決重大分歧，提供清晰方式。特區法院在審理危害國家安全犯罪中遇有涉及有關行為是否涉及國家安全，或者有關證據材料是否涉及國家秘密的認定問題，應當向行政長官提出，並取得行政長官就該等問題發出的證明書，上述證明書對法院有約束力。

人大解釋的第二條，在國安法第47條規範框架內，把「審理案件」限縮為「審理危害國家安全犯罪案件」，並不是所有案件的審理，為特區立法或修例留出必要的規範空間；把「應取得行政長官就該等問題發出的證明書」解釋為「應當向行政長官提出並取得行政長官就該等問題發出的證明書」，強調「應當」的規範性，明確了「取得」的規範內涵，以完善相關程序。

人大解釋的第三條，基於國安法立法精神，以體系的解釋方法，把第47和14條有機融貫起來，明確「不具有香港特別行政區全面執業資格的海外律師是否可以擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人的問題」，屬於國安法第47條「所規定的需要認定的問題，應當取得行政長官發出的證明書」。

人大常委會釋法並沒有直接解釋國安法中有關辯護人或訴訟代理人的含義，也不涉及正在審理的案件，而是提供了解決問題的規範路徑。同時明確「如香港特別行政區法院沒有向行政長官提出並取得行政長官就該等問題發出的證明書」，香港特區國安委應當根據國安法第14條的規定「履行法定職責，對該等情况和問題作出相關判斷和決定」。這種規範內涵的解釋，本是第14條應有之義，也構成本次解釋的重要內容。

根據港區國安法第14條，特區國安委行使「推進香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制建設」的法定職責。基於國家安全本身的特殊性與中央事權的屬性，特區國安委負責香港特區維護國家安全事務，應積極履行其維護國家安全的憲制責任。

三、釋法彰顯中央依法治港理念

推動香港法治發展必要之舉

人大常委會此次釋法是必要、適當並慎重的，既彰顯中央依法治港的理念，也尊重、維護香港的法治及司法獨立原則，完善特區自身維護國家安全的機制，為香港的繁榮穩定提供法治保障。

由於港區國安法在本地法律體系中居於獨特地位，涉及刑事實體法與程序法的內容，在實施過程中與本地法律已有的規定，有可能產生競合或衝突。在這種情况下，要優先適用港區國安法。

另外，為落實好人大釋法精神，國安法在本地全面實施還需要本地立法的積極配套，香港特區應當及時修改完善本地相關法律，包括《法律執業者條例》等，充分運用本地法律解決國安法實施中遇到的相關法律問題。這是一個體系性的適應化過程，要合理平衡不同法律概念和立法技術，遵循法治原則，以完善國安法的本地配套法律體系。

作者是全國人大常委會香港基本法委員會委員、中國人民大學「一國兩制」法律研究所所長

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[韓大元]