林偉文：加強地區溝通 成為良政善治根基

不過筆者認為，現屆特區政府在地區行政管理範疇上，仍有進步的空間，負責地區管理的官員須有「破格式」思維，才可以打通市民與地區政府部門的「任篤二脈」。

自回歸以來，區議會一直擔當市民與地區政府部門的溝通橋樑。每當市民有任何民政上的問題，透過向區議員反映，議員即時向相關政府部門跟進。長久以來，這個機制沒有多大變化。然而2019年的黑暴事件，地區政務被泛政治化、抹黑化，區議員未能真正擔當市民的傳聲筒，未能真正將訴求反映給政府部門。及後，《港區國安法》實施，大部分區議員未能通過宣誓而被取消資格，全港18個區議會出現嚴重的真空狀態，市民想反映地區意見，確實沒有門路。

設地區辦事處負責社區工作

筆者近年多次撰文，強調香港地區政府部門須改變現時的「管治」心態，而要改為「治理」心態。長遠而言，特區政府在地區行政上須有創新思維，筆者曾多次提倡建立「地區辦事處」的重要——每2至3個小選區成立地區辦事處，並設立相關地區專員，負責聽取市民意見，之後再與不同部門、官員商議協調解決方法。

這個地區辦事處制度，可參考內地已實行30多年的街道辦事處模式，地區專員可統籌其管治範圍內的大小政務，又可負責地區諮詢與關懷市民等工作。另外，每當遇上突發的救災工作時，地區專員憑着與各個政府部門的慣常協調經驗，即時可肩負起緊急應變工作，可算是「有文有武」。

須改變官民溝通方法

不過，現屆特區政府上台只有短短半年，上述工作未必能夠做到一步到位，反而現時可以做到加強與居民的溝通。地區政府部門由過去到現時仍有舉辦公眾諮詢會，並會向建制派團體派發門票，減少反對派人士到現場「攪局」的機會。這樣做法，流程雖然順利，但只聽到單方面的聲音，反而製造了反對派對政府的不滿，讓他們發聲的機會都沒有。由於未能聽取反對派對社會事務的訴求，兩者之間的矛盾將愈發加劇。

要扭轉這個局面，就須改變溝通的方法，由以往單向的「上至下」（top-down）模式，改為雙向的「上至下」及「下至上」（bottom-up）模式。

筆者不會反對政策官員落區出席諮詢會，反而更鼓勵他們「密密落」，因為官員坐在寫字樓構思政策，內容往往未能貼近市民的需要。相反，當官員有新政策計劃出台，可透過公眾諮詢會拋出政策構思，吸納市民的真正意見。與此同時，政府可嘗試逐步放鬆出席公眾諮詢會人士的規定，容許溫和的反對派團體出席，發表意見。

1823熱線可增設18區分線

另外，在「下至上」的溝通模式，筆者建議特區政府可參照國務院在2021年發布的《關於進一步優化地方政務服務便民熱線的指導意見》中提出的「全天候人工服務」。《意見》提到「優化流程和資源配置……確保企業和群眾反映的問題和合理訴求及時得到處置和辦理，使政務服務便民熱線接得更快……打造便捷、高效、規範、智慧的政務服務『總客服』」。

因此，特區政府可在運作已久的「1823」投訴專線基礎上，增設18個地區的「分線」，每當市民對當區民生政務有任何意見、投訴，可即時致電1823熱線，由接線生將電話接駁到當區專門接收意見的人員，讓市民反映情况後，即時向當區有關部門負責跟進，避免流於接受而沒有處理的問題。重要的是，負責地區政務的人員應該給予市民一個處理的期限，在合理的日期內解決問題，而不是採取「拖字訣」。

以「民生無小事」思維推動地區善治

最後，國家主席習近平在去年回歸大會講話中談到，特區政府應「從大局和長遠需要出發積極謀劃香港發展」，要加強政府管理，改進政府作風，樹立敢於擔當、善作善成新風尚，展現良政善治新氣象。

今屆特區政府已在多個政策措施上展現創新思維，筆者認為特首李家超可在地區行政上放膽地去做，要抱持「民生無小事」思維來推動地區層面上的良政善治，加強政府部門與市民的溝通，彼此互相了解，才可讓施政水到渠成。

作者是香港青年時事評論員協會成員、特許測量師

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[林偉文]