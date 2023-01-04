田方澤：教育界復常 有喜亦有憂

對師生都是挑戰

無可否認，過去3年網課和半日上課，大家都普遍感到學生的學術和社交能力退步了。恢復全日面授，有助更全面的訓練和追趕落後的進度。

然而，恢復全日面授課並非只是延長課堂時間，而是整個時間表和學習活動的重整。每一節課長了，對學生的專注力是挑戰；課後留堂和補課恢復了，對當值教師的體力是挑戰；課外活動重啟了，對學生的精力、社交和時間分配是挑戰。更遑論與同學相處時間增加、高中領導學生活動的學生擔當更重角色，對學生的體力和社交、閒暇時間減少而影響家庭和情緒等，也是需要適應。

對老師而言，授課時間增加、備課時間壓縮，要兼顧會議和其他活動當值，以至要監督學生午膳，全日和半日是天淵之別。過去數年因停課和半日制而精簡TSA（全港性系統評估）、Pre-S1（中一入學前學科測驗）、文憑試和校本評核內容，相信將會回復，對老師、學生亦是大大增加了工作量和難度。亦聽說，這兩三年的新教師，入行時正值網課和半日上課，未經歷過全日，對恢復全日課更感困難和疲累。

畢竟疫情3年，全日制對不少老師和學生來說，即使不是全新的模式，也是久違了。早前不少中學陸續因疫苗注射率高而恢復全日課，區區有正就讀高中的舊生，欽佩初中的自己竟然可以捱過長課時。農曆新年過後便是全面恢復，希望全港老師和學生都大步檻過。

話說回頭，仍有一些聲音認為，我們是否需要這麼緊密的教學活動？香港學校課時長，常引人詬病，偶爾有人討論小學是否需要全日制。區區常有一種感覺：所有事物都很重要，故此都要在學校裏教。所有的知識和技能，只要套上「對學生很重要」，便會無限增加學校的工作量和學生負擔。

Less is more

過去已一貫重視考試，後來是體藝和課外活動、新高中OLE（其他學習經歷）強調開拓眼光和社會服務，近年講國民教育和STEM（科學、科技、工程和數學），全部都很重要，因此不停加到學習內容當中。考試競爭大，不斷增加的補課、操練，由中學移至小學，由高小移至初小，到近年幼稚園學習艱深中英語。

這幾年，因應網絡發達和直播教學普及，聽過如打風時轉上網課，甚至有勤力的老師在平日晚上和公眾假期仍在為學生補課。對學生競爭力和對學校的成績來說，可能都很重要，卻同樣是無窮無盡的重壓。恢復全日制，這些問題恐怕會更嚴峻。

區區很老土，仍是念念不忘曾吸引世界目光的芬蘭教育。仍記得親訪當地時，他們很強調「信任」和「less is more」。當局相信學校和老師會自己盡責，老師和家長相信學生的好奇心和主動性，容讓更多休閒時間，讓學生自我探索和發展，而不認為所有學生只會迷迷糊糊打機度日，其實是香港教育的大課題。

半日制對於不少家長來說，有托兒和競爭文化的困難。但區區仍記得，小學返下午校，上午可以看兒童節目和卡通片、與朋友在公園玩耍，過得愉快，也不妨礙自己與身邊朋友成為盡責和對家庭、社會有貢獻的成年人。當然時代不同了，家長工時長了，智能手機普及，但學校和政府可如何配合？仍然值得思考。

無論如何，恢復全日，挑戰不少。謹祝各位老師、家長和學生，新年快樂，身體健康，好好迎接來年的挑戰。

作者是前教育工作者

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[田方澤]