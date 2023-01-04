劉健宇：完善教師操守指引 須符自然公正

處理專業失當程序

應該向高標準看齊

當局公布《新指引》時強調：「教師是學生的楷模，其言行、操守和價值觀對學生影響深遠。教育專業和個人修養應相結合，以達至以德育人。」當社會要求教師有高於常人，甚至比其他專業人士更高的專業與道德水平，教師亦期望當局處理針對教師投訴，能做到同樣高水平。現時教育局根據《教育條例》負責教師註冊事宜，包括教師投訴及取消註冊。局方稱將確保「涉事教師有充分和公平的申述和自辯機會」，惟整套投訴程序，既不如其他專業人士的紀律聆訊，亦未達到普通法系下「自然公正」（natural justice）的「公正聆訊權利」（right to a fair hearing）要求。

參考政府的《紀律部隊及文職職系的紀律處分機制和相關程序》，符合自然公正的公正聆訊權利包括：答辯人獲知「控方」援引的整套證據和將出席紀律聆訊的證人名單、容許答辯人盤問證人，及邀請助辯人或辯方代表助辯等。然而，當我們審視處理教師投訴的校本機制、教育局專責小組，均無相關規定。假如聆訊程序、證人證據的處理不夠公正，當局實未能於制度上保障教師的專業。

處理投訴機制 未能保障教師專業

以英國英格蘭及威爾斯地區為例，當地教育部設有專業自治機構教學監管局（Teaching Regulation Agency），並制定《教師的紀律處分程序》（註1）處理教師的專業失當。紀律聆訊小組（professional conduct panel ）通常由3人組成，包括最少一名教師、一名非教師；當局亦制定《裁定取消教師註冊的相關因素建議》（註2），清晰說明聆訊須以「相對可能性的衡量比較」（balance of probabilities）為舉證原則，即取決於某項事情是否很可能發生，惟毋須基於百分百肯定才判斷。

證據類型方面，刑事定罪將被視為聆訊的重要證據。小組除了接受公認的教育專家或教育工作者意見外，更接受「傳聞證據」（hearsay）。如小組決定採納傳聞證據，須對其嚴密審查以確定其可靠性，及與其他證據的相容性，並決定賦予此類證據在案中的比重。教育部長會按聆訊小組的裁決建議，決定是否頒布禁令（prohibition order，即取消教師註冊）。禁令一般須考慮「保護學生」和「公眾利益」——維護教師專業操守及公眾對教師的信心。假如教師不服判決，可向英格蘭及威爾斯高等法院王座法庭（類似香港高等法院原訟庭）上訴。

仔細審視香港的《新指引》，亦會發現教育局在「社交通訊平台言行不檢」的個案中，公布了一項重大修訂。若教師以能夠被判定為其本人的社交平台帳戶（可能包括社交平台和手機通訊程式），發表任何言論，無論是否設定為私人分享，只要有人「流傳」並「嚴重影響教師的形象」及「社會人士對教師的信心」，當局均可懲處。

我們應當相信受過專業訓練的教師在教育工作場景中，有比一般人較高的道德水平。然而，今次《新指引》卻首次訂明，教師使用能夠被判定為其本人的社交平台帳戶時，便不再享有私人身分——這部分網絡空間屬於公共還是私人領域，此前並未有定案。

創造良好教學環境

讓教師專注於使命

國家主席習近平早年向全國廣大教師致慰問信時，提出須「關心教師健康，維護教師權益，充分信任、緊緊依靠廣大教師，支持優秀人才長期從教、終身從教」。《新指引》公布後，有助重塑教師的專業形象和重拾社會信任，但個別條文與整體的教師投訴程序，卻始終是教師工作的夢魘。筆者認為應為教師創造良好的教學環境，讓他們專注於立德樹人的重要使命。

註1：Teacher misconduct: Disciplinary procedures for the teaching profession（https://bit.ly/3vlFAqr）

註2：Teacher misconduct: the prohibition of teachers — Advice on factors relating to decisions leading to the prohibition of teachers from the teaching profession（https://bit.ly/3WOWycj）

作者是註冊教師（檢定教員）、香港教育大學中史教育榮譽學士

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[劉健宇]