劉健宇：完善教師操守指引 須符自然公正

處理專業失當程序

應該向高標準看齊

當局公布《新指引》時強調:「教師是學生的楷模,其言行、操守和價值觀對學生影響深遠。教育專業和個人修養應相結合,以達至以德育人。」當社會要求教師有高於常人,甚至比其他專業人士更高的專業與道德水平,教師亦期望當局處理針對教師投訴,能做到同樣高水平。現時教育局根據《教育條例》負責教師註冊事宜,包括教師投訴及取消註冊。局方稱將確保「涉事教師有充分和公平的申述和自辯機會」,惟整套投訴程序,既不如其他專業人士的紀律聆訊,亦未達到普通法系下「自然公正」(natural justice)的「公正聆訊權利」(right to a fair hearing)要求。

參考政府的《紀律部隊及文職職系的紀律處分機制和相關程序》,符合自然公正的公正聆訊權利包括:答辯人獲知「控方」援引的整套證據和將出席紀律聆訊的證人名單、容許答辯人盤問證人,及邀請助辯人或辯方代表助辯等。然而,當我們審視處理教師投訴的校本機制、教育局專責小組,均無相關規定。假如聆訊程序、證人證據的處理不夠公正,當局實未能於制度上保障教師的專業。

處理投訴機制 未能保障教師專業

以英國英格蘭及威爾斯地區為例,當地教育部設有專業自治機構教學監管局(Teaching Regulation Agency),並制定《教師的紀律處分程序》(註1)處理教師的專業失當。紀律聆訊小組(professional conduct panel )通常由3人組成,包括最少一名教師、一名非教師;當局亦制定《裁定取消教師註冊的相關因素建議》(註2),清晰說明聆訊須以「相對可能性的衡量比較」(balance of probabilities)為舉證原則,即取決於某項事情是否很可能發生,惟毋須基於百分百肯定才判斷。

證據類型方面,刑事定罪將被視為聆訊的重要證據。小組除了接受公認的教育專家或教育工作者意見外,更接受「傳聞證據」(hearsay)。如小組決定採納傳聞證據,須對其嚴密審查以確定其可靠性,及與其他證據的相容性,並決定賦予此類證據在案中的比重。教育部長會按聆訊小組的裁決建議,決定是否頒布禁令(prohibition order,即取消教師註冊)。禁令一般須考慮「保護學生」和「公眾利益」——維護教師專業操守及公眾對教師的信心。假如教師不服判決,可向英格蘭及威爾斯高等法院王座法庭(類似香港高等法院原訟庭)上訴。

仔細審視香港的《新指引》,亦會發現教育局在「社交通訊平台言行不檢」的個案中,公布了一項重大修訂。若教師以能夠被判定為其本人的社交平台帳戶(可能包括社交平台和手機通訊程式),發表任何言論,無論是否設定為私人分享,只要有人「流傳」並「嚴重影響教師的形象」及「社會人士對教師的信心」,當局均可懲處。

我們應當相信受過專業訓練的教師在教育工作場景中,有比一般人較高的道德水平。然而,今次《新指引》卻首次訂明,教師使用能夠被判定為其本人的社交平台帳戶時,便不再享有私人身分——這部分網絡空間屬於公共還是私人領域,此前並未有定案。

創造良好教學環境

讓教師專注於使命

國家主席習近平早年向全國廣大教師致慰問信時,提出須「關心教師健康,維護教師權益,充分信任、緊緊依靠廣大教師,支持優秀人才長期從教、終身從教」。《新指引》公布後,有助重塑教師的專業形象和重拾社會信任,但個別條文與整體的教師投訴程序,卻始終是教師工作的夢魘。筆者認為應為教師創造良好的教學環境,讓他們專注於立德樹人的重要使命。

作者是註冊教師(檢定教員)、香港教育大學中史教育榮譽學士

