劉銳紹：止謗莫如修誠信 哪肯風塵負此心——如何應對放開防疫措施後的困局

（1）近期新出現的輿論盲點

──內地慣了用輿論攻勢來推銷政策，但很多觀點都是「官點」。近期一些半官方輿論（如《環球時報》前總編輯胡錫進），又陷入這些盲區。其中一些意見認為，中國正面臨內外矛盾升溫的關鍵時刻，已到了騎虎難下的地步，所以舉國上下必須相信官方（在不同階段作出）的決策都是精準的，凝聚在官方周邊。

可是人們要問：為什麼會走到騎虎難下的地步？在走到「死位」之前，早有不少意見點出這些「死位」所在，惟有關方面能否兼聽，加以平衡，才作出決策？這方是關鍵。此外，當「死位」出現時，往往又滲入很多其他考慮（如狹義的「穩定」），令問題更複雜，跟着就亂了章法、進退維谷。在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中、在疫情反覆的過程中、在經濟起伏的決策中，都出現這些情况。

──另一個輿論盲點是：中國因應形勢而放開防疫措施，包括對外通關，但外國卻趁機攻擊中國，加以誹謗，還反其道而行，對中國旅客施加諸多限制，反映外國「亡我之心不死」。

從國際鬥爭的角度看，我不一概否定有些西方國家想趁機插中國一刀，需要警惕，但這不是眼前重點。且看，跟中國友好的國家也採取限制中國旅客入境的措施，摩洛哥更乾脆全面禁止入境，這又作何解釋呢？即使對中國態度不錯的世界衛生組織總幹事譚德塞，最近對中國的語氣也嚴厲起來。况且，外國的不信任，在很大程度上是基於中國過去的不透明，才導致今天更為擔心和加緊預防。還有，「禁入」也是中國以前防止外國疫情倒流中國的做法。可見，外國的擔心不是出於誹謗，不能只批評外國敵視和惡待中國，而避談前世今生。

──對外輿論戰寸土必爭，可以理解，但「止謗莫如自修」，對內的輿論宣傳也要實事求是。所以，放開防疫措施之後所引起的民眾憂慮，應恰如其分地反映，這樣才可以顯示官方改弦易轍，透明地應對疫情。可惜，禁止不利信息的政策仍是主流，甚至還在加劇。這類例子不勝枚舉，近期較典型的是「網易新聞」的2022年總結，令人想起10年前《南方周末》元旦獻詞同樣被禁的命運。當年處理《南周》的官員後來成為京官重臣，而《南周》中人卻因為不獲信任而飄洋海外。可見，官要民信你，也要你信民。

（2）眼前可以盡快取得民心之法

──最容易和有效的方法其實很簡單，只要多想如何清理以前積累下來的疑慮就行了。不過這又知易行難。就近期放開防疫措施後的民情可見，市民戶外活動多了，心情也進一步放開，惟這不等於已經解開心結。其中一些地方（例如廣州）的市民被困多時後「重出生天」，卻與公安發生衝突，皆因雙方對「放開」的尺度不同。

更重要的是，市民感到官方過去不少政策都是擾民或傷民，市民強忍多時，而官方卻認為「政府都是為你好」，一切強制措施理所當然。這種不順心的感覺未消，市民不會因為官方「精準放開」而高興，更不會感恩戴德。相反，如果官方對過去的擾民政策表達某程度或某種形式的歉意，市民反應將截然不同。

──中國的政治性格有一大特點，就是當發現政策有問題時，只會用後來的行為來修正（或否定）以前的錯誤，但不會正式承認；跟着還要求人民對現行政策表示肯定或歌頌，此乃「一貫正確」心態。殊不知，這種姿態正是堵塞民意、令民心不快的大石。

在外國，也經常出現這類官意與民情相撞的情况，惟西方國家有很多引導之法。例如，由主事官員與最受影響的市民對話，作用是借助「禮賢下士，虛心聆聽」的包裝，讓對方消消氣。多年前，中國亦有這類嘗試，例如「市長熱線」、「網絡問政」等。深圳前市長于幼軍有一次看見網民的批評，特別約了批評者長時間懇談。無論這是否政治公關，都是一塊疏通民意的活門。

（3）防疫放寬後 香港如何應對

──香港與內地很快通關，但有喜有憂。毋庸置疑，市民對港府在多大程度上可以自主決策，已心中有數。所以，各人做好和做足預防措施，乃重中之重。但港府官員也有一些「帶有微妙政治化學作用」的工作可做，就是多與內地的實務官員直接溝通，而不是只與政治或思想官員接觸。何解？皆因前者一般着重實際效果，並理解當中的技術問題；政治和意識形態雖然同樣重視，但不是他們的首要考慮。記得林鄭月娥當特首時，亦曾提出類似做法，既可提高效率（不用經過中間一層），也有利於直接解決實務問題。今天的機制如何？不得而知，但如能提高實效並保護「兩制」，不妨一試。

──與內地實務官員直接溝通之時，可多從實際和具體的利弊關係入手，包括香港面對的國際環境，有些問題只能擴大「兩制」的空間，才能同時有利於香港和內地。這是建基於利害關係上的「信」，只要令內地的實務（或務實）官員相信「亂來解決不了問題」，他們才可以從內部渠道爭取到兩地的最大利益。這不是解決問題的正常方法，無奈卻是較有效的中國特色。

──說一句題外話：際此轉折時刻，對官方改變政策要有恰如其分的表述，不宜用「讓步」、「為勢所逼」之類的形容，或趁機反攻；眼前仍需冷靜沉着、策略多元，以免出現逆反心理。總之，民也好，官也好，都要以誠信先行，對外對內才能止謗復修。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]