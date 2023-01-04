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2023年1月4日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：香港不欠研究 欠執行力 ／文：陳景祥
聞風筆動：港「走出去」重東盟中東 西方領事低調接觸 ／文：李先知
張炳良：錯過香港 有何所失
劉銳紹：止謗莫如修誠信 哪肯風塵負此心——如何應對放開防疫措施後的困局
劉健宇：完善教師操守指引 須符自然公正
田方澤：教育界復常 有喜亦有憂
林偉文：加強地區溝通 成為良政善治根基
筆陣：香港不欠研究 欠執行力 ／文：陳景祥
【明報文章】2023年的香港，據說會由治入興。官方說法，治，是因為有《港區國安法》；興，我們又可以靠什麼？
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筆陣：香港不欠研究 欠執行力 ／文：陳景祥
聞風筆動：港「走出去」重東盟中東 西方領事低調接觸 ／文：李先知
張炳良：錯過香港 有何所失
劉銳紹：止謗莫如修誠信 哪肯風塵負此心——如何應對放開防疫措施後的困局
劉健宇：完善教師操守指引 須符自然公正
田方澤：教育界復常 有喜亦有憂
林偉文：加強地區溝通 成為良政善治根基
聞風筆動：港「走出去」重東盟中東 西方領事低調接觸 ／文：李先知
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劉銳紹：止謗莫如修誠信 哪肯風塵負此心——如何應對放開防疫措施後的困局
劉健宇：完善教師操守指引 須符自然公正
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