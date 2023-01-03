狄志遠、崔定邦：整裝待發 恢復通關

新思維希望財政司長在制訂今年的預算時，把握財政收入改善的機會，繼續投放資源予社會福利、長者服務、過渡房屋計劃、繼續發放消費券，以及重建經濟，好讓市民分享到經濟復蘇、旅客重返香港帶來的經濟成果，支持一個社會穩定和成果共享的香港。

市民已經體會到沒有訪港旅客的香港，百業蕭條，難以持續穩定；但另一邊廂，在長達3年「封關」下，鄰近關口的社區，人流減少了，鐵路也沒有以往的擠迫。新思維支持政府有秩序逐步恢復跨境人流，好讓市民——尤其是鄰近關口的居民——逐漸適應人流增加。特別是現時可供運作的跨境巴士數目不多，跨境人流將會更集中於東鐵線上，政府應該在鐵路班次、車站人流管理及周邊的街道管理，多作準備。

冀當局注視藥物供應

免市民擔憂旅客重臨

香港的貨品及藥物信譽良好，本地人和訪港旅客樂於購買，本來是樂見的事；但近來內地疫情升溫，對「港貨港藥」需求增加，我們希望當局及消費者委員會密切注視，確保市面上的生活必需品及藥物供應充足，以免「旅客重返香港」成為市民的擔憂，並力保香港「購物天堂」的美譽。

另外，新冠病毒只會持續存在於人類當中，在市民外出旅遊、兩地恢復人流之下，政府可以繼續鼓勵市民注射疫苗，保障個人健康。

盼政府助跨境巴士復業

我們希望政府加大支持跨境旅遊巴士復業。疫情前，香港多部跨境巴士運載大量市民及旅客。跨境直巴的好處是舒適，以及能夠把客人由內地的市中心直接送達到港九市區，毋須進入新界社區，有助減低關口社區的人流，對香港整體有好處。新思維希望政府給予全力支持，包括在財政上幫助跨境巴士復業，並且長遠協助巴士公司加密班次。

全城市民望穿秋水，終於等到重新恢復內地與香港免檢疫通關，家庭得以團聚，學童可以返學，生意可以恢復，市民可以重新遊歷神州大地。3年疫情，改變了世界，更改變了每個人的生活模式，而內地與香港跨境交通始終需求強大，也撐起本地經濟。

尚有不足20日就到中國人最重要的一個節日——農曆新年。交通需求龐大，我們支持政府有序恢復交通，以滿足客流需求，好讓香港在新一年，有一個全新開始。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，崔定邦是新思維副主席

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[狄志遠、崔定邦]