歐陽五：緩和不應是中美關係的「煙霧彈」

美遏華動作不斷 「緩和」似是台面姿態

這一個多月以來，兩國團隊按照兩國元首共識，展開了一系列接觸和對話。中美兩國經貿、軍事和氣候變化等領域的官員，舉行了多次面對面會談和線上溝通。

但與此同時，美國的遏華動作也未間斷。去年12月15日，美國商務部宣布把36家中國科技公司列入出口管制「實體名單」，經濟脫鈎仍在繼續；12月23日，美國總統拜登簽署了總額超過8500億美元的2023財年國防授權法案，其中包括美國政府5年內向台提供100億美元的「軍事援助」及20億美元「軍事貸款」、加速對台軍售等內容，顯示美國在台灣問題上仍在加速「切香腸」。

中國人常說觀其言、察其行。從美國所作的承諾和接下來的一系列行動來看，「緩和」更像是一劑煙霧彈，是台面上的姿態、是戰術性的動作，而非真實戰略意圖。

戰術式對待「緩和」 見當事國缺戰略眼光

筆者以為，兩國元首確立的「護欄」為危機中的中美關係開了一個好頭，符合世界期望。若短期、應景、戰術式地對待「緩和」，則不僅有失國際關係中殊為重要的國家信譽，亦顯示當事國對大國關係和世界局勢的引導缺乏戰略眼光。緩和不應只是美國安撫、塑造中國的障眼法，而應成為負責任大國的行為約束指南、處理大國關係的審慎態度，以及給世界的定心丸。

2022年10月，拜登政府發布的《國家安全戰略》（National Security Strategy）提出美對華戰略的核心目標是「競贏」中國，並宣稱未來10年將是中美戰略競爭的決勝期。與此相應，其手段是提升自身發展水平和不斷擠壓中國發展空間。提升自身無疑是競爭的利好面，但擠壓對方的發展空間則不一定會成功——對方會設法突圍，還會產生反作用力。比如，美國對盟友發起的貿易戰，幾乎肯定會招致報復行動。針鋒相對的升級，只會擴大經濟損失規模。惡性競爭也會失去合作者，而中美在多重議題上都有着緊密的相互依存度，難以割席。

因而，中美必須積極管理競爭，既提升自我，也能讓對方獲得正當利益，並在關鍵領域合作以實現共贏。拜登在與習近平的會面中表示，美中雙方有共同責任向世界展示，美中能夠管控分歧，避免和防止由於誤解誤判或激烈競爭，演變成對抗甚至衝突。美國國務卿布林肯去年12月主持「中國事務協調辦公室」（Office of China Coordination）成立儀式，確保美國能夠「負責任地管理（responsibly manage）」與中國的競爭。「負責任地管理」，意味着要改變認知和行為慣性。

此外，不隨意挑戰對方底線，遵循規則。2022年的美國眾議院議長佩洛西竄台事件，讓中美關係跌入冰點，顯示台灣問題是中美之間最危險的閃爆點；處理不當，就會令兩國關係陷入險境。

反映美國霸權思維尚爭文化

中國領導人在與美國領導人的會面中，明確「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可踰越的紅線」。中美關係能否真正穩定，取決於這一問題能否得到妥善處理。維持台海地區的和平與穩定，符合中美共同利益，也是雙邊護欄的基石。

說到底，「煙霧彈」反映的還是美國根深柢固的霸權思維和尚爭文化。一旦把對方界定為競爭對手，與之「共存」的意願和空間就會急劇壓縮。尚爭文明有其優點，但弊端是缺乏從平等的角度與他國相處，從內省和道德的視角觀察自身，以及從推己及人的全局觀來成就彼此。從這個角度來說，中美之間還要不斷地增進理解乃至互鑑。

疫情3年，人類經歷了諸多黑暗時刻，亦深切體會到互助、團結的重要，與和平、繁榮生活的可貴。站在新年的起點，希望中美能抓住關係企穩的機會窗口，多為人類造福。

作者是時事評論員

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[歐陽五]