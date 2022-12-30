曾志豪：我的最後一篇《明報》稿

負責人告訴我不用再寫的消息，我幾乎連反問「為什麼」都沒有，就像「本應如此」的自然，雖不甘心，但卻是非常和平的分手。儘管後來我再向管理層追問原因，但說實在，追問只是例行公事。

因為這是2022年新香港。這是一個在網上發文、轉載也會危害國家安全的年代；這是一個問問題也是煽動仇恨的年代；這是一個「讓你保釋是人情，不讓你保釋是常情」的年代；這是一個請海外律師打官司也要勞煩人大釋法的年代。當香港已經失去了這麼多，你還要問自己為何會失去一個專欄？會不會太搞笑呢？

我離開香港後，《明報》仍繼續讓我寫稿，我覺得非常感動，也覺得報社很勇敢。新香港本來不應該有我這種舊香港思維的人存在，但《明報》當日願意繼續給予這空間，香港還有幾多傳媒願意冒這種風險？每寫一天，我都當是賺到的一天。

我不會自大到以為自己有多麼重要、文筆又有多麼尖銳，我其實只是忠實扮演舊香港評論人的角色，不懂就問，不合理便質疑。

譬如中國大陸忽然開關，我們不能只是一味「多謝祖國關懷香港」，其實應該冷靜反問：「祖國動態清零最安全的時候不通關，偏偏在祖國『應陽則陽』的高峰期才通關，合理嗎？科學嗎？」日本對中國大陸及香港都有限制入境和航班數量的措施，我們也不能一味指摘別人歧視，而是應該追問：「香港可以作同樣的封關限制嗎？」

但這些舊香港的思維，要在新香港環境生存，談何容易。

香港的高官很喜歡回應論壇版文章，但可惜只是嘴巴上的回應，而且捉錯用神。就像上次回應本人〈以科學讓Google安心出行〉為例，我真心覺得，回覆我這麼快沒有意思，你們早點回應市民要求廢除不合理的防疫政策更有幫助。

新中國畝產萬斤的神話，因為沒有人膽敢講真心話；中國動態清零3年卻換來這樣混亂的開關，因為大家只懂說「中國防疫世界最安全」。香港不乏仍願意講真話的嘴巴，卻欠缺願意聽真話的耳朵。希望2023年的香港，大家都盡量活得真誠真實。後會有期。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[曾志豪]