楊庭輝：美放緩制裁委內瑞拉 民主倒退潮持續

不過此舉始終備受爭議，例如有輿論質疑，美國一方面就伊朗爆發「頭巾示威」對後者實施新一輪制裁，另一方面對「惡貫滿盈」的馬杜羅政權伸出橄欖枝，這既反映出它的外交政策在原則上自相矛盾，亦突顯了它在短期內對全球能源危機和委內瑞拉的民主人權狀况倒退，均束手無策。

美求油若渴 亦間接承認制裁成效不彰

坦率地說，有關西方對委內瑞拉的制裁存廢話題，早被多番探討。過往有不少分析批評指，無差別制裁委內瑞拉只會加劇平民的受苦程度，而不會有助於扳倒馬杜羅政權。有評論甚至聲稱，馬杜羅政權捱過制裁陣痛後，現時權力已更穩固。

事實上，反對派流亡領袖瓜伊多在2020年，曾積極呼籲杯葛受馬杜羅重重操縱的國會選舉，免得成為間接承認篩選正當性的幫兇；但最終親馬杜羅陣營在部分反對派參選的情况下，仍取得逾九成議席。因此，早在美國總統拜登上台初期，部分輿論已呼籲華府改為利用放寬經濟制裁的手段，利誘馬杜羅政權從善如流。

反對放寬制裁委內瑞拉的批評者則主要強調以下理據。首先，委內瑞拉的民主人權狀况沒有任何明顯改善迹象，美國撤銷對馬杜羅政權的制裁，即是向獨裁者妥協示弱。此外，早在2014至2018年間（美國對馬杜羅的制裁生效前），委內瑞拉已有逾230萬國民選擇逃離到國外。也就是說，委內瑞拉平民生活苦不堪言的肇禍因由，是馬杜羅的獨裁治國手段，而非美國制裁措施，因此沒有迹象顯示，單靠美國撤銷制裁便可令大批已逃離的難民返回家鄉。

况且，雖然委內瑞拉有豐富油田，但經歷長年累月的管理不善後，現時無辦法迅速把該國產油量恢復至全盛時期的每日300多萬桶。換言之，拜登既破壞了美國的道德聲譽，亦無法換取顯著成果。類似的批評，亦指向拜登今年7月出訪沙特，然後華府於11月表示沙特王儲在異見記者卡舒吉謀殺案審判中，享有豁免權。尤有甚者，部分批評者憂慮白宮此例一開，日後其他獨裁掌權者都不會輕易把美國制裁措施放在眼內。

拜登在爭議聲中的決定，難免令瓜伊多和其他強硬反對西方向委內瑞拉低頭的人權分子大失所望。但這種強硬路線，在近兩年愈趨受到殘酷的現實打擊。《經濟學人》兩年多前已指出，委內瑞拉反對派因瓜伊多的言論爆發內訌。具體而言，瓜伊多狠批任何反對派人士參選及以其他形式向馬杜羅政權妥協，也等同懦弱賣國，又竭力呼籲美國向委內瑞拉實施更嚴厲制裁；但部分留守委內瑞拉的反對派領袖（例如卡普利萊斯），反批瓜伊多的想法不切實際。

反對派擬棄瓜伊多 轉為寄望下屆總統大選

瓜伊多過往多番道德喊話，仗倚的是西方國家壓倒性的道義支持，但歐盟去年已不再把他尊稱為委內瑞拉「臨時總統」；美國表面上雖仍然承認瓜伊多的相關身分，惟它早在特朗普主政後期，已多次無視對方的見面會談請求。拜登繼任總統後，有意改變美國對委內瑞拉政策，他較特朗普更疏遠瓜伊多自然不足為奇。今年6月，拜登雖曾致電對方重申對他的支持，但無邀請他參加其後在洛杉磯舉行的美洲峰會，當時便引起輿論熱議。

明眼人都看見，早在美國正式放寬對委內瑞拉的制裁前，瓜伊多已備受西方冷待多時，難怪委內瑞拉反對派中愈來愈多人不再對他寄予厚望。據《金融時報》和《華爾街日報》今年10月報道，委內瑞拉國內數個主要反對黨，正積極考慮不再承認瓜伊多為流亡的臨時總統，改為在制度內尋找另一些辦法把馬杜羅趕下台。

無論如何，循參選途徑尋求改朝換代的做法，也是一場政治賭博。一如既往，馬杜羅政權可繼續修改選舉規則，利用行政和司法手段打擊有威脅的反對派領袖。即使馬杜羅在下屆委內瑞拉總統選舉落敗，委內瑞拉要和平過渡仍不容易。要知道，委內瑞拉軍方近年在堅決擁護馬杜羅的過程中得到不少好處。倘若馬杜羅失勢，他們的紅利也有走到盡頭之虞；加上他們擔心反對派上台後自己會遭清算，所以現階段難以排除，一旦出現對他們不利的選舉結果，他們會仿效緬甸軍方發動政變的可能。

任何選擇皆是賭博 難言勝券在握

可是即便如此，美國和委內瑞拉反對派也難有抗衡良方。美國過往30多年軍事介入別國的行動，大多弄至焦頭爛額收場；加上它多年來都認為出兵委內瑞拉不符合自身利益，所以委內瑞拉反對派難以奢望從美國得到實質軍事援助。美方重啟對委內瑞拉獨裁者的制裁，已非常接近它實際行動的上限。但美國過往對委內瑞拉的制裁已非常嚴厲，重新實行那些措施，也不見得對獨裁者有多大殺傷力。

委內瑞拉反對派中有人認定外援力量有限，所以才試圖另闢蹊徑，惟他們正正因為欠缺武裝力量，所以才會淪落至如斯田地。除非出現足以翻天覆地的偶然因素，否則委內瑞拉反對派的前景難見曙光。

作者是香港國際問題研究所研究員

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[楊庭輝]