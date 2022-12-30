管浩鳴：關愛隊服務需兼顧多元性 冀未來優化計劃

民政及青年事務局在公布關愛隊申請詳情前一日，發表《青年發展藍圖》時，當局表示曾犯事者只要符合條件亦可參與政府委員會，又稱不會排斥特定背景的青年，及不會特別探究申請者背景。但關愛隊卻設限制，這種令人感覺自相矛盾的信息，造成不必要的混淆，實屬不幸。

放寬隊員要求 顯政府對更生者器量

筆者明白政府需要考量關愛隊成員的條件要求時，申請團體的隊員若有刑事紀錄背景，會否影響實際運作，例如犯風化罪、詐騙等罪行，甚至有人聯想與「反修例」青年的案件；此外亦因涉及公帑資源，隊員必須有更嚴格監管和更高要求。不過，如果相關條款「寫得太死」，或者對民青局現時並行推出的青年發展藍圖及關愛隊的公眾形象，造成或多或少的影響，筆者建議不如在兩區試行過後再檢視計劃時，考慮放寬隊員不准有案底的要求，例如列作考慮因素，而非硬性條件，這樣在審批時更有彈性，對整體社會和諧氣氛更有幫助，更顯政府對更生人士有積極融和的器量。

另外，當局列明申請團體必須主辦過特定類型支持或配合政府政策的活動。筆者認為香港是多元社會，不少居民組織以至宗教團體等，都有多年從事社區服務的經驗，關愛隊最重要做到深入社區、照顧弱勢、關心市民等工作，例如該小區特別需要支援少數族裔人士，又或是「三無大廈」社區，申請團體可能的強項就是明白他們的困難，溝通及協調上更易達到效果，甚至過去已有服務該類群組的經驗，但它們未必曾舉辦慶回歸、賀國慶或國情研習班等活動。只要符合愛國愛港及守法等要求，該申請團體或許更符合當區「關愛」之需要。

所以，倘若能夠通過審批的申請團體過度集中於某一層面、過於單一，未必可有效發揮關愛隊在社區的作用。最重要還是要看該小區需要「扶什麼」，當局選取的關愛隊性質就要「幫什麼」。因此，落實「愛國者治港」原則下，不等於全面搞清一色，應本着「服務有需要市民」為原則，盡量兼顧社會多元性。

「愛國者治港」不等於搞清一色

關愛隊率先在南區及荃灣接受申請，當局參照區議會選區劃界，在每個小區設置一支關愛隊，每隊8至12人，支援政府的地區工作，具體包括推展關愛活動、探訪有需要人士、向他們送贈物資、協助處理突發和緊急事故，及協助政府傳遞信息，並向政府報告市民意見等。

當局提出會為每支關愛隊兩年內提供總資助金額80萬至120萬元，即大約每個月3萬至5萬元。按服務內容與性質來說，工作繁多，付出與資助額不算成正比例，申請團體當然不希望因為資助金額有限而「將貨就價」，降低服務標準。對於財力有限但確實有其服務能力獨特性的申請團體，或許會令它們卻步。不幸地現時政府預期會出現財政赤字，筆者冀望將來檢討時再爭取更多資源。

關愛隊的主要功能是關愛有需要幫助的人，而社區上有一班照顧者每日悉心照料年老長者及殘疾人士，可惜近年接二連三發生悲劇，照顧者抵受不住壓力而輕生，確是令人心酸。筆者相信基層照顧者應已得到社會上合理的恒常支援；而最需要加強的，應是夾心的中層照顧者。他們並非有經濟援助需要，反而是精神上希望得到寄託，有更多人願意聆聽他們的說話，從而減少負面情緒。關愛隊的其中一個服務，又可否研究為照顧者提供多一份支持與扶助？

香港人可愛之處是當有困難的時候，往往有一群熱心人無私地伸出援手，人性的光輝便會出現。在疫情爆發高峰期，政府人手和資源極為緊絀，慶幸左鄰右里守望相助、同舟共濟，發揮了獅子山下精神。困惑經歷帶來光明與進步，關愛精神的存在，讓社會弱勢社群得到支援，因而關愛隊的建立亦是各界值得肯定。現時兩區的試行，相信會帶來寶貴經驗。筆者有信心計劃落到實處、成效得到實績，為市民增添獲得感、幸福感、安全感。

作者是立法會議員

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[管浩鳴]