魏然：資訊過載時代下 市民迴避疫情信息

今年夏季，中大新聞與傳播學院的新冠疫情虛假資訊研究團隊針對1008名18歲或以上的香港市民，展開一項電話訪問，調查市民在新冠疫情下的資訊過載感知情况，以及探究資訊過載的原因和社會後遺症（註）。調查發現，資訊過載時代下，許多香港市民開始迴避新冠疫情資訊。

在疫情後期，市民可頻繁接觸疫情資訊。根據調查結果，逾半市民「經常」接觸關於新冠病毒的資訊，包括預防病毒、對抗病毒和疫苗功效資訊。其中，最多市民回答「有時」或「經常」接觸的是關於疫苗功效的資訊。

近兩成人感資訊多至「難以承受」

在市民接觸新冠疫情資訊的同時，他們也會接觸到虛假消息。調查發現，近三成市民回答「有時」接觸到關於新冠疫情的虛假消息；約一成市民「經常」接觸。其中，市民接觸最多的虛假消息類型是新冠病毒傳播途徑，回答「有時」和「經常」接觸該類假消息的市民，分別有34.2%和12.7%。

疫情資訊可以提高市民的健康知識，促進自我保護行動；但同時，當今海量的網絡資訊質素參差不齊、魚目混珠、真假難辨，令部分市民感覺資訊過載。調查發現（表1），共有25.9%市民「有啲同意」或「非常同意」現在新冠疫情資訊量太多，佔用市民大量時間。有18.8%市民「有啲同意」或「非常同意」新冠疫情資訊多到令人「難以承受」。另有22.9%市民「有啲同意」或「非常同意」新冠疫情資訊多到令人「無法有效消化」。

當研究者對比資訊過載感知在性別和年齡上的差異時，發現性別和年齡差別不會導致資訊過載感知差異，表明資訊過載是一個普遍社會現象。進一步分析發現，比起不太能接受新冠病毒帶來的風險的市民，風險容忍度較高的市民更容易感知資訊過載。另外，比起不太相信新冠疫情虛假消息（比如「新冠疫苗會影響生育能力」）的市民，那些相信虛假消息的市民，出現了更高的資訊過載感知。

資訊過載後果：資訊迴避

資訊過載帶來的一個嚴重後果，是民眾對資訊的刻意迴避（avoidance）。在訪問者問市民是否不想再接觸有關新冠疫情的資訊時（表2），回答「有啲同意」和「非常同意」的市民，分別有15.4%和12.9%。此外，分別有13.1%和13.4%市民，對於「你不再想了解新冠疫情嘅進展」的說法表示「有啲同意」和「非常同意」。在被問到是否傾向不想想到新冠疫情相關資訊時，分別有19%和13%市民回答「有啲同意」及「非常同意」。

另外，研究者對比新加坡、北京和台北的電話訪問結果，發現香港市民的資訊迴避程度在4個城市中最高。因此，香港市民的資訊牴觸和迴避情况值得關注。

謹防資訊過多

在互聯網出現以前，人們渴求資訊，認為資訊多多益善。但隨着資訊爆發式增長，尤其是疫情爆發期間，人們發現資訊數量增加不一定是好事。網絡上新舊資訊匯集，真真假假，反而會增加人們分辨和尋找有效資訊的負擔。而且，社交媒體上傳播的資訊常常來歷不明，謠言及虛假消息的病毒式傳播經常發生，加重市民識別真實資訊的心理壓力，常有「水漫金山」之感，疲於應對。

如今的現實是，我們已邁入一個資訊過載時代。資訊過多的後遺症包括資訊處理壓力升高、資訊接收意願降低，令市民對資訊——包括有效資訊——避而遠之。有鑑於此，政府資訊是公眾了解疫情的重要資源，但資訊的發布和管理，有必要考慮公眾的心理接受程度。傳媒、社交媒體應反思如何有效管理資訊量，妥善處理過時和虛假消息，為資訊使用者減壓，從而避免令市民出現資訊迴避的反應。而市民亦需要提高信源辨析和資訊處理能力，才可以在資訊過載時代按需取用，得到有效資訊。

註：該電話調查於2022年7月29日至8月16日期間開展，在剔除無效回答後，共收集1008份樣本；電話調查委託香港中文大學傳播與民意調查中心完成

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

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