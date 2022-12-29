黃壽康、蕭文浩：港實施企業新稅制 須思考如何保競爭力

經過與歐盟多輪討論，政府於10月底提交《2022年稅務（修訂）（指明外地收入徵稅）條例草案》到立法會審議，並於最近通過有關修例。新的外地收入豁免徵稅機制，將針對跨國企業實體在港收取的外地收入（包括利息、股息、知識產權收入及處置股權權益的收益）。修訂條例實施後，納稅人除了須符合現行香港稅例下的離岸豁免規定，並須滿足修訂條例下的豁免條件（如經濟實質要求），才可繼續獲豁免徵稅。

港府強調修例旨在打擊跨境避稅活動，故此香港會維持簡單明確的稅制。然而，是次修例引入了不少新的稅務概念，包括關聯要求（nexus requirement）、持股免稅安排（participation exemption）、切換規則（switch-over rule）、反混合錯配規則（anti-hybrid mismatch rule）等，或會增加申請外地收入豁免徵稅的難度，及加重納稅人的稅務合規負擔。

當局考慮到部分納稅人或未能夠符合新制度下的豁免條件，因而制定了單邊稅收抵免（unilateral tax credit），放寬企業申請稅收抵免的條件，容許符合香港居民資格的企業，在沒有與香港簽訂全面性的避免雙重課稅協定地區，就相關外地收入繳付的稅項獲得單邊稅收抵免，以減少企業因修訂條例而出現雙重徵稅的情况。此舉在配合歐盟要求的同時，亦可以維持香港在環球稅務上的競爭力。

修訂條例將於2023年起實施，因此，如跨國企業集團實體有收取相關外地收入，應盡早審視修例對集團稅負所帶來的影響，並推行相應的業務安排、人員調配、架構重組等，以符合新制度下的豁免條件，亦可考慮於修例實施前（即2023年1月1日前），就其是否符合經濟實質要求申請稅務局長意見（Commissioner's Opinion），或於修例實施後申請事先裁定（advance ruling），以減低不確定性及稅務合規成本。

可考慮推稅務優惠 吸引人才企業來港

本港經濟仍在復蘇階段，此修例或會增加香港稅制的複雜性，及減低企業來港營商的吸引力。政府可考慮訂立更多稅務優惠政策，例如推出稅務優惠以鼓勵更多企業在港從事研發活動、允許扣除從關聯方購買知識產權的成本、放寬研發開支的扣除規限等，以保持香港稅制競爭力、吸引更多企業及人才來港發展。

作者黃壽康是德勤中國稅務總監，蕭文浩是德勤中國稅務經理

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[黃壽康、蕭文浩]