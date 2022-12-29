黃俊碩：從3份政策藍圖 看特區政府施政

見新一屆政府決心謀劃未來

香港醫療體系過去多年一直偏向「重治療，輕預防」，本身已導致負責主要治療工作的公營醫院壓力沉重；而在今年初疫情全面爆發期間，以公營醫院為主體的公營醫療系統更陷入全面崩潰的困境。過去的特區政府雖然開始推動基層醫療發展，希望扭轉「重治療，輕預防」局面，但成效始終有限。

醫務衛生局長盧寵茂在12月19日發表基層醫療健康藍圖，闡述政府對發展基層醫療的願景，並提出「建立社區基層醫療系統」、「加強基層醫療服務管理」、「整合基層醫療健康資源」、「規劃基層醫療人手」和「改善數據互通及健康監測」五大基層醫療健康改革方向，及相應的具體建議和執行計劃，為香港基層醫療健康的未來發展，勾劃策略性的路線圖，藉此推行系統性的醫療體系改革，將焦點從治療轉向預防疾病，扭轉現時「重治療，輕預防」的醫療體系和觀念。

除了基層醫療，青年作為香港未來棟樑，如何培養一批有質素、有能力、有遠見及有家國情懷的青年，對香港未來發展至關重要。因此，國家主席習近平在「七一」重要講話及二十大報告特別強調「青年強，則國家強」、「青年興，則香港興」、「青年有未來，則香港有未來」。

民政及青年事務局長麥美娟在12月20日公布青年發展藍圖，藉以凝聚各政策局的力量，加強各局之間的統籌和協調，以更具系統性及延續性的方式，策劃及推展青年工作。

此外，為落實李家超特首在施政報告提出要全速發展香港成為國際創科中心，對接國家「十四五」規劃，創新科技及工業局長孫東亦於12月22日發布香港創新科技發展藍圖，為香港未來5至10年創科發展，制定清晰發展路徑和系統的戰略規劃。藍圖從「完善創科生態圈，推進香港『新型工業化』」、「壯大創科人才庫，增強發展動能」、「推動數字經濟發展，建設智慧香港」和「積極融入國家發展大局，做好連通內地與世界的橋樑」四大發展方向着手，提出八大策略、16個目標、42項建議等具體發展策略及政策措施。

同時，該藍圖更會從創科研發、初創企業發展、吸納及培養創科人才、創科產業發展4個發展願景訂立參考指標，從而協助檢視藍圖各項策略的推展情况，希望引領香港實現國際創科中心的願景，完成香港產業結構多元化的目標。

盼當局拿出更大魄力解決深層問題

政府在12月接連發表多份影響深遠的政策發展藍圖，是要向香港社會各界發出一個明確信息，就是香港社會已走出疫情陰霾，政府將透過長遠的政策發展藍圖，集中特區政府及香港社會各界力量，解決一直以來的一些深層次問題（例如公營醫療體系壓力「爆煲」），以及推動香港未來長遠發展（例如推動青年和創科產業發展）。

當然，香港要解決的深層次問題，並非單單是公營醫療體系壓力「爆煲」；推動香港未來長遠發展，亦不止是推動青年及創科產業發展就足夠。如何解決香港「人才流失潮」，如何鞏固及提升香港的國際金融中心地位，如何擴大專業服務業的發展空間，以及如何優化香港稅制、增強本港稅務及營商環境競爭力等，都是特區政府要解決的問題。

因此，筆者一方面十分欣賞李家超特首為與香港「同開新篇」所發表的各政策發展藍圖，另一方面更期望特首及特區政府能夠拿出更大魄力，與社會各界共同努力，就解決香港各種深層次問題及推動香港未來長遠發展，制訂更多長遠的政策發展藍圖，從而為香港創造更美好未來。

作者是立法會議員

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[黃俊碩]