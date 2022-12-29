陳帆川：作家如何靠寫沙律 月入15萬

約20年前，facebook還未面世，香港網民欺凌其他網民的最簡單方法，就是找出對方的電郵，然後幫他「功德圓滿」，意思是幫他訂閱大量電子報，「炸爆」其郵箱。

時至今天，電子報在香港仍未流行，但對全世界的媒體來說，是建立用戶習慣、轉化用戶成為付費訂戶的重要產品。許多新媒體甚至只以電子報形式出現，每朝向用戶發一則新聞電郵。為何沒有影片和豐富設計的電子報，可以反潮流地突圍而出？

演算法愈進步，反演算法的人就愈多。雖然貓狗跳舞之類的短片，可以滿足大部分人對消磨時間的需求，但還是有不少人渴望掌握真知識，尤其是專門範疇的知識。最熱門的類型就是股市投資，很多人寧願看平鋪直敘的電子報，都不會相信賞心悅目的社交媒體。

找到小眾市場 就有機會賺大錢

由一人營運的自媒體，開支有限，只要能找到利基市場（niche market）——亦即小眾市場——便有機會賺大錢。例如由食評人Emily Nunn營運、名為「沙律部門」（The Department of Salad）的電子報，每周向訂戶發兩則電郵，介紹沙律食譜。在去年向用戶收費的頭一個月，即錄得逾15萬港元收入。

她過往為大媒體如《紐約客》和《芝加哥論壇報》撰寫食評；但據她所述，電子報的收入遠高於過往做新聞工作的收入。

至於另一項歷史悠久的科技——RSS feed——也有機會強勢回歸。RSS可整合多個網站上更新的內容，自動通知訂閱者。美國聖地牙哥大學傳播學副教授Nikki Usher預測，RSS閱讀器將於2023年再次流行，原因是隨着讀者訂閱的電子報數量愈來愈多，郵箱變得雜亂無章，便終需改為RSS訂閱，分類和整理五花八門的電子報，以方便閱讀。

無論是電子報還是RSS，都是跟演算法背道而馳的老工具，讓訂戶重奪揀選媒體的主導權。它們固然無法取代TikTok和Instagram成為主流，但這一波反璞歸真的潮流是曇花一現，還是如Podcast電台一樣能夠透過老技術吸引新用家，值得留意。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]