羅健熙：眾籌規管遼闊無邊 官僚思維阻礙發展

初步看政府諮詢文件的內容，卻實在無法看到當局為何需要新的法例規管，或有何部分是現行法例無法規管的解答。透過籌款來欺詐／詐騙，或籌款從事非法行為等，現行法例已包含其中，警方過去亦已有不少拘捕行動；另開新辦事處、另外再賦權予政府及警方，實在對市民和整體社會沒有作用或需要。

一刀切規管 不合時宜

諮詢文件建議的規管範圍，包括線上、線下，不論在何地發起，總之是任何向香港人或團體作出的公開籌募資金活動。這樣寬闊無邊際的界定，基本上將所有民間自發的事宜包含其中，更很有可能令以眾籌作為研發新興產品的渠道，遭遇阻礙，不利香港發展。

政府希望一刀切規管，在現今社會已不合時宜。社會發展多元化，網絡發展亦令全球各地的邊境界線模糊化，要用一套制度管制線上線下所有的事，基本上不可能取得合理平衡。舉例說，非政府機構在網站列出戶口號碼邀請人捐款，按諮詢文件內容，似乎也包括在規管範圍內？近年常有街坊義工公開籌錢，為受傷的流浪貓狗做手術，為何也需要政府插手管理？又例如，有失業人士在網上求援，沒錢開飯交租而公開尋求濟助，理論上也包括在政府建議規管的範疇內。甚至，有人在街頭行乞，他們亦是公開向香港人籌募資金，也可以是政府界定的「眾籌」範圍。

至於一般公眾認知的眾籌活動，例如上文所述網站的一些項目，根據政府規管建議，將來也會面對匪夷所思的限制。首先，諮詢文件建議的「豁免」範圍，只包括現成貨品；惟眾籌的出現，本來就是要為未出現的產品共同出資，希望產品成真。如此豁免，實在沒有意思。

另外，諮詢文件指，政府認為「專門提供眾籌的網上平台亦應受一定的規管……讓接受向香港人或團體或身處香港的人或團體募集的眾籌活動的眾籌網上平台向眾籌事務辦公室登記」。要眾籌平台登記，或許都不算很難；惟個別的籌募計劃，仍然需要個別向香港政府提出申請和登記，看來就有點緣木求魚。一個外國人在眾籌網站發起自己的計劃，理論上，他都需要先向香港政府的「眾籌事務辦公室」申請，否則便是「非法眾籌」，可以被香港政府檢控，「而情節嚴重的非法的眾籌活動的最高刑罰則應可予監禁，以起阻嚇作用」。

至於如果你在那些網站參與了沒申請或未經批准的眾籌，諮詢文件稱「建議向非法的眾籌活動提供資金的捐款人亦同樣需負上刑事責任 」。諮詢文件同時建議，賦權執法部門針對「非法眾籌」可以凍結資產、入屋搜查及檢取文件等。

政府應加強眾籌公眾教育

我參與眾籌網站多年，在該些網站曾支持的項目也有數十個，全部都不是「現成」貨品，大部分是外國人發起，偶然會遇上無法取得最終產品的情况。在現今世代，全球透過網絡達至一體化已是慣例。諮詢文件所列出建議納入規管事項的界定，令人擔心官員是否意識到這些發展？同時，正如文首所指，若因眾籌而有違法行為，政府早已有足夠法例應對。公眾有所擔心，其實正正是他們是否參與相關眾籌的因素之一。政府應該加強的，是關於「眾籌」的公眾教育，例如如何辨識欺詐或非法行為的籌款活動，或要讓參與新開發產品眾籌的人清楚知悉，該眾籌項目是有可能無法完成。

面對新興科技 當局似仍不斷設關卡

科技一直發展，香港政府面對新興科技的相關項目，看來仍然在考慮不停增加法例關卡、提高門檻，而非嘗試鼓勵和引導。Uber早年進軍香港卻被當局指其違法經營，但又不願意討論如何讓類似的網約車平台可以合法在港營運。新的《小型無人機令》亦是以條目式規管為核心，並不是嘗試讓航拍機用家如何安全而又較多自主空間去使用他們的無人機。

這些不同例子，以及最新的眾籌規管諮詢文件建議，都令人擔心因新科技而出現的新產品、新服務，會因為這些官僚思維而停滯不前，無法在香港得到合理發展。

香港政府一直說支持本港創科發展，特首李家超亦多次在不同場合強調，要推動香港成為「國際創科中心」。若香港政府面對新興科技仍然保留如此保守的思維，實在難以令人有信心香港可以跟「創科」並論。

作者是民主黨主席

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[羅健熙]