鄧鍵一：香港真的是「國際大刀會」？

到底過去一段日子，香港與持刀相關的案件是不是愈來愈多呢？警方數字指出，今年首3季有425宗傷人案件，較去年同期下降25.6%。不過，由於警方數字的涵蓋範圍，與傳媒的新聞來源不盡相同，難與公共討論扣連。上個月，「Yahoo！新聞」一名記者帶着這個問題，與我一起做了一個簡單統計，分析本地報章對與持刀相關的報道是不是愈來愈多。

統計背後，我們嘗試驗證：從傳媒報道的數目，可以反映出香港的持刀案件有持續上升，乃公共輿論的基礎。當然，即使傳媒報道的數目上升了，亦未必反映其整體數目真的有所上升，因為傳媒亦有可能出於公眾與趣、過去兩年少了新聞題材等因素，而多報道了罪案新聞。

我們以「斬人」、「斬傷」、「持刀傷人」為關鍵詞，用「慧科」搜索從2021年1月至2022年11月，提及上述關鍵詞的新聞。搜索範圍包括這段時期內所有香港報章；由於《蘋果日報》未能覆蓋整個搜索範圍，因此不包括在內（註）。

持刀案件報道量 無明顯升降趨勢

圖1是統計結果。圖中綠色實線是每個月份報章有報道的案件數目；灰色虛線是該月份平均每宗案件有幾多份報章提及。整體上，綠色實線在整個分析時段內起起跌跌，沒有明顯的升降趨勢。至於媒介的覆蓋量，平均每宗案件有1.9至4份報章報道，也沒有明顯上升或下降趨勢。

如果只看今年10月和之前幾個月份比較的話，今年10月的案件數目的確明顯較多，也是整個分析時段內第二多，這或許構成了人們覺得香港治安差了的背景基礎。然而，去年9月亦有16宗與持刀相關的案件，平均每宗有3.5份報章提及，兩者都比今年10月多。比較這兩年的首11個月，2021年共100宗案件，2022年共91宗，今年比去年少。換言之，如果只看與持刀相關的案件，很難說過去兩年的治安愈來愈差，媒介也沒有特別多了報道與持刀相關的案件。

網絡輿論與客觀社會情况見落差

不過，網絡上的輿論是另一回事。圖2是連登討論區從2021年1月至2022年11月，每個月提及「斬人」的帖文數目。今年5月前的數字起起伏伏，往後呈明顯上升趨勢，至10月達到頂峰，也剛好是「國際大刀會」一詞出現的月份。雖然2021年亦有幾個月份有10宗或以上持刀相關案件被傳媒提及，連登討論區卻沒有明顯扣連討論。

兩者的落差，正好反映出網絡輿論環境，與客觀社會情况的關係。網絡文化固然有一定推動作用，例如「國際大刀會」、「刀市閒情」等有趣名稱，加上陳沛然製作的資訊圖片，都有助相關案件找到聚焦點，在網絡上擴散。

更重要的是，上述兩者的落差是一種民情投射。論述分析中有一種「共鳴效應」：人們有時候首先對社會狀况有了一種基本認知，認同了某種論述，再從新聞看見的例證輔助自己的既有想法。

以「國際大刀會」為例，市民經過3年防疫，從各方感受到長時期防疫已經嚴重打擊香港經濟；在一般認知下，經濟變差，就會多了打劫等罪行，幫會亦可能多了利益衝突，是「理所當然」的事情。而今年10月多了各種持刀案件，正好符合人們對社會現狀的認知。

輿論背後的深層問題

這裏引伸到另一個問題：如果市民對客觀狀况的理解出現了「偏差」，是不是要「糾正」。抽空來說，一些事實釐清，當然是有好過沒有；但是從民意研究角度來看，重點在於市民怎樣演繹他們所知的「客觀狀况」，並與他們理解的社會環境扣連。記得幾年前社會矛盾十分尖銳的時候，有輿論指香港多了很多浮屍案件，其間也有人嘗試釐清事實。然而，分析這種輿論背後的重點在於市民本身對政府部門懷有強烈不信任，才令一些浮屍案件產生共鳴效應。

同樣地，細看市民討論「國際大刀會」的留言，不難發現，當中的論述除了經濟不景下治安變差之外，也包含了市民覺得政府管治能力不足、大家要自求多福的意味，這才是整個「國際大刀會」論述背後的深層問題。

註：「斬人」、「斬傷」、「持刀傷人」3個關鍵詞未必可以涵蓋所有相關案件，我們旨在以統一的框架，得出兩年間傳媒相關報道的起跌，因此結果與陳沛然的網站並不一樣。

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

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