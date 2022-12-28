何子煜：青年發展藍圖的兩大亮點

今年7月28日，筆者在《明報》以〈青年發展藍圖的兩大思考〉為題發表評論，建議為藍圖制訂青年創業率、組織參與活躍度等可評估的量化目標，及明確區分每個指標由哪些政策局負責主導推進。這些意見都透過藍圖中「各政策局的指定項目指標」和「青年儀表板」有所呈現。為確保藍圖能真切「創造一個充滿機會、成就夢想的社會環境」，政府宜從以下兩大亮點探索優化空間。

優化倡議效能 凝聚青年智慧

筆者向來關注青年委員自薦計劃，欣悉今次藍圖提到設立18區青年社區建設委員會和地區青年發展及公民教育委員會，並開放青年自薦參與。這正是做到了「貼地為先」的概念，有望讓青年透過地區服務發揮力量和熱誠，以及建立更豐富的公共服務體驗。此外，藍圖亦進一步擴大了中央層面的自薦計劃，將委員會數目增加到180個，委員人數則於2024年底前達到至少250個。這些措施均體現了政府對青年參與公共事務的鼓勵和肯定。

然而，作為諮詢委員會的成員，較為普遍的職責是按照行政當局提交的文件和計劃提供意見，或是協助一部分審批和把關工作；由成員主動發起一個關鍵的公眾活動或政策改革，相對罕有。為貫徹諮詢架構作為人才「孵化器」的作用，政府可參考內地政治協商會議職能，邀請委員就該諮詢架構的相關政策範疇撰寫提案，並挑選優秀提案，經委員會和行政當局協商，取得共識後付諸落實。

此外，政府亦應設立青年高峰會，由所有諮詢架構的青年委員組成，讓委員有共同平台就其專屬領域分享見解，共同探索某些重點議題的嶄新出路，而政務司長則列席會議，並與民青局、青年發展委員會、青年專員等合作研究或落實建議。

善用交流平台 尋找共同基礎

藍圖另外一個亮點是成立非正式定期青年交流平台，旨在讓不同政策局與相關業界年輕人直接交流，甚至成為政府「揀蟀」加入正式諮詢架構的渠道之一。毫無疑問，這為青年與政府建立更暢通無阻的溝通空間，進一步提升下情上達的可能，能夠為青年與政府共同建築未來願景發揮作用。事實上，政府更可善用上述平台，作為修補社會撕裂、促進社會復和的關鍵一步，正正可回應這份藍圖的一點空白。

政治學者Ronald Inglehart提出價值變遷理論（theory of value change），認為個人需求有價值觀上的優先次序。在較安穩和富裕年代長大的人，價值觀較傾向後物質主義，較強調表達自由、自主性等非物質概念，這也是為何部分社會賢達認為，將「反修例」理解為青年對上流空間不足、置業困難的怨氣爆發，並不完全準確。筆者相信，青年十分理解自己的意見可能不被接納，惟至少政府應該要營造安全和可靠的環境聆聽這些聲音，這份尊重比起確切的政策回應更顯珍貴。因此，政府應在交流平台中推出「更生青年專場」，聆聽他們對社會發展的想像，並致力尋求相互的共同基礎（common ground）。這正是放下分歧、攜手向前的起點。

若大家細心觀察藍圖的封面，相比過往政府較習慣以引導、規劃青年未來的說教式口脗，藍圖封面上3組關鍵詞是「啟發」、「扶持」和「擁抱」，絕對值得廣大青年欣賞。至少，這釋出了充分的善意和誠意，嘗試邀請青年與政府建立更友善關係。筆者相信，青年發展藍圖只是開端，未來一定會有更多政策讓青年看到曙光和希望，尤其期待政府在凝聚青年智慧、尋找共同基礎上的努力和嘗試。

作者是政賢力量青年時事評論員

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[何子煜]