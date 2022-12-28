何子煜：青年發展藍圖的兩大亮點

【明報文章】於本月20日《青年發展藍圖》終於公布，是特區政府成立以來首份總結及勾劃未來青年工作方向和發展的藍圖，成為送給廣大香港青年的聖誕禮物。藍圖經歷「由無到有」的撰寫歷程，內容涵蓋「探索」、「希望」、「自強」、「建設」4個篇章，提出160多個具體行動和措施，當中亦回應了習近平主席提到的學業、就業、創業、置業困難，得到各界正面評價。
今年7月28日，筆者在《明報》以〈青年發展藍圖的兩大思考〉為題發表評論，建議為藍圖制訂青年創業率、組織參與活躍度等可評估的量化目標，及明確區分每個指標由哪些政策局負責主導推進。這些意見都透過藍圖中「各政策局的指定項目指標」和「青年儀表板」有所呈現。為確保藍圖能真切「創造一個充滿機會、成就夢想的社會環境」，政府宜從以下兩大亮點探索優化空間。
優化倡議效能 凝聚青年智慧
筆者向來關注青年委員自薦計劃，欣悉今次藍圖提到設立18區青年社區建設委員會和地區青年發展及公民教育委員會，並開放青年自薦參與。這正是做到了「貼地為先」的概念，有望讓青年透過地區服務發揮力量和熱誠，以及建立更豐富的公共服務體驗。此外，藍圖亦進一步擴大了中央層面的自薦計劃，將委員會數目增加到180個，委員人數則於2024年底前達到至少250個。這些措施均體現了政府對青年參與公共事務的鼓勵和肯定。
然而，作為諮詢委員會的成員，較為普遍的職責是按照行政當局提交的文件和計劃提供意見，或是協助一部分審批和把關工作；由成員主動發起一個關鍵的公眾活動或政策改革，相對罕有。為貫徹諮詢架構作為人才「孵化器」的作用，政府可參考內地政治協商會議職能，邀請委員就該諮詢架構的相關政策範疇撰寫提案，並挑選優秀提案，經委員會和行政當局協商，取得共識後付諸落實。
此外，政府亦應設立青年高峰會，由所有諮詢架構的青年委員組成，讓委員有共同平台就其專屬領域分享見解，共同探索某些重點議題的嶄新出路，而政務司長則列席會議，並與民青局、青年發展委員會、青年專員等合作研究或落實建議。
善用交流平台 尋找共同基礎
藍圖另外一個亮點是成立非正式定期青年交流平台，旨在讓不同政策局與相關業界年輕人直接交流，甚至成為政府「揀蟀」加入正式諮詢架構的渠道之一。毫無疑問，這為青年與政府建立更暢通無阻的溝通空間，進一步提升下情上達的可能，能夠為青年與政府共同建築未來願景發揮作用。事實上，政府更可善用上述平台，作為修補社會撕裂、促進社會復和的關鍵一步，正正可回應這份藍圖的一點空白。
政治學者Ronald Inglehart提出價值變遷理論（theory of value change），認為個人需求有價值觀上的優先次序。在較安穩和富裕年代長大的人，價值觀較傾向後物質主義，較強調表達自由、自主性等非物質概念，這也是為何部分社會賢達認為，將「反修例」理解為青年對上流空間不足、置業困難的怨氣爆發，並不完全準確。筆者相信，青年十分理解自己的意見可能不被接納，惟至少政府應該要營造安全和可靠的環境聆聽這些聲音，這份尊重比起確切的政策回應更顯珍貴。因此，政府應在交流平台中推出「更生青年專場」，聆聽他們對社會發展的想像，並致力尋求相互的共同基礎（common ground）。這正是放下分歧、攜手向前的起點。
若大家細心觀察藍圖的封面，相比過往政府較習慣以引導、規劃青年未來的說教式口脗，藍圖封面上3組關鍵詞是「啟發」、「扶持」和「擁抱」，絕對值得廣大青年欣賞。至少，這釋出了充分的善意和誠意，嘗試邀請青年與政府建立更友善關係。筆者相信，青年發展藍圖只是開端，未來一定會有更多政策讓青年看到曙光和希望，尤其期待政府在凝聚青年智慧、尋找共同基礎上的努力和嘗試。
作者是政賢力量青年時事評論員
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