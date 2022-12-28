梁幸發：《青年藍圖》過後 願景從何實踐

現屆政府開誠布公、從善如流，積極處理青年問題的決心，無疑值得肯定。筆者早前跟隨香港青年時事評論員協會（青評會）其他成員與民青局副局長梁宏正交流意見，從《藍圖》中亦多少看見民青局參考了青評會在培育青年及解決青年住屋、社會參與等方面的意見。

細看《藍圖》，其針對青年成長所面對的困難和挑戰，提出多項措施協助青年面對學業、就業和置業的「三業」問題，並着力培養青年建立應有的法治意識、民族自豪感和國家安全觀念，亦提升青年參與公共行政的機會，藉此從多方面和針對性地加強青年對社會的凝聚力和歸屬感。

表面看來，《藍圖》回應了香港青年在不同成長階段的需要，並因應香港近年的「反國教」、「佔領中環」及「修例風波」等多個政治事件中，不少青年站在最前線，成為最主動、最激進的一群，《藍圖》提出要着力建立青年的國民身分認同，實屬應有之義。

既得利益壟斷 或是問題核心

然而，青年問題長久以來在不同地方、不同時代一直存在，而在香港回歸前後的社會事件，皆有青年人的身影，只因青年一方面未深受社會洗禮，他們對社會變革存有期望和理想，另一方面他們對社會不公不義存在執著，這股不滿的情緒和力量一旦無法梳理，自然容易在社會上擦槍走火。

青年問題一直纏繞香港多年，過往多屆政府均強調着力處理青年問題，但顯然成效不彰，一定程度上反映社會始終未能推行深層次改革，以回應青年對維護社會核心價值、促進公平正義的期望和願景。以香港「老大難」的房屋問題為例，一直以來面對土地供應不足問題，令樓價長期處於青年難以負擔的水平。然而高樓價作為房屋問題的表徵，背後反映的既得利益壟斷、分配不公，才可能是問題核心所在。我們當然不能簡單化或一刀切以所謂「地產霸權」的指控來形容問題根本，惟特區政府如何摒棄過往一直依靠傳統工商界力量「維穩」的教條，在「愛國者治港」原則和選舉制度得以完善下，在保障民生和彰顯社會公平正義方面發揮應有職能，仍然有待社會觀察。

如何重構開放環境 政府不可迴避

《藍圖》嘗試提出多項措施解決青年的「三業」和創業問題，值得欣賞，但香港社會產業結構空洞和單一化，未能配合青年人多元發展需要，令政策介入效果事倍功半。儘管特區政府近年積極推動本港創新科技發展，並鼓勵青年投身內地把握國家發展機遇，惟社會亦應尊重因各種原因而選擇留港的青年，照顧他們留港發展的需要，更要擺脫長久以來根深柢固的「中環價值」，及凡事功利主義或效益主義的固有思維。此外，如何在底線上重構求同存異、百花齊放的開放和包容環境，讓青年能更合理和公平地共同參與社會建設，更是特區政府不可迴避的課題。

《藍圖》無疑是解決香港青年問題的起始點，惟我們的行動絕不能止於此。特區政府近日多番強調如何從海外「搶人才、搶企業」，但如何留住本地人才和企業、如何留住於香港土生土長和熱愛香港的青年人留港追夢實踐理想，才更應該是解決本港人才流失問題的焦點所在。毫無疑問，在國家大力支持下，將為香港青年提供有利環境一展所長，惟特區政府如何用好國家支持、如何透過《藍圖》解決青年實質問題，社會仍需拭目以待。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[梁幸發]