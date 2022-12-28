劉銳紹：身無彩鳳雙飛翼！心有靈犀一點通？──2022年「信心與失真」的放浪式回顧

而且，一年到晚的氣氛都因疫情、政治、經濟困局而變得鬱悶和繃緊，令人透不過氣來。所以，際此一年將盡，倒不如讓我放浪和任性一次，用另一種風格回顧2022年的「信心與失真」，苦中自娛，騙點稿費，洗滌心酸，一吐衷情。

（1）失真導致其他很多「失」

──誰都知道，「真」是一切信任的來源。有了真實的資料，人們才掌握情况、做好準備，還會配合官方的政策。但2022年裏（或由更早的時候開始）卻出現最令人傷痛的失真：內地官方公布的疫情數字和實况，持續令人感到不可信；尤其是近期，表面上「新冠」疫情好像忽然被征服和解決了，惟跟着出現的疫情高峰，卻是調整了名字的「新冠」。官方在隱瞞中玩文字遊戲，疫情、病毒的名字和抗疫政策變了又變，好像猜謎一般。

跟着，官方霎時放開政策，但醫療和藥物卻沒有足夠的應付能力。官方每次都說「決策精準」，人們就愈失去信任，愈不配合官方政策。官員請大家相信官方，但大家會問：官方又是否相信醫學專家？為什麼專家及時提出的意見，官方卻沒有適時重視和接納？背後還有很多政治考慮（無論中央或地方）。這已形成一個惡性循環。

──官方不斷號召，人民要「全面」和「準確」理解中央精神，在行動上「主動」配合，「自覺」地不要添煩添亂。這從側面反映，民眾的反應遠遠不如官方所想，官方才三番四次這樣強調。這種「反讀法」近期更為突出，例如央視播出的「八評美國」，指「美國是當之無愧的『全球第一抗疫失敗國』」、「美國是『全球第一疫情擴散國』」。不少網民戲謔：把「美國」改為「中國」，同樣合用。人民在「（信息）失真」之後，對官方失去信任，再失去信心，早前才不謀而合地「萬般痛苦無處訴，一張白紙告青天」。這也是因為官方失真而導致的失控，長遠還會令人民擔心「失身」（失去身心健康）和「失生」（失去生命）。這正是可悲的連環失策。

──可惜官方似乎還在迷失之中。有關方面下令不報或少報內地疫情的死亡數字，火葬場應接不暇，靈車排長龍，火化日期更要輪候多日。民眾之間互相傳遞悲慘的信息，也有跌入羅網之虞。這些壓抑措施，早已證明只會壓出反效果，奈何今天仍是官方「穩定局勢的不二法門」。對死難者和遺屬來說，有冤無路訴，悲憤向天呼。一些黑色幽默由此而生，人們說眼前情况就像1998年台北市長選舉，馬英九和陳水扁競逐，「馬」加「扁」，就是「騙」。

（2）過分積極和樂觀 是否也是騙？

──說到騙，我有沒有騙人？如今看來也要反省。原來把事物看得太積極、太正面、太樂觀，而出現的結果與此相反，也可能是一種「騙」。眼前情况不能不令我檢討，看問題如果一味強調理智，可能會出現「理智偏執」，卻忽略了很多不理智的現實和官方政策。於是乎，理智便變成一種願望、期許或空想。當官方強調要「一貫正確」的時候，我卻強調「一貫理智和正經」，這是否另一種欺騙民眾的行為呢？

──官方的失真，無形中也推動了很多不信任，包括民間的互相不信任，這是我的一大感慨。這一點互不信任，在年輕人身上最為突出。他們從懷疑官方的失真和失信，擴大為懷疑一切他們不相信或者沒有經歷過的人和事，愈來愈不會輕信「前人經驗」。我在這方面也受了教訓。如上所說，在一些年輕人眼中，我的「理智偏執」不斷陷入「片面理智」，而現實卻不是那麼積極樂觀。我這時才真切感到，官方的失真可以摧毁其他人的真、良好願望和推動理智的努力。這又是何等傷感的內耗呢？

──寫《明報》的稿，我早知是困難的事，經常要轉彎抹角才能說出真實內容，惟這種情况卻愈來愈成為「習慣勢力」。這其實是一種不正常的扭曲，但基於種種長遠考慮，不正常也要技巧地變成正常。可是，這又不是很多人能理解的。我逐漸發覺，在官方「失真」之後，平民百姓要「心有靈犀一點通」也不容易。相反，在當前氣氛下，說假話卻可以直截了當，假得若無其事或煞有介事，卻又會被視為「真話」。失真的效果不是很滑稽嗎？

（3）「放浪任性」之後仍要理智

──上述所言，是一時激憤的「放浪任性」，惟無論如何都要回歸理智。近期內地疫情爆發，雖然死難者與我非親非故，但仍痛如身受，所以寫了以下一詩，名曰《弔逝》：

墓道無晴復無情！痛盡哀詩復哀思！天公憐獸不憐秀！棺恥葬屍不葬私！

但雖然上天不憐惜蒼生，人類仍要互相扶持，於是再成一詩，名曰《惜真》：

墓道無晴人有情！痛盡哀詩斂哀思！天公憐獸我憐秀！棺願葬私不葬屍！

──年輕的朋友！儘管2022年有很多失真和失信，但你們必須相信自己，也要相信很多人都愛你們、真心對待你們。只有你們不失真、不失信心，這個社會才會年輕！同時協助我們尋回年輕！這也是我寫出「天公憐獸我憐秀」如此放浪任性之句的心曲。

──走筆至此，又發覺原來寫《明報》稿也不難，仍可騙點稿費。此文寫得很快、很爽！只要不失真地我手寫我口、我口說我心，就可以一揮即就、一氣呵成；偶爾一次放浪任性，一傾而盡，才可以與諸君「心有靈犀一點通」！在新一年裏，祝大家更要努力爭取：「腦如彩鳳雙飛翼，百事靈犀一點通。」

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]