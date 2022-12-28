葉秀亮，葉晉揚：對中國保交樓、保房企、保經濟的分析及建議

「救房企」和「保經濟」的障礙及前景

「保房企」和「保經濟」的難度雖然較大，但近期已出現較好苗頭。比如說，在推出「金融16條」初期，人民銀行和銀保監會可說是用盡了氣力，催促銀行及協助發債的機構，對「可救瀕危房企」提供巨額意向授信額度、自動延長到期債務半年，及提供「增信擔保」等措施。但由於房企的銷售大幅萎縮（主要是因為恒大「爆雷」引發的爛尾樓危機，以及宏觀經濟不佳），許多房企仍朝着「爆雷」的方向走，我們也嫌政策未能落到實處而不抱期待。

但當中證監宣布「可救瀕危房企」可透過股市融資，以及官方表示會「精準防疫」和逐步放寬防疫措施，我們就轉至相當正面的判斷。

債、股影響大不同

要了解有關的判斷轉變，及國家最終能否保交樓、保房企和保經濟，就得先了解以下事實——

（1）銀行貸款和買債券者的風險遠大於收益。首先，銀行貸款和債券的利率只有數厘，在正常和沒危機時，銀行及投資者還是樂於貸款房企和買內房債。但當房企處於「爆雷」邊緣時，買債者的投資隨時變零，銀行和信託亦可能損失慘重，以致他們根本沒足夠誘因，為數厘利息而冒上述大蝕風險，借錢給瀕危房企。

即使在人行和銀保監會的「貸款指標」下，銀行亦是邊拖邊進行，甚至是以拖待變。更何况，瀕危房企早前為了自救，應已用盡可抵押資產來借貸，新政頂多能夠將在不及格邊沿的抵押品，變成及格抵押品，房企由此可獲額外貸款應是杯水車薪。

（2）股權融資的利潤可大於風險。隨着恒大「爆雷」引發內房危機，許多瀕危房企股價已跌了八九成至「幾乎倒閉價」。若最終倒閉，剩餘的一兩成股價亦會歸零。但萬一因為國家政策或經濟情况改善而最終不用倒閉，股價就可從「幾乎倒閉價」大幅反彈，即使3年後反彈到原價的五至六成，也意味豐厚利潤。

因此，有別於銀行和新債投資者，股權融資者是有利潤誘因參與瀕危房企的拯救行動，關鍵是政府會否提供較好環境，讓他們認為有利可圖。

（注意：由於「舊債」也跌至「幾乎倒閉價」，若政府改善了環境，以致舊債持有者看到瀕危房企有機會渡過危機，及不參與拯救行動將意味投資歸零，是有誘因參與債務重組，甚至債轉股的拯救方案。相反，由於瀕危房企是不可能以現在舊債的超低價格和超高利率發「新債」，新債投資者亦不會接受只有數厘的利息，所以瀕危房企亦不能透過債市來脫險，但股權融資則是可快速解決問題的方向。）

簡而言之，由於股權融資利潤可大於風險，是最能扭轉形勢的方向。比如說，隨着近期救房企措施陸續出台，及防疫措施逐步放寬，內房股價已從極低位反彈，以致房企可透過批股集資，暫時消除其「爆雷」風險。

由於形勢有好轉，資金加入買內房股，及沽空內房股的海外投機者稍作退卻，瀕危房企是有數成機會透過如下良性循環而暫免「爆雷」：藉股價反彈批股集資→隨着批股資金容許房企暫不「爆雷」、經濟環境改善和政策進一步支持，股民因房企脫險機率上升而上調買入價→房企能在較高股價再批股集資，使房企能支持更久至經濟環境改善、政策進一步支持，甚至房市回穩……

當然，若沒有經濟環境改善和政策進一步支持，又或者出現負面消息，例如險資過早拋售所持內房股、房企過早在低價不停批股，甚至是外圍出現嚴重衰退或金融危機，上述良性循環還是有頗大機會中途夭折。

後續政策建議

為免出現夭折，及確保救房企能畢其功於一役，中證監宜同時啟動如下支援措施：

（1）支援在香港上市內房企回A股上市集資，並支援在A股上市房企於香港上市集資。此措施除了所籌資金大到足夠助房企一舉脫險，另一重要作用是可優化房企的資本結構，不同於以往過度依賴債務融資，房企的股權融資比率將大幅上升，以致日後再有危機時，必須同甘共苦的股東將不能如銀行和債券持有者般，要求房企沒錢也須還息還債，從而降低中國日後因同類問題引發經濟危機的風險。因此，筆者強力建議中證監應藉此救援措施，增強國家對經濟危機的免疫力和復元力。

（2）支持基金透過四至五成銀行融資，購入房企有租金收入的辦公樓、零售商場和酒店，繼而將物業打包成房地產信託基金，供追求較高穩定息率的股民和機構認購。由於所籌資金可用來再買物業、再打包出售……再加上前述的四至五成銀行融資，將可撬動原資金的數倍，以支持房企渡過危機之餘，亦可發展中國的房託產業，讓國民及機構在「波動和投機性較高」的股市和房市外，多一個較理性和穩定的投資渠道，進而降低中國日後的宏觀經濟危機風險。

有了第一個重量級和第二個中量級救援措施，內房危機應可逐步化解。

另一個有效和可同時推行的方法，是仿效美國2008至2009年救花旗銀行和AIG的方法——財政部以央行所提供的數千億人民幣中量資金，以現在仍只略高於「幾乎倒閉」的價格，直接從瀕危房企買入數成股權。須強調這裏所說的是，僅夠房企暫時渡過危機，然後可自力更生和可在股市集資自救的中量資金（如美國當時只用了數百億美元就買入AIG的八成股權)。

財政部3個離場選項

待房企最終脫險後，財政部可選擇下述的中策或上策離場——

（一）中策是仿效美國在市場批股。雖然美國財政部過早地在2010年以超低價批售所持花旗銀行，其利潤仍達120億美元。

（二）上策之一是將這些內房股注入社會保障基金，以協助降低人口老化問題造成的社保基金長期收入與支出缺口。

（三）上策之二是仿效新加坡政府投資公司和淡馬錫模式，讓財政部或國資委持有這些內房股，以其回歸正常後的上繳派息，作為國家財政收入來源（新加坡政府投資公司每年上繳政府的收入，現已高達財政收入6%）。

最後，雖然早前協助瀕危房企取得銀行貸款和發債融資的努力，因「借貸者風險大於回報」的問題而顯得事倍功半，但當一切有望回歸正常，人行和銀保監會這兩支箭便會開始產生較大效力，從而在後期加速問題的解決。

作者葉秀亮是香港浸會大學經濟系兼職講師、新加坡南洋理工大學經濟系退休副教授（電郵：aslyip@ntu.edu.sg），葉晉揚是英國牛津大學經濟及管理系本科生

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[葉秀亮，葉晉揚]